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10 самых низкорослых голливудских актрис

Высокий рост для голливудской актрисы редко бывает большим достоинством, но и низкий рост не слишком ценится, так как может создавать проблемы для операторов. Однако талантливую женщину ничто не остановит. Какие обитательницы Голливуда больше преуспели в получении ярких ролей, чем в доставании товаров с верхних полок? Сегодня мы вспомнили десять самых низкорослых современных голливудских актрис.

Кристина Риччи (155 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Кристина Риччи стала звездой, когда еще школьницей потрясающе воплотила образ Венсди Аддамс в готической комедии «Семейка Аддамс». В дальнейшем ее специфическая внешность, сделавшая Риччи идеальной Венсди, стала скорее проклятием, чем благом, но актриса все же продолжила регулярно сниматься. Правда, преимущественно в артхаусных лентах вроде рискованного «Стона черной змеи». Хотя ее можно увидеть и в таких блокбастерах, как «Сонная Лощина» и «Гонщик Спиди». Сейчас Риччи работает над сериалом «З: Начало всего», который расскажет о Зельде Фицджеральд, психически больной жене американского литературного классика Ф. Скотта Фицджеральда.

Кэрри Фишер (155 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Все знают, что Кэрри Фишер прославилась на весь мир, когда сыграла принцессу Лею в «Звездных войнах». Куда менее известно, что в 1990-х и 2000-х она была одним из ведущих голливудских «сценарных докторов», шлифующих чужие сценарии, но не попадающих в титры.
К сожалению, Фишер не смогла помочь Джорджу Лукасу, который сделал ее звездой. Даже после ее полировки сценарии приквелов «Звездных войн» не стали конфеткой… В прошлом году Фишер вернулась в «Войны» и снялась в фильме «Звездные войны: Пробуждение Силы» вместе со своей взрослой дочерью Билли Лоерд, актрисой сериала «Королевы крика».

Джуди Денч (155 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Ведущая британская театральная звезда своего поколения (а может, и всего послевоенного периода) Джуди Денч десятилетиями была известна почти исключительно по сценическим ролям. Ее экранным прорывом стало приглашение на роль М в цикл о Джеймсе Бонде. После появления Денч в «Золотом глазе» она сыграла британскую королеву во «Влюбленном Шекспире» и удостоилась «Оскара». К настоящему времени у нее уже шесть номинаций на актерский «Оскар» (не считая номинации «Шекспира»). Несмотря на преклонный возраст, она продолжает активно играть и сниматься.

Эллен Пейдж (155 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Начав карьеру на своем родном канадском телевидении, Эллен Пейдж привлекла внимание критиков и продюсеров, когда сыграла в артхаусном хоррор-триллере «Леденец». Она изобразила супергероиню Китти Прайд в блокбастере «Люди Икс: Последняя битва», однако большая слава к ней пришла, когда она снялась в артхаусной трагикомедии «Джуно». Эта роль принесла Пейдж номинацию на «Оскар» и приятное осознание, что в тот год она, возможно, была лучшей голливудской актрисой. Ведь статуэтку получила француженка Марион Котийяр. Позднее обе звезды снялись в блокбастере «Начало». Сейчас Пейдж работает над ремейком фантастического хоррора «Коматозники».

АннаСофия Робб (152 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

АннаСофия Робб обрела международную известность, когда снялась в роли Вайолет в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», но она по-настоящему прославилась и даже стала культовым интернет-персонажем после трагической роли в детской драме «Мост в Терабитию». Позднее девушку выбрали для изображения юной Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри» (приквеле «Секса в большом города»), но это шоу продержалось всего два сезона. Недавно Робб можно было увидеть в историческом сериале «Улица милосердия». Она не любит, когда сокращают ее длинное двойное имя, и настаивает, чтобы ее называли «АннаСофия».

Джада Пинкетт-Смит (152 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Джада Пинкетт-Смит – супруга знаменитого актера Уилла Смита и мать двоих его детей, но это далеко не единственное ее достижение в голливудском мире. Пинкетт-Смит снимается на ТВ с начала 1990-х, и в ее резюме есть значимые роли в таких шоу, как «Другой мир», «Сестра Готорн» и «Готэм». Она играла Ниобу в сиквелах «Матрицы», озвучила Глорию в анимационном цикле «Мадагаскар» и была главной героиней комедии «Чокнутый профессор». Скоро мы увидим ее в кино в комедии «Очень плохие мамочки». Кстати, Джада познакомилась с Уиллом Смитом, когда пробовалась на роль подружки его персонажа в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз». Она не получила работу, поскольку ее сочли слишком низкорослой в сравнении со Смитом, рост которого 1,88 метра. Что не сложилось на экране, то получилось в жизни!

Имельда Стонтон (152 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Скромный рост и розовые наряды не помешали Долорес Амбридж стать одной из самых опасных и омерзительных злодеек цикла о Гарри Поттере. К тому времени, когда Имельда Стонтон начала играть эту роль, у нее за плечами была четверть века теле- и киноролей, в основном в ее родной Британии. В частности, она снималась в фильмах «Гражданин Икс» (вариация на тему Чикатило), «Разум и чувства», «Влюбленный Шекспир», «Моя ужасная няня». Среди нее более свежих работ – фея в «Малефисенте». Супруг миссис Стонтон – актер Джим Картер из сериала «Аббатство Даунтон» и многих других фильмов и шоу – выше ее ростом более чем на 30 сантиметров.

Мелисса Рауш (150 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Саймон Хелберг, играющий Говарда в ситкоме «Теория Большого взрыва», не отличается богатырским ростом, но он может показаться здоровяком в сравнении со своей экранной женой. Мелисса Рауш, изображающая Бернадетт, почти на голову его ниже. До того как начать сниматься в одном из самых успешных шоу современного телевидения, Рауш была успешным нью-йоркским стэндап-комиком. Уже по ходу съемок «Теории» она снялась в нескольких эпизодах сериала «Настоящая кровь».

Кристин Ченовет (150 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Обладательница безукоризненного колоратурного сопрано Кристин Ченовет имела возможность стать оперной звездой. Однако она предпочла карьеру в музыкальном театре и стала бродвейской суперзвездой после исполнения роли Глинды в мюзикле «Злая», основанном на «Волшебнике из страны Оз». Ченовет и сейчас преимущественно блещет на подмостках, но она также появляется в кино и на ТВ. Например, в прошлогоднем триллере «Поклонник» и в культовых сериалах «Западное крыло» и «Мертвые до востребования». Когда Ченовет недавно сыграла Малефисенту в диснеевском телемюзикле «Отпрыски», некоторые критики отметили, что ее музыкальный номер – единственная сцена фильма, которая может привлечь взрослых зрителей.

Линда Хант (145 см)


10 самых низкорослых голливудских актрис

Все в мире относительно. Линда Хант – самая низкорослая из заслуженных голливудских актрис, но у нее нормальный, средний «размер» по меркам людей с врожденным недостатком гормона роста. Так, ее товарищ по несчастью Питер Динклейдж на десять сантиметров ниже. Хант прославилась, когда в 1982 году неожиданно убедительно сыграла мужчину (!) китайского происхождения (!!!) Билли Квана в политической драме «Год опасной жизни» и получила «Оскар». С тех пор она часто появляется на экране как колоритная характерная актриса и периодически работает как актриса озвучания. С 2009 года Хант играет в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес». Актрисы Бонни Хант и Хелен Хант – ее однофамилицы, а не родственницы.

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