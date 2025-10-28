5 упражнений прямо в офисе, которые снимут спазмы от работы в неподвижном положении

В 21 веке всё больше людей работает в офисе. Длительное пребывание в сидячем положении рождает хронические боли в спине, пояснице, плечах, шее. Данный материал покажет 5 упражнений, которые помогут избавиться от этих болей и - более того! - сделать фигуру более рельефной.
1. Наклон-вытяжение
Нужно положить руку на противоположное ей бедро, зафиксировать ее, создав противодействие. Затем нужно поднять свободную руку вверх и осуществлять наклон в сторону, противоположную зафиксированной ладони на бедре. При правильном выполнении появится довольно сильное ощущение вытяжения боковых мышц. Но при этом работа начинается также в мышцах спины, идущих вдоль позвоночника, а также в мышцах живота. Даже на работе, сидя на офисном стуле, можно подтянуть бока и сделать их более спортивными – нет ничего невозможного!
2. Интенсивное вытяжение задней поверхности шеи
Вытягиваем шею.
Пальцы рук нужно скрестить и положить их на область затылка, слегка давя на голову. Должна появиться складка на шее впереди (второй подбородок). Усилие рук не должно быть чрезмерным, чтобы мышцы шеи сзади не получили микротравм. После удержания этой асаны с подбородком по центру, следует медленно перекатить подбородок к левому плечу, затем к правому. Можно сделать несколько перекатов головы по плечам сзади, по желанию.
3. Кошка, выгибающая спину
Скругление спины. / Фото: avatars.mds.yandex.net
Это упражнение предполагает максимальное скругление спины. Во время создания мышечных зажимов из-за долгой сидячей работы позвоночник стремится создать травмоопасные условия, так как пытается облегчить напряжение от вредной сидячей позы, создавая прогиб в поясничном и шейном отделе.
4. Скрутка позвоночника
Офисный лайфхак.
Сидя на стуле, нужно максимально повернуться назад в одну из сторон. При этом бедра должны остаться на месте, ни одно из колен не должно выйти вперед. Делая скрутку вправо, следует положить левую руку на внешнюю часть правого колена и отталкиваться ею для более глубокой растяжки. Таким образом левая рука помогает сделать скрутку более интенсивной. Правая рука при этом должна находиться строго возле копчика на стуле. Это опора и гарант того, что позвоночник будет находиться строго вертикально, без нежелательных прогибов. Это упражнение также способно улучшить настроение: дело в том, что зажатости вдоль позвоночника нередко приводят человека в подавленное состояние. Крайне эффективное и простое, это упражнение расслабит мышцы и придаст сил для дальнейшей работы.
5. Боковое вытяжение шеи и плеча
Избавляемся от болей. / Фото: yoga-practika.org
Сидя на стуле, потянитесь позвоночником вверх. Позвольте голове неспешно опуститься вперёд. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Опустите одну руку вниз и отодвиньте ее на 45 градусов от тела, выпрямите руку. Плавно перенесите голову в противоположную от руки сторону, пытаясь дотянуться ухом до плеча. Вы ощутите растяжение мышц. Двигая головой или рукой вы можете регулировать их натяжение. На вдохе перенесите голову обратно в переднее положение. Проделайте то же самое с другой стороной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии