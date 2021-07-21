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Темная сторона жизни знаменитостей

От психологических проблем и пагубных привычек не застрахованы и знаменитости. И у успешных звезд есть неприглядные секреты.

Алкоголизм


Темная сторона жизни знаменитостей

Одним из самых распространенных способов сбросить напряжение среди знаменитостей (да и простых смертных) является алкоголь. По нелепой случайности спиртное считают пилюлей в делах сердечных, однако найти утешение на дне бутылки так никому и не удалось. Чего только стоят пьяные похождения Линдси Лохан и Бритни Спирс, история «самой юной алкоголички Голливуда» Дрю Бэрримор или члена клуба анонимных алкоголиков, актрисы Кристин Дэвис, которая начала злоупотреблять по невинной и простодушной причине — звезда «Секса в большом городе» была крайне застенчива. Не без помощи врачей всем девушкам удалось справиться с проблемой и научиться себя контролировать.

Темная сторона жизни знаменитостей

Поражает история американской актрисы Вайноны Райдер, которая после расставания с Джонни Деппом стала выпивать. Обратиться к психотерапевту актриса решила после того, как заснула с непотушенной сигаретой. Кстати, в числе психических заболеваний актрисы значится и клептомания. В начале 2000-х, уже будучи популярной и обеспеченной актрисой, Райдер оказалась на скамье подсудимых за воровство. Добычей известной клептоманки стала целая сумка дизайнерской одежды с предварительно срезанными ярлыками.
Тогда судебные психиатры диагностировали у Райдер клептоманию и отправили ее на принудительное лечение.

Темная сторона жизни знаменитостей

С алкоголизмом борется и Брэд Питт. Актер признался, что именно эта привычка стала причиной развода с Анджелиной Джоли. Сейчас Питт утверждает, что отказался от спиртного, заменив алкоголь на клюквенный сок.

Депрессия


Темная сторона жизни знаменитостей

Депрессию можно назвать поистине «звездным» заболеванием. Певица и актриса Деми Ловато лечилась от нервной булимии, развившейся на фоне затяжной депрессии. Фанаты актера Шайя ЛаБафа знают о таком расстройстве, как «сумасшествие ЛаБафа». Состояние Шайя психотерапевты называют обычной паранойей.

Темная сторона жизни знаменитостей

Анджелина Джоли долгое время страдала от депрессии. В связи с прогнозом медиков о высоком риске заболевания раком у Джоли развилась канцерофобия — психологическое состояние, проявляющееся в острой боязни развития злокачественной опухоли.

Темная сторона жизни знаменитостей

Автор «Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг признавалась, что у нее не раз появлялись мысли о самоубийстве. Причиной тому стали острые переживания из-за развода с мужем. Преодолеть тяжелый период и выбраться из депрессии писательнице помог психотерапевт. Стоит отметить, что именно в то время Роулинг и написала первую часть книги о мальчике-волшебнике.

В списке знаменитостей, страдающих депрессией, комик Джим Керри, Хью Лори, Мел Гибсон, а также Гвинет Пэлтроу, испытывавшая серьезную послеродовую депрессию.

Панические атаки


Темная сторона жизни знаменитостей

Приступами мучительной тревоги, которые сопровождаются необъяснимыми страхами и болезненными реакциями на происходящее, страдают Аманда Сейфрид, Эмма Стоун и Кара Делевинь. Интересно, что топ-модель в одном из интервью признавалась, что раньше постоянно страдала от угнетенного состояния и панических атак. Делевинь было сложно избавиться от тоски и тревожных мыслей. Нервный срыв в 16 лет заставил девушку обратиться за помощью к специалистам. Каре стало легче, но излечиться полностью ей не удалось. Модель до сих пор страдает меланхолией и чувством ненависти к себе.

Панический страх перед публикой испытывают Брюс Уиллис, Леонардо Ди Каприо, Катрин Денев, Хью Грант и Меган Фокс. А Барбра Стрейзанд и Адель больше всего на свете боятся большого скопления людей.

Обсессивно-компульсивное расстройство


Темная сторона жизни знаменитостей

Это пугающее заболевание на самом деле связано с наименее безобидными симптомами из всех вышеперечисленных — навязчивыми мыслями. Обращаться к врачу по этому поводу некоторым и вовсе не приходит в голову. Так, красотка Шарлиз Терон не раз признавалась, что страдает синдромом навязчивых состояний. Актриса испытывает яркое желание всегда быть дисциплинированной и организованной, а если заметит малейшую неровность в шкафу или на полке, то может даже не спать всю ночь!

Камерон Диаз одержима стерильностью. Звезда открывает двери лишь локтями и моет руки бесчисленное количество раз в день. Певица Кэти Перри всегда ходит с зубной щеткой и не упускает возможности лишний раз почистить зубы.

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