«Богатые тоже плачут» тогда и сейчас: Как сложились судьбы актеров популярного сериала

Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: glavred.info

Вероника Кастро в сериале *Богатые тоже плачут* | Фото: afisha.ru

Вероника Кастро в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: 24smi.org

Вероника Кастро в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru

Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: muzmix.com и vietbao.vn

Рохелио Герра в 1980-х гг. и в 2000-х гг. | Фото: ivi.ru

Рохелио Герра в 1980-х гг. и в 2000-х гг. | Фото: 24smi.org

Аугусто Бенедикто в 1980-х гг. и в последние годы жизни | Фото: 24smi.org

Алисия Родригес в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru

Флор Прокуна в 1980-х гг. и в 1990-х гг. | Фото: ivi.ru

Мигель Палмер в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: 24smi.org

Иоланда Мерида в 1980-х гг. и в последние годы жизни | Фото: ivi.ru

Росио Банкельс в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru

Гильермо Капетильо и Вероника Кастро | Фото: kp.ru

Гильермо Капетильо в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru

Гильермо Капетильо | Фото: kp.ru

Эдит Гонсалес | Фото: ivi.ru

Актриса с мужем | Фото: kp.ru

Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: kp.ru

Вероника Кастро | Фото: kp . ru