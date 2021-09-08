«Богатые тоже плачут» тогда и сейчас: Как сложились судьбы актеров популярного сериала

Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: glavred.info
19 октября исполняется 66 лет Веронике Кастро – символу мексиканских сериалов 1980-х гг. Герои мыльной оперы, которая ее прославила, – «Богатые тоже плачут» – стали кинокумирами в 30 странах мира. Даже сами актеры удивлялись той популярности, которая обрушилась на них в те времена. С тех прошло уже 27 лет, латиноамериканские сериалы ушли в прошлое, и многие актеры давно пропали с экранов. Как они изменились и чем занимаются в наши дни – далее в обзоре.
Вероника Кастро в сериале *Богатые тоже плачут* | Фото: afisha.ru
Вероника Кастро начала свою карьеру в качестве фотомодели, в кино начала сниматься с 1971 г., а в конце 1970-х гг. стала известна во всем мире после выхода на экраны сериала «Богатые тоже плачут». Он вышел в 1979 г. и побил все рекорды популярности не только в Мексике, но и в Испании, Франции, Китае, СССР и на Филиппинах. После этого актриса закрепила свой успех, снявшись в сериале «Дика роза».
Вероника Кастро в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: 24smi.org
Вероника Кастро в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru
В конце 1990-х гг. латиноамериканские мыльные оперы уступили свои позиции европейским и американским теленовеллам, и о прошлых кумирах зрители постепенно забыли. Вероника Кастро какое-то время продолжала сниматься в кино, всего на ее счету 17 сериалов и 23 фильма. А в 2009 г. она ушла на телевидение и с тех пор ведет различные шоу. В 2010 г. актриса приезжала в Россию – участвовала в передаче «Минута славы» в качестве члена жюри. Кроме того, она занимается бизнесом – у нее своя сеть косметических салонов. И сегодня актриса продолжает выступать на эстраде – она выпустила уже 25 музыкальных альбомов и синглов.
Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: muzmix.com и vietbao.vn
Рохелио Герра в 1980-х гг. и в 2000-х гг. | Фото: ivi.ru
Главную мужскую роль в сериале – Луиса Альберто – сыграл Рохелио Герра. Он начал свою карьеру в 20 лет в качестве театрального актера, а в середине 1960-х гг. начал сниматься в кино. Всего в его фильмографии – более 100 работ в теленовеллах и художественных фильмах. В 2013 г. он перестал сниматься в кино и посвятил остаток своих дней театру. Его театральные работы не раз отмечались международными призами. Кроме того, он преподавал актерское мастерство и увлекался ваянием скульптурных композиций. С 2015 г. актер почти не передвигался – он перенес тромбоз сосудов головного мозга и нуждался в постоянном медицинском уходе. 28 февраля 2018 г. Рохелио Герра ушел из жизни в возрасте 81 года.
Рохелио Герра в 1980-х гг. и в 2000-х гг. | Фото: 24smi.org
Аугусто Бенедикто в 1980-х гг. и в последние годы жизни | Фото: 24smi.org
Роль Дона Альберто в сериале исполнил Аугусто Бенедикто, который считается одним из величайших актеров мексиканского кинематографа его золотого периода. За всю свою творческую жизнь он снялся в 50 фильмах и почти 20 сериалах. Помимо этого, он работал телеведущим и выступал на театральной сцене. В январе 1992 г. актер ушел из жизни.
Алисия Родригес в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru
Алисия Родригес сыграла в сериале роль доньи Елены Исагирре. У нас ее знали еще до сериала «Богатые тоже плачут» по фильму «Есения». Сниматься она начала с 8 лет, сыграв за все время более 50 ролей в кино. Хотя ее не раз признавали лучшей актрисой Мексики, актерскую профессию Алисия воспринимала скорее как хобби, а основным своим занятием считала общественную деятельность. В 1980-е гг. она снималась очень редко, полностью посвятив себя движению за мир и согласие. Сейчас она занимает руководящую должность в организации «Знамя мира», а в 1997 г. ее даже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Актриса получила докторскую степень и пишет научные труды и книги. Помимо этого, она выпустила несколько пластинок как певица.
Флор Прокуна в 1980-х гг. и в 1990-х гг. | Фото: ivi.ru
Злобную мачеху Ирму в сериале сыграла Флор Прокуна, которую называли одной из ярчайших звезд мексиканского кинематографа. После сериала «Богатые тоже плачут» она снялась еще в 16 теленовеллах и фильмах, а в начале нового века неожиданно исчезла с экранов. Оказалось, актриса решила навсегда оставить кино, в 2007 г. уехала в отдаленную деревню и с тех пор не выходит на контакт с журналистами.
Мигель Палмер в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: 24smi.org
Актер Мигель Палмер запомнился зрителям как герой сериала по имени Диего Авила. Благодаря именно этой работе его заметили режиссеры и начали предлагать новые роли. С тех пор он снялся более чем в 20 сериалах и продолжает появляться на экранах до сих пор. В наши дни он считается одним из ведущих актеров Мексики.
Иоланда Мерида в 1980-х гг. и в последние годы жизни | Фото: ivi.ru
В 2012 г. ушла из жизни актриса Иоланда Мерида, которая сыграла в сериале роль Рамоны. Она продолжала сниматься до последних дней своей жизни, сыграв в 20 теленовеллах и фильмах.
Росио Банкельс в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru
Коварную воспитанницу Рамоны, которая постоянно строила козни и плела интриги, сыграла актриса Росио Банкельс. На тот момент она уже была довольно известной в Мексике, после чего продолжила свою кинокарьеру и снимается и в наши дни. Последний сериал с ее участием «Дорога к судьбе» вышел в 2016 г.
Гильермо Капетильо и Вероника Кастро | Фото: kp.ru
Гильермо Капетильо в 1980-х гг. и в наши дни | Фото: ivi.ru
Сына главных героев Бето Лопеса сыграл актер Гильермо Капетильо, хотя он был всего на 6 лет моложе своей экранной мамы. Эта роль стала его кинодебютом и принесла ему титул главного секс-символа мексиканского кино. А вскоре он снялся в роли мужа Вероники Кастро в сериале «Дикая роза». После успешного дебюта он снялся почти в 30 фильмах, а затем пропал с экранов, посвятив себя заботам о своей семье. В Мексике он известен также как музыкант – он отлично играет на гитаре и фортепиано и поет. А его самым большим увлечением является коррида, за его плечами – более 300 поединков с быками!http://funhere.ru/?p=18505
Гильермо Капетильо | Фото: kp.ru
Эдит Гонсалес | Фото: ivi.ru
Актриса, танцовщика и модель Эдит Гонсалес, исполнившая в сериале роль Марисабель, после съемок закрутила роман с известным мексиканским сенатором и родила от него дочь. Позже она удачно вышла замуж за бизнесмена и решила все свое время отдать семье и воспитанию дочери. В начале 2000-х гг. актриса вернулась на экраны, снова сыграв в нескольких сериалах.
Актриса с мужем | Фото: kp.ru
Главные герои сериала *Богатые тоже плачут*, 1979-1980 | Фото: kp.ru
Вероника Кастро | Фото: kp.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии