Как живут афонские монахи

На святой горе Афон в Греции у берегов Эгейского моря находится один из самых древних монастырей на земле. Первые монахи прибыли сюда еще в девятом веке. Некоторые из них поселились в пещерах прямо на отвесной стороне скалы. О том, как можно выжить в таких суровых условиях, вы можете прочитать в нашей сегодняшней статье.













Монастырь Карули, а точнее даже это скит, принадлежащий Великой Лавре в Греции, состоит из 12 келий, которые были построены еще в XVII веке, и нескольких пещер. Слово «карули» переводится с греческого как «катушка» – ее используют монахи для того, чтобы поднимать в скит корзины с едой и водой.







В этом регионе находится несколько скитов Лавры, в которых живут православные монахи. Всего их насчитывают около двух тысяч, однако в самом ските Карули сегодня живет только десять человек.







Жизнь монахов в монастыре почти не изменилась с тех пор, как сюда прибыли первые православные монахи в IX веке. Некоторые из них выращивают овощи, делают вино, другие вырезают различную утварь из дерева, они постоянно убирают и чинят монастырь, сидеть без дела считается зазорным. Монахи стараются обеспечить себя всем необходимым сами, чтобы не было надобности покидать Лавру. Те же, кто выбрал жизнь в пещерах, живут в почти полной изоляции, мало соприкасаясь в привычным нам миром и даже почти не видясь с другими монахами. «Мне не нравится жизнь в монастыре, для меня это как тюрьма. Здесь, в Карули, я свободен,» – говорит один из отшельников.







Добраться в эти скиты и пещеры так сложно, что монахи почти никогда никого не видят. Чтобы не умереть от голода, они получают минимум еды и воды с помощью системы тросов, расположенной в десятках метрах над водой. Раньше, чтобы не разбиться на крутом отвесном склоне, при спуске и поднимании в кельи монахи обвязывали себя цепями и веревками в качестве страховки. Сегодня существуют почти отвесные ступеньки, сделанные из дерева, которые хоть и являются достаточно опасными, но все же существенно облегчают доступ к скиту.

Несмотря на это, некоторые монахи сознательно не пользуются возможностью спуститься вниз, а некоторые не могут это сделать в виду плохого состояния здоровья. Так, например, отец Арсениос вот уже 64 года не покидал скит, и сейчас уже вряд ли его покинет из-за того, что здоровье не позволяет ему воспользоваться крутыми ступенями.Женщинам категорически не разрешается посещать это место, даже приближаться к берегу ближе, чем на 500 метров. Считается, что последняя женщина, которая была на этом полуострове, была сама Мария. Впрочем, учитывая, что все монахи Лавры соблюдают целибат, это правило также призвано не вводить их в искушение.Для всех монахов, живущих и в Карули, и в других 20 монастырях Лавры, главная часть времени дня уходит на молитвы. Даже когда они работают или когда приходят на обед или завтрак , все их действия сопровождаются молитвами. Длительность месс разная, иногда она может длиться 6 часов, иногда проходить ночью – считается, что чем сильнее тишина, тем легче сосредоточиться на самой молитве.Ступеньки к скитам Карули.Ступеньки существенно облегчают доступ к Карули, хотя полностью безопасными их не назовешь.Корзина с провизией . Аскетичные жилища отшельников.Эти кости принадлежат монаху, который раньше жил в ските Карули. Даже после смерти монах пожелал остаться в ските. Его останки поместили в серебряный сундук.Скит Карули на горе Афон в Греции . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)