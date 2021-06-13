Идеи грядок для дачного участка

Без грядок сложно представить себе загородный дом или дачу. Хотя бы парочка грядок есть у каждого хозяина, ведь это прекрасная возможность вырастить экологически чистые и по-настоящему вкусные овощи и зелень.

А чтобы выращивание разных культур стало ещё и занятием приятным, радующим глаз, можно обустроить удобные и симпатичные грядки. Кто-то огораживает шифером или досками, кто-то предпочитает приподнятые (высокие) грядки, некоторые хозяева даже оформляют грядки мелкими камнями и булыжниками. Главное, чтобы на грядках было удобно и приятно работать именно вам! Посмотрите 30 идей грядок ниже — они настолько же удобны, насколько и красивы!





















































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