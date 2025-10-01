Легенды СССР: зачем японцы покупали у нас кувалды и битое стекло

1. Кувалды

В Советском Союзе японцы крупными партиями скупали кувалды, гантели, гири (вариации разные были) / Фото: 1x.com

2. Грузовики

В СССР Япония скупала КрАЗы и тут же переплавляла их в другие машины / Фото: autonews.ua

3. Телевизоры

В СССР японцы закупали модели цветных телевизоров, из корпусов которых делали разную мебель, а внутреннее содержимое выбрасывали / Фото: smartik.ru

4. Стекло

Японцы закупали в Советском Союзе в больших объемах битое стекло для сброса в море / Фото: twitter.com

5. Лес

Участок таежной территории был куплен японцами под вырубку / Фото: staraya-mayna.ru

6. Отходы

Японская сторона предложила советской убрать шлаковый отвал (отходы металлургических предприятий) / Фото: videomax.su

7. Дно рек

Чтобы достать с речного дна дорогущую древесину натурального морения, японцы предложили советскому правительству почистить за свой счет дно реки / Фото: fishingsib.ru

О радиоаппаратуре производства Японии тоже ходило несколько мифов / Фото: yaplakal.com







разбирать ее нельзя, так как при снятии крышки специальная защита уничтожит все микросхемы;















экраны телевизоров делаются плоскими (начало восьмидесятых годов прошлого века), которые завозятся в магазины рулонами, а на месте их режут, чтобы были требуемого размера;















гарантия на японские телевизоры для жителей Японии 15/20/25 лет (нужное подчеркнуть). Если техника ломается, фирма обеспечивает человека новой более современной моделью абсолютно бесплатно, тогда как старый телевизор отправляется на утилизацию;











один из жителей Японии скупал/выписывал советские журналы технического содержания, а затем патентовал некоторые идеи из них, что сделало его миллионером.



