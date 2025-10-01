Легенды СССР: зачем японцы покупали у нас кувалды и битое стекло

Япония стала одной из передовых стран еще в начале семидесятых годов прошлого столетия. Изготавливаемая японцами аппаратура очень разнообразная, поэтому круг покупателей более чем широкий. К тому же продукция Японии стоит дешевле, чем у других. А в 1973 г., когда пришел нефтяной кризис, мир стал покупать массово и японские транспортные средства, которые отличаются компактными размерами и экономичностью.
1. Кувалды
В Советском Союзе японцы крупными партиями скупали кувалды, гантели, гири (вариации разные были) / Фото: 1x.com
В Советском Союзе японцы крупными партиями скупали кувалды, гантели, гири (вариации разные были). Когда наши подсчитали, сколько товара было отправлено, то получилось, что на каждого японца, в том числе и на младенца, приходится по 10 кувалд.
2. Грузовики
В СССР Япония скупала КрАЗы и тут же переплавляла их в другие машины / Фото: autonews.ua
В СССР Япония скупала КрАЗы и тут же переплавляла их. Из металла, полученного в результате переплавки, делали новые 2-3 грузовика с грузоподъемностью, вдвое большей, чем у предшественника.
3. Телевизоры
В СССР японцы закупали модели цветных телевизоров, из корпусов которых делали разную мебель, а внутреннее содержимое выбрасывали / Фото: smartik.ru
В СССР японцы закупали модели цветных телевизоров, из корпусов которых делали разную мебель, а внутреннее содержимое выбрасывали. Был еще другой вариант, согласно которому все перерабатывалось и затем использовалось. Хватало полученного материала на 10 телевизоров.
4. Стекло
Японцы закупали в Советском Союзе в больших объемах битое стекло для сброса в море / Фото: twitter.com
Японцы закупали в Советском Союзе в больших объемах битое стекло. Оно сбрасывалось в море, а ящики, в которых находилось, разбирали. Полученные доски перепродавали своим. Из них изготавливали мебель. Стекло же и сейчас выносит в Уссурийском заливе на берег.
5. Лес
Участок таежной территории был куплен японцами под вырубку / Фото: staraya-mayna.ru
Участок таежной территории был куплен японцами под вырубку. В итоге забрали лес, корни и пни, после чего и плодородный верхний слой почвы увезли. В договоре СССР не учел эти тонкости.
6. Отходы
Японская сторона предложила советской убрать шлаковый отвал (отходы металлургических предприятий) / Фото: videomax.su
Японская сторона предложила советской убрать шлаковый отвал (отходы металлургических предприятий). Вместо этого всем трудящимся на заводах пообещала по автомобилю, но Советский Союз отказался от такой возможности.
7. Дно рек
Чтобы достать с речного дна дорогущую древесину натурального морения, японцы предложили советскому правительству почистить за свой счет дно реки / Фото: fishingsib.ru
Чтобы достать с речного дна дорогущую древесину натурального морения, японцы предложили советскому правительству почистить за свой счет дно реки (вариантов названия рек было несколько), при условии, что все, что они там найдут, забирают. Наши от такой идеи отказались.
О радиоаппаратуре производства Японии тоже ходило несколько мифов / Фото: yaplakal.com
О радиоаппаратуре производства Японии тоже ходило несколько мифов:
-
- разбирать ее нельзя, так как при снятии крышки специальная защита уничтожит все микросхемы;
-
- экраны телевизоров делаются плоскими (начало восьмидесятых годов прошлого века), которые завозятся в магазины рулонами, а на месте их режут, чтобы были требуемого размера;
-
- гарантия на японские телевизоры для жителей Японии 15/20/25 лет (нужное подчеркнуть). Если техника ломается, фирма обеспечивает человека новой более современной моделью абсолютно бесплатно, тогда как старый телевизор отправляется на утилизацию;
- один из жителей Японии скупал/выписывал советские журналы технического содержания, а затем патентовал некоторые идеи из них, что сделало его миллионером.
Один из жителей Японии скупал/выписывал советские журналы технического содержания, а затем патентовал некоторые идеи из них, что сделало его миллионером / Фото: back-in-ussr.com
Понятно, что большая часть этих фактов – сказки, но так уж устроен человек (во всяком случае наши люди), что без них он не может. Никто не пытался ничего опровергнуть, а вот добавить парочку фактов – легко.
