Как современные спальные места вытеснили морскую традицию спать в гамаках на корабле

Корабли были хуже, но тоже продуманными /Фото:furman.top

Современная каюта /Фото:dzen.ru

Раньше морское дело было совсем другим /Фото:a-sharkov.livejournal.com

Никаких кают не было /Фото:elles.top

Карибское море /Фото:wallhere.com

Этой традиции много лет /Фото:feldgrau.info

Тоже заслуга Колумба /Фото:YouTube

Гамаки диких племён /Фото:tdsl.ru

Кот моряк /Фото:dzen.ru

Это было на всех кораблях /Фото:Pinterest

Сегодня некоторые тоже предпочитают спать в гамаках на корабле /Фото:cheaptrip.ru