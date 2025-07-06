Как современные спальные места вытеснили морскую традицию спать в гамаках на корабле

Моряки в прошлом были в основном обычными людьми, занимающимися рыбной ловлей, торговлей и сражениями в море. Они оказывались на кораблях благодаря своему опыту, навыкам и желанию исследовать новые территории, торговать с другими народами или защищать граждан от пиратов. При долгих морские путешествиях, все члены команды сталкивались с опасностями и испытывали на себе непредсказуемость природы.
Корабли были хуже, но тоже продуманными /Фото:furman.top
Когда сталкиваешься с историческими кинолентами Голливуда или классическими произведениями литературы, повествующими о морских путешественниках и пиратах, то, вероятно, взгляд обязательно цепляется за то, что многие герои спят в гамаках на судне.
Сегодняшние мореплаватели во время длительных рейсов пользуются всеми удобствами стандартных койко-мест, не ощущая никакого неудобства. Однако в былые времена, когда комфорт был ограничен, гамаки представляли собой оптимальное решение для сна в условиях раскачивающегося на волнах корабля.
Современная каюта /Фото:dzen.ru
Изначально о комфорте мало кто думал, потому мореплаватели, жившие более пяти столетий назад, веками использовали для сна самые примитивные устройства — необработанные деревянные доски, мешки, наполненные свежесрезанными листьями, соломенные подстилки или, в исключительных случаях, матрацы, утрамбованные конским волосом.
Для того чтобы стать моряком, человеку часто приходилось обучаться в специальных учебных заведениях или же начинать ученический путь под руководством опытного моряка.
Раньше морское дело было совсем другим /Фото:a-sharkov.livejournal.com
Все корабли отправляясь в плаванье всегда имели определенную цель, и, как правило, были под завязку загружены товарами, продовольствием и оружием. Пространство в грузовом отсеке было ограничено, и экипажу приходилось экономить запасы пресной воды, бережно относиться к вооружению и сохранять товары для последующей продажи. Пищевые запасы в основном состояли из солёного мяса и муки, что позволяло им не портиться в течение длительного времени.
Уровень медицинского обслуживания на кораблях был крайне низким, что приводило к тому, что моряки регулярно подвергались риску заражения различными заболеваниями, включая широко известную цингу. Сон тоже был далёк от идеального, об удобных и мягких кроватях не шло и речи.
Никаких кают не было /Фото:elles.top
До сих пор Карибское море скрывает под своими волнами бесчисленное количество затонувших кораблей — от тысяч до десятков тысяч судов покоятся на его морском дне вблизи берегов Кубы, Гаити, в акватории Мексиканского залива и у побережья Флориды. Эти маршруты были основными путями для судов, перевозивших золото из Нового Света в Испанию. На дне моря до сих пор лежат тонны ценных металлов и сокровищ.
К простым морякам отношение было не очень вежливое. Они спали в гамаках на своих кораблях многие века по нескольким причинам. Первая и, пожалуй, самая важная причина - это экономия пространства. Гамаки занимали значительно меньше места, чем койки или кровати, что было особенно ценно на небольших судах с ограниченным пространством. Их можно было легко сложить и убрать после ночного отдыха. Благодаря гамакам моряки могли спать с комфортом, не перегружая корабль.
Карибское море /Фото:wallhere.com
Вторая причина - это безопасность. Во время штормов или бурь гамаки могли быть закреплены на таком расстоянии друг от друга, что моряки не рисковали упасть с высоких коек или кроватей. Гамаки позволяли им оставаться в безопасности, даже если корабль сильно качался.
Ещё одна причина - это удобство. Гамак обеспечивал отличную поддержку для спины и шеи, позволяя морякам отдохнуть после тяжелого дня на море. Также в гамаке было теплее, чем на холодном полу или на твердой поверхности. Они плавно раскачивались в унисон движениям корабля, обеспечивая тем самым комфорт и стабильность, благоприятные для вестибулярного аппарата.
Этой традиции много лет /Фото:feldgrau.info
Также в условиях морского путешествия, спальные принадлежности моряков страдали от влаги, просачивающейся через трюмы во время бурь и дождей, что приводило к их порче и созданию антисанитарных условий. Часто простыни лишь скрывали отвратительное состояние, в то время как ужасный запах был почти невозможно устранить. В течение короткого времени, микроорганизмы и бактерии превращали места для сна в очаги заразных заболеваний.
До того как европейцы, а также древние греки и римляне узнали об этом, жители Центральной и Южной Америки уже давно пользовались гамаками — удивительными «воздушными ложами». Для древних народов Америки гамаки служили не только местом для сна, но и сопутствовали им в их странствиях. Первоначально они создавались из вьющихся растений, листьев агавы и пальм, а со временем начал применяться и хлопок. В более прохладных районах, например, в Северной Колумбии, местные жители адаптировали гамаки под климат, используя для их изготовления кожу и шерсть животных, чтобы обеспечить дополнительное тепло.
Тоже заслуга Колумба /Фото:YouTube
В начале шестнадцатого века Колумб и Веспуччи привезли в Европу удивительные изделия, найденные в тропических лесах — гамаки. Для европейской аристократии они стали экзотическим новшеством, в то время как в Америке уже давно были распространены среди коренного населения. В судовом журнале Колумба за 1492 года он описывает и как ложа, на которых отдыхали эти люди, представляла собой что-то вроде обыкновенной тканой сети.
Изображение гамака можно найти в английской Псалтири Латтрелла, которая была создана за два века до путешествий Колумба. Тем не менее, передовые методы изготовления, которые делали гамаки особенно прочными и комфортными, стали известны в Европе только после контактов с Новым Светом.
Гамаки диких племён /Фото:tdsl.ru
Несмотря на то что они были обыденностью в Америке, европейская знать изначально не придала им большого значения. Однако, через пять десятилетий, гамаки обрели такую же популярность, как и картофель, который испанцы привезли в Европу в середине пятнадцатого века. К концу шестнадцатого гамак стал неотъемлемой частью жизни на борту кораблей, особенно среди моряков флота королевы Елизаветы I. Тогда же британский королевский флот официально ввёл использование гамаков из прочного материала в качестве стандартного спального места для моряков на военных судах.
Кот моряк /Фото:dzen.ru
Перед внедрением гамаков в военно-морской практике, моряки, включая пиратов, часто страдали от травм или даже гибели, когда во время бурь они падали с полок и оказывались в ворохе попадавших в хаотичном порядке тяжёлыми предметами и оружием. Привычка к этому виду отдыха была настолько укоренившейся среди моряков, что традиция использования гамаков сохранялась в морских флотах аж до двадцатого столетия.
Это было на всех кораблях /Фото:Pinterest
В период Второй мировой войны, гамаки находили применение не только на военных кораблях, но и среди пехотных подразделений для оптимизации использования пространства и увеличения грузоподъемности. Даже в наши дни, многие яхтсмены и мореплаватели отдают предпочтение гамакам. Нашли свое применение они и в космической индустрии, в миссии «Аполлон», американские лунные модули были оснащены гамаками, что позволяло астронавтам спать с необходимым удобством в условиях ограниченного пространства.
Но, конечно, с появлением современных кораблей, а также с усовершенствованием судовых систем и технологий, условия жизни для моряков на кораблях значительно улучшились. Использование кроватей вместо гамаков для сна стало частью этого улучшения. Кровати обеспечивают более комфортные условия, улучшают качество отдыха моряков и способствуют сохранению их здоровья во время длительных морских плаваний.
Сегодня некоторые тоже предпочитают спать в гамаках на корабле /Фото:cheaptrip.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии