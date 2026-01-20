Что нужно знать верующему о церкви

Верующие люди приходят в церковь как в место, где они могут очистить свои мысли, душу, а некоторые ходят лишь по большим праздникам. Но есть категория людей, которые приходят в это светлое место, чтобы скинуть на других свои несчастья или от злобы своей навести порчу на более успешных.







Как бы это возмутительно ни звучало, но и в церкви можно нарваться на ведьму или энергетического вампира. Мы расскажем о важных моментах, которые нужно учитывать, находясь в храме, чтобы уберечь себя и близких от возможных несчастий.

Как вести себя в церкви

Как правильно использовать церковные свечи