Для чего пулям серебристый кончик (не для оборотней)

Как известно, боеприпасы разных типов имеют соответствующую специальную маркировку. В первую очередь она нужна для того, чтобы снаряжающий вооружение боец мог выбрать правильные боеприпасы, согласно требованиям, которые диктует тактическая обстановка. Среди прочих маркировок выделяются пули с серебристым кончиком. Самое время узнать, что они собой представляют и зачем нужны. Очевидно, что делают их не для охоты на вампиров и оборотней.
Создатель винтовки. |Фото: myseldon.com.
Зайти придется издалека. В 1891 году на вооружение Русской императорской армии была принята магазинная винтовка Мосина, разработанная отечественным конструктором Сергеем Ивановичем Мосиным. Вместе с ней инженером был создан и новый патрон, хорошо известный всем, кто проходил военную службу - 7.62×54R. Данный боеприпас является одним из самых старых из числа тех, что используются в войсках по сей день. Как и у большинства других патронов того времени, 54-ый имел свинцовую пулю. И в этом была его главная проблема.
Слишком дорого. |Фото: allzip.org.
Первая мировая война показала, что такое нехватка боеприпасов на фронте, в том числе – боеприпасов к стрелковому вооружению. В числе горе-патронов оказался и 7.62×54R, так как его производство в больших объемах оказалось неожиданно затратным. Ситуацию нужно было менять. В 1917 году грянула буржуазная, а затем социалистическая революция. Им на смену пришла Гражданская война. На протяжении десятилетия стране было не до перевооружения.
Нужно было делать дешевле. |Фото: milsurpexchange.com.
Всерьез взялись за 7.62×54R уже советские конструкторы в середине 1930-х годов, когда стало окончательно понятно, что Европа идет к новой крупномасштабной войне. Патрон оставался весьма дорогим и сложным в производстве, было решено его удешевить. Решение оказалось простым и гениальным. Инженеры смогли осуществить замену свинцового сердечника пули на стальной. Такие 7.62×54R были значительно дешевле.
Используются по сей день. ¦Фото: milsurpexchange.com.
Правда до начала Великой Отечественной войны наладить действительно массовое производство обновленного 7.62×54R так и не успели. Случилось это только в 1953 году. Война кончилась, однако боеприпас все еще оставался актуальным. Так как на складах были и патроны со свинцовыми сердечниками, и патроны со стальными, было решено маркировать пули нового образца при помощи серебристой краски.
Обновленный 7.62×54R получил обозначение ЛСП (легкая пуля со стальным сердечником). Используется патрон по сей день в таком оружии, как СВД, СВУ, ПКП «Печенег», СВ-98 и другие.
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