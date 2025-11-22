Национальный парк Crater Lake

Единственный национальный парк штата Орегон оказался весьма необычным. Весь парк — это живописнейшее озеро вулканического происхождения. 400 тыс. лет назад на этом месте образовался вулкан высотой около 3 500 метров. Около 7.7 тысяч лет назад произошло сильнейшее извержение, в результате которого внутри вулкана практически не осталось породы и он обрушился внутрь себя, создав вулканическую кальдеру.

Впоследствии кальдера заполнилась водой и превратилась в самое глубокое в США озеро необычно насыщенного голубого цвета.Территория парка включает в себя собственно озеро и прилегающую территорию вокруг. Вокруг озера идет всего одна окружная дорога, все просто. Подъехать к парку можно с трех направлений. Я попал в парк со стороны города Grand Pass, в котором ночевал накануне, а выехал в сторону Портленда. Времени у меня было не много, поэтому полное кольцо я решил не проезжать, после Phantom Ship Overlook повернул назад.Озеро самое глубокое в США и восьмое по глубине в мире — 648 метров. Для сравнения, глубина Байкала — 1 642 метра.На сайте парке в разделе часто задаваемых вопросов есть такой: «Что вы добавляете в воду, что бы она была такой синей?». Удивительно, но ничего не добавляют, просто вода очень чистая После въезда в парк по 62 шоссе я попал в центр посетителей, заодно позавтракал в расположенном неподалеку лодже Crater Lake L с видом на озеро. Вид с балкона лоджа:В районе лоджа находится крытая смотровая площадка Sinnot Memorial Overlook:Дорога вокруг озера носит незамысловатое название Rim Drive, ее длина 53 километра. На всем протяжении множество смотровых площадок, как официальных с названием, так и просто на обочине.Каждый изгиб дороги открывает на озеро новый ракурс , постоянно хочется останавливаться и фотографировать. Это довольно утомительно.Смотровая площадка Watchman overlook, с которой открывается лучший вид на один из двух островов озера.Компанию туристам всегда рады составить симпатичные грызуны.Так вот вы какие, глаза не евшего уже две минуты бурундука.Со смотровой площадки отходит хайкинговая тропа в гору (2.5 километра в оба конца). В конце тропы находится пункт наблюдения рейнджеров за лесными пожарами. Он используется и сейчас в случае высокого уровня угрозы.Всего на озере два острова. Больший из них называется Остров Волшебника (Wizard Island) и представляет собой кратер внутри кратера. Остров возвышается над поверхностью озера на 230 метров.Таких кратеров на дне озера множество, просто не всем посчастливилось подняться над поверхностью воды и считаться островом.Внутрь вышки зайти нельзя, но можно заглянуть.Вид на окрестности.Продолжаю двигаться вокруг озера по часовой стрелке.Летом можно спуститься к воде по тропе Cleetwood Trail и взять экскурсию на лодке к острову Волшебника. Там также можно хайкать, купаться, ловить рыбу. Рыба в озере заведена искусственно и ее можно ловить без ограничений.Дальше будет еще несколько фотографий с водой безумного голубого цвета, от которой просто невозможно оторвать взгляд.Парк был основан 22 мая 1902 г. и явился пятым национальным парком в США.Края кальдеры расположены на высоте от 2100 до 2400 м над уровнем моря, средняя высота поверхности самого озера — 1883 м.Площадь парка 741 кв. км. В озеро не впадают и из него не вытекают реки или ручьи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)