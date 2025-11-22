С нами не соску...
Национальный парк Crater Lake

Единственный национальный парк штата Орегон оказался весьма необычным. Весь парк — это живописнейшее озеро вулканического происхождения. 400 тыс. лет назад на этом месте образовался вулкан высотой около 3 500 метров. Около 7.7 тысяч лет назад произошло сильнейшее извержение, в результате которого внутри вулкана практически не осталось породы и он обрушился внутрь себя, создав вулканическую кальдеру.

Впоследствии кальдера заполнилась водой и превратилась в самое глубокое в США озеро необычно насыщенного голубого цвета.

Национальный парк Crater Lake

Территория парка включает в себя собственно озеро и прилегающую территорию вокруг. Вокруг озера идет всего одна окружная дорога, все просто. Подъехать к парку можно с трех направлений. Я попал в парк со стороны города Grand Pass, в котором ночевал накануне, а выехал в сторону Портленда. Времени у меня было не много, поэтому полное кольцо я решил не проезжать, после Phantom Ship Overlook повернул назад.

Национальный парк Crater Lake

Озеро самое глубокое в США и восьмое по глубине в мире — 648 метров. Для сравнения, глубина Байкала — 1 642 метра.

Национальный парк Crater Lake

На сайте парке в разделе часто задаваемых вопросов есть такой: «Что вы добавляете в воду, что бы она была такой синей?». Удивительно, но ничего не добавляют, просто вода очень чистая.

Национальный парк Crater Lake

После въезда в парк по 62 шоссе я попал в центр посетителей, заодно позавтракал в расположенном неподалеку лодже Crater Lake L с видом на озеро. Вид с балкона лоджа:

Национальный парк Crater Lake

В районе лоджа находится крытая смотровая площадка Sinnot Memorial Overlook:

Национальный парк Crater Lake

Дорога вокруг озера носит незамысловатое название Rim Drive, ее длина 53 километра. На всем протяжении множество смотровых площадок, как официальных с названием, так и просто на обочине.
Каждый изгиб дороги открывает на озеро новый ракурс, постоянно хочется останавливаться и фотографировать. Это довольно утомительно.

Национальный парк Crater Lake

Смотровая площадка Watchman overlook, с которой открывается лучший вид на один из двух островов озера.

Национальный парк Crater Lake

Компанию туристам всегда рады составить симпатичные грызуны.

Национальный парк Crater Lake

Так вот вы какие, глаза не евшего уже две минуты бурундука.

Национальный парк Crater Lake

Со смотровой площадки отходит хайкинговая тропа в гору (2.5 километра в оба конца). В конце тропы находится пункт наблюдения рейнджеров за лесными пожарами. Он используется и сейчас в случае высокого уровня угрозы.

Национальный парк Crater Lake

Всего на озере два острова. Больший из них называется Остров Волшебника (Wizard Island) и представляет собой кратер внутри кратера. Остров возвышается над поверхностью озера на 230 метров.

Национальный парк Crater Lake

Таких кратеров на дне озера множество, просто не всем посчастливилось подняться над поверхностью воды и считаться островом.

Национальный парк Crater Lake

Внутрь вышки зайти нельзя, но можно заглянуть.

Национальный парк Crater Lake

Вид на окрестности.

Национальный парк Crater Lake

Продолжаю двигаться вокруг озера по часовой стрелке.

Национальный парк Crater Lake

Летом можно спуститься к воде по тропе Cleetwood Trail и взять экскурсию на лодке к острову Волшебника. Там также можно хайкать, купаться, ловить рыбу. Рыба в озере заведена искусственно и ее можно ловить без ограничений.

Национальный парк Crater Lake

Дальше будет еще несколько фотографий с водой безумного голубого цвета, от которой просто невозможно оторвать взгляд.

Национальный парк Crater Lake

Парк был основан 22 мая 1902 г. и явился пятым национальным парком в США.

Национальный парк Crater Lake

Края кальдеры расположены на высоте от 2100 до 2400 м над уровнем моря, средняя высота поверхности самого озера — 1883 м.

Национальный парк Crater Lake

Площадь парка 741 кв. км. В озеро не впадают и из него не вытекают реки или ручьи.

Национальный парк Crater Lake

Национальный парк Crater Lake

Национальный парк Crater Lake

Национальный парк Crater Lake

Национальный парк Crater Lake

источник

Ссылка на первоисточник
