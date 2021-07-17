Трудно быть богом: Кто из актеров сыграл в кино Иисуса Христа

Библейские темы всегда были одними из самых распространенных в искусстве. Фильмы об Иисусе Христе появились практически одновременно с рождением кинематографа, и с тех пор было создано немало интерпретаций евангельских сюжетов. Роль Христа многие актеры называют самой сложной, интересной и значимой из всего, что им приходилось играть. Настолько сложной, что многие звезды первой величины даже отказывались от нее – как, например, Ричард Бартон и Роберт де Ниро. Но есть и такие, кто рискнул воплотить на экранах этот образ. Чья попытка оказалась успешной, а для кого стала испытанием – далее в обзоре.
Генри Уорнер | Фото: anna-rulevskaya.livejournal.com
Впервые Мессию на экранах зрители увидели в 1897 г. в американском фильме «Инсценировка страданий Христа в Горжице», где главную роль исполнил Джордан Виллошко. В 1927 г. вышел первый полнометражный фильм о Христе «Царь Царей», где главную роль сыграл звезда немого кино Генри Уорнер. Перед съемками ему пришлось подписать контракт, в котором главным условием работы был отказ от публичных действий, «бросающих тень» на его персонажа, причем к «неподобающему поведению» отнесли даже игру в теннис. Перед каждым съемочным днем актера гримировали, а потом везли на площадку в машине с непрозрачными стеклами. Степень ответственности была так высока, что Уорнер даже начал тайком выпивать в одиночестве. Ситуацию усугубляли и экзальтированные поклонники, один из которых написал актеру: «Каждый раз, когда я думаю о Господе, я вижу перед собой Ваше лицо». Несмотря на коммерческий успех фильма, многие критики разнесли его в пух и прах, считая, что «Христос в исполнении Уорнера излишне подобен иконе, а фильм иногда превращается просто в иллюстрацию».
Постеры фильма *Царь Царей*, 1927 | Фото: kino-teatr.ru
Макс фон Сюдов | Фото: kinozal.tv
С похожими трудностями столкнулся и Макс фон Сюдов, который сыграл Христа в фильме «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» в 1965 г. Съемки продолжались почти год, и актер жаловался на то, что за это время люди словно начали ожидать от него в жизни какого-то другого поведения, даже друзья стали вести себя отстраненно. И ему понадобилось 8 месяцев, чтобы после этой невероятно сложной и ответственной роли «вернуться в себя».
Кадр из фильма *Величайшая из когда-либо рассказанных историй*, 1965 | Фото: okino.ua
Энрике Ирасоки | Фото: kino-teatr.ru
Для испанского студента Энрике Ирасоки роль Христа в фильме «Евангелие от Матфея» стала дебютной в кино. Несмотря на то, что он не был профессиональным актером, фильм классика итальянского кино Пьера Паоло Пазолини признали одной из самых впечатляющих работ о Христе. После этого Энрике сыграл еще две роли и ушел из кино. Он занимался экономикой и филологией и стал известным шахматистом.
Кадр из фильма *Евангелие от Матфея*, 1964 | Фото: kino-teatr.ru
Роберт Пауэлл | Фото: kino-teatr.ru
Одной из канонических версий библейской истории с канонической интерпретацией образа Христа называют фильм легендарного режиссера Франко Дзефирелли «Иисус из Назарета» 1977 г. Главная роль досталась актеру Роберту Пауэллу, который так удачно справился со своей задачей, что, говорят, Ватикан даже предлагал ему деньги за то, чтобы он больше нигде не снимался. Актер отверг это предложение и построил успешную кинокарьеру. А об этой работе позже говорил: «Роль Иисуса – одна из тех, про которую ты думаешь: «Хоть бы предложили!» Но если уже предложили, это тот творческий вызов для актера, который нельзя не принять».
Кадры из фильма *Иисус из Назарета*, 1977 | Фото: kino-teatr.ru
Тед Нили | Фото: film.ru и kino-teatr.ru
В экранизации знаменитой рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в 1973 г. главную роль сыграл рок-музыкант, композитор и певец Тед Нили. Изначально он проходил пробы на роль Иуды, но в результате получил роль Христа. Интересно то, что он опоздал на кастинг и решил приехать в костюме и гриме Мессии прямо в отель к режиссеру. И так его впечатлил, что был утвержден! За эту роль Тед Нили был номинирован на «Золотой глобус». Изначально идея представить библейский сюжет в жанре рок-оперы казалась кощунством, но эта постановка была настолько популярной, что до сих пор идет на сценах театров мира.
На съемках фильма *Последнее искушение Христа*, 1988 | Фото: anna-rulevskaya.livejournal.com
Кадры из фильма *Последнее искушение Христа*, 1988 | Фото: 24smi.org и weburg.net
Одним из самых скандальных стал фильм «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Режиссер предложил оригинальную интерпретацию библейского сюжета – размышление о том, какой могла бы стать земная жизнь Христа, если бы он остался в живых и обзавелся семьей и детьми. Церковь не раз пыталась запретить этот фильм к показу, на режиссера и актера, сыгравшего главную роль, – Уиллема Дефо – обрушился гнев верующих. Столь вольную трактовку Нового Завета критики называли откровенной ересью, хотя в начале фильма и было предупреждение о том, что он не претендует на статус экранизации Евангелия. Позже Уиллем Дефо говорил, что только удивительная наглость позволила ему тогда полагать, что он справится с ролью Христа – до этого он играл в кино негодяев. Однако он действительно справился, хотя за эту работу он едва не поплатился здоровьем: для того, чтобы его взгляд был более выразительным, гримеры применяли капли, расширяющие зрачки, и однажды актер из-за этого ослеп на 3 дня. К счастью, позже зрение восстановилось.
Джеймс Кэвизел | Фото: kino-teatr.ru и weburg.net
На съемках фильма *Страсти Христовы*, 2004 | Фото: afmedia.ru
То, что его фильм может вызвать скандал, предполагал и Мел Гибсон, когда приступил к съемкам «Страстей Христовых». Поэтому сразу же спросил актера Джеймса Кэвизела, приглашенного на главную роль: «Ты ведь понимаешь, что после этого ты в этом городе больше работать не сможешь?». Во время съемок актер получил массу травм: из-за толстого слоя грима его тело покрывалось волдырями, и он не мог спать, в сцене бичевания его ударили хлыстом так, что на плече навсегда остался шрам, он вывихнул плечо и получил кровоподтеки под глазами. Но эта роль стала самой известной в его кинокарьере и принесла ему невероятную популярность. А фильм действительно подвергся критике из-за того, что многие сцены в нем были показаны слишком реалистично и жестко, и вошел в число самых скандальных и дискуссионных в истории кино.
Джеймс Кэвизел в фильме *Страсти Христовы*, 2004 | Фото: okino.ua
Сергей Безруков | Фото: kino-teatr.ru и afisha.bigmir.net
Одной из самых спорных и скандальных стала роль Иешуа и для Сергея Безрукова в фильме «Мастер и Маргарита». Многие ставили ему в укор то, что он согласился на эту работу после роли бандита Саши Белого в сериале «Бригада». Хотя сам он не уставал повторять, что играл не Христа, а персонажа романа Михаила Булгакова по имени Иешуа. В одном из интервью он сказал: «Сыграть Иисуса Христа невозможно. Более того – это не под силу ни одному актеру на земле, ибо все мы простые смертные люди, а он был Богочеловеком… Единственное – мы можем попытаться сыграть наше представление о нем».
Кадр из фильма *Мастер и Маргарита*, 2005 | Фото: kino-teatr.ru
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