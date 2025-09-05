Зачем индейцы носили на одежде бахрому

Каждый человек, который хотя бы раз видел фотографии североамериканских индейцев или смотрел вестерны, скорее всего отметил характерную одежду со свисающей бахромой. На самом деле украшения попадаются так часто, что в пору заподозрить наличие сакрального смысла. Некоторые даже утверждают, что в Европу бахрома как раз-таки и попала из Северной Америки!
Белорусский рушник (полотенце) с бахромой. Появился задолго до открытия Америки. |Фото: ya.ru.
Стоит сразу отметить, что в Европу бахрома не попадала из Северной Америки. Данную технологию как наши предки, и так и другие народы прекрасно знали с незапамятных времен. Тех самых, когда находились на уровне развития североамериканских индейцев на момент колонизации Нового Света выходцами из Европы. Для того, чтобы понять зачем индейцу нужна бахрома, сначала стоит разобраться в том, чем она является в принципе.
В Старом Свете производство тканей развивалось куда активнее, чем в Новом Свете. |Фото: bogbibl.ru.
Итак, бахрома – это один из видов тесьмы. Первая и главная функция бахромы на одежде или на каких-то предметах домашнего белья, полотенцах, скатертях, шторах и тому подобном, - строго утилитарная. Дело в том, что бахрома предотвращает распутывание сплетенных вместе нитей и последующее расползание всего куска ткани на отдельные лоскуты и нитки. С большой степенью уверенности можно сказать, что бахрома – это один из самых древних, в силу своей простоты, способов удержания шва. Вторая побочная функция бахромы описывается известным тезисом «а еще это красиво». Вот только декоративная функция получилась сама собой, а утилитарная функция была выстрадана поколениями наших далеких предков, ходивших в расползавшейся одежде.
В какой-то момент прикладная функция победила утилитарную. |Фото: Pinterest.
Так что же у нас с индейцами? На самом деле озвученное выше позволяет понять главное: на момент прихода европейцев индейцы просто не успели изобрести более совершенные методы производства ткани. Из-за чего были вынуждены использовать бахрому. Бахромы на одежде индейцев было так много, что в какой-то момент декоративная функция начала побеждать утилитарную. В итоге, коренные жители Америки принялись украшать бахромой одежду специально. Более того, не только одежду, но даже орудия труда и оружие войны. Безусловно, параллельно с этим бахрома неизбежно стала наделяться людьми с первобытным мышлением сакральными функциями: отпугивание злых духов, отвод негативной энергии, общение с Вселенной.
Индейцы не сразу додумались до одежды с подкладкой. |Фото: za.pinterest.com.
Отдельно следует упомянуть о том, что бахрому индейцы делали не только на ткани, но и на изделиях из кожи. Можно встретить мнение о том, что делалось подобное не только ради повышения эстетических качеств, но также из практических соображений. Есть основания полагать, что бахрома на коже позволяет быстрее выводить воду из материала в случае намокания. Кроме того, известны случаи, когда индейцы отрезали фрагмент кожаной или тканой бахромы для последующего кустарного ремонта одежды или обуви.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии