Шокирующие причины того, почему вам не удается сбросить вес

Согласно данным Бостонского медицинского центра, ежегодно порядка 45 миллионов американцев находятся на диете. Тем не менее, более 2/3 всего населения США страдает от избыточного веса, что означает лишь одно: избавиться от лишних килограммов не так-то и просто.

Сегодня мы ознакомим вас с десятью типичными ошибками, которые допускают люди, желающие похудеть.



Пропуск приемов пищи

Вы пренебрегаете целой группой продуктов питания

Употребление слишком малого количества воды

Неправильно подобранные кардиотренировки

Вы выпиваете слишком много калорий

Вы не высыпаетесь

Хронические заболевания

Недостаток протеинов в пище

Злоупотребление приправами

Отсутствие силовых тренировок