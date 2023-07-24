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Ковры в интерьере

Ковры в качестве декора для стен снова возвращаются в моду. Однако сейчас речь идет не о громоздких темных коврах, которые украшали стены практически каждой советской квартиры.
Речь идет о стильных, современных и оригинальных ковриках, легких тканях, декоре в стиле макраме, смелых панно и композициях, собранных из самых неожиданных элементов. Такое оформление стен добавит в интерьер текстуру, которая является важной частью любого современного интерьера.
Ищите способ оригинально оформить стены в доме? Тогда обратите внимание на эти интересные идеи.

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере



Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере



Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере



Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере

Ковры в интерьере
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