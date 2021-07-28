5 сериалов, которые стоит посмотреть на английском языке

Подборка сериалов на английском языке, которые обязательно нужно посмотреть без перевода.
Любой фильм лучше смотреть в оригинале. Перевод передает далеко не все, а дубляж сводит на нет колоссальную работу актеров. Из этой подборки вы узнаете, какие сериалы на английском языке обязательно стоит посмотреть без перевода.
«Друзья» (Friends)
На русском языке «Друзья» выходили в разных переводах, но ни одному из них, к сожалению, не удалось полностью передать не только шарм, но зачастую даже содержание сериала.
Как и в любом хорошем ситкоме, в «Друзьях» очень много шуток, основанных на игре слов. Перевести их невозможно, обычно в таком случае шутки заменяют другими, более понятными, или даже убирают.
Например, в одном эпизоде Джоуи и Чендлер пришли в приют забрать малыша своей знакомой, которого они случайно потеряли во время прогулки. Но в приюте было два потерянных ребенка: у одного на маечке были утки, у другого клоуны. Вот один из переводов эпизода:
Джоуи подбросил монетку и сказал, что «орел» — это «утки», потому что «утки — тоже птицы». На что Чендлер заметил: «Знаешь, тебя в детстве в автобусе клоуны забыли».
Но на английском «орел» — это heads (буквально: головы), а «решка» — tails (хвосты), а значит шутка с «утки — тоже птицы» и клоунами в автобусе была придумана для перевода. В оригинале она звучит иначе:
Джоуи сказал, что орел (heads) — это утки, потому что «у уток тоже есть головы». Чендлер ответил, что к Джоуи в детстве, должно быть, «на день рожденья приходили очень страшные клоуны», вообразив безголовых клоунов с хвостами.
«Во все тяжкие» (Breaking Bad)
«Во все тяжкие» — это история об учителе химии, который, узнав о своем смертельном диагнозе, решает заняться производством наркотиков, чтобы перед смертью обеспечить семью.
В отличие от «Друзей» в сериале «Во все тяжкие» совсем другой английский, ведь язык комедий намного проще, чем криминальных драм: проще лексика и понятнее произношение. Мир Breaking Bad намного сложнее. Мы видим семейные драмы, слышим язык представителей самых разных социальных слоев, включая преступников и наркоманов.
Язык сложно воспринимать на слух — он приближен к тому, как американцы говорят в реальной жизни (персонажи комедий говорят отчетливее). Но если вы хотите познакомиться поближе именно с живой американской речью, «Во все тяжкие» — лучший выбор.
«Отбросы» (Misfits)
Если «Друзья» и «Во все тяжкие» помогут научиться лучше понимать американский вариант английского, то британский сериал «Отбросы» познакомит с современными диалектами Великобритании.
В Великобритании множество акцентов, жители этой страны легко определяют по произношению откуда именно собеседник: на севере Англии и где-нибудь в Вест-Кантри говорят совершенно по-разному. Кроме того, герои «Отбросов» — далеко не аристократы, они молодые правонарушители, чья речь пестрит живым современным сленгом, зачастую сильно отличающимся от «крепких словечек» американцев.
«Аббатство Даунтон» (Downton Abbey)
Если вам больше нравится атмосфера старой доброй Англии, обязательно посмотрите сериал «Аббатство Даунтон». Он с удивительной точностью воссоздает атмосферу Великобритании начала двадцатого века.
Действие сериала начинается в 1912 году, когда наследник титула графа Грэнтэма, живущего с семьей в своем родовом имении Даунтон в Йоркшире, погибает на «Титанике». События происходят в течение длительного периода времени, затрагиваются такие темы как технический прогресс, эмансипация, действия просходят во время Первой мировой войны и других исторических событий.
Несмотря на то что в центре внимание находится аристократическая семья, в фильме наравне с жизнью господ рассказывается и о жизни прислуги.
«Игра престолов» (Game of Thrones)
Выше мы перечислили два американских и два британских сериала, но фэнтези-сериал «Игра престолов» — особый случай. Сериал американского производства, но почти все актеры в нем — британцы.
На американском телевидении существует негласное правило: жители вымышленных вселенных и персонажи исторических фильмов всегда говорят с британским произношением, будто то эльфы из «Властелина колец» или древние римляне из «Рима».
Объясняется это просто: для англоязычного зрителя американская речь в историческом или фэнтези сеттинге будет звучать неуместно, даже смешно. Какой может быть американский акцент в фильме про короля Артура? Тогда и американцев то не было.
Особенность языка «Игры престолов» в том, что создатели сериала с необычайной скрупулезностью подошли к распределению акцентов между персонажами. В вымышленном мире «Игры престолов» тоже есть свои регионы, свой Север и Юг, Запад и Восток, свои «иностранные языки», а значит герои должны говорить с разными акцентами.
Роль этих акцентов «играют» настоящие британские диалекты. К примеру, северяне (жители севера Вестероса) говорят с акцентом северной Англии. Южане (жители Юга Вестероса) — с акцентом южных регионов Англии, а представители знатных семей — на «posh English», аристократическом английском. Многим актерам для этого пришлось говорить с неродными для них акцентами.
К примеру, шотландка Роуз Лесли, представительница старинного аристократического рода, в жизни говорит на «благородном» английском, в сериале же она играет совсем не благородного персонажа, для роли ей пришлось освоить более грубый акцент. Разницу легко увидеть в этом видео:
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