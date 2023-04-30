Как приготовить сочный армянский шашлык у себя на даче так, что пальчики оближешь

Когда еще можно приготовить и поесть вкуснейшего шашлыка, как не в летнюю пору? Погода способствует, ситуация – тоже. Самое время задуматься над тем, чтобы выбраться на природу в какое-нибудь уединенное местечко со своими друзьями и близкими. Заодно можно опробовать один старый, проверенный годами рецепт вкусного и невероятно сочного шашлыка, готовящегося по армянским традициям.
Готовим куски мяса. /Фото: yandex.com.
Что понадобится: 1 клубень сырого картофеля, 2 ч.л сушеной зелени базилика, 1 ч.л горчицы, 2 щепочки молотого черного перца, 60 грамм соли крупного помола, 50 мл минеральной воды, 50 мл оливкового масла, 4 большие головки лука репчатого.
Приготовить вкуснейшее сочное мясо совсем не сложно. Как только в распоряжении хозяев окажутся все перечисленные выше продукты, можно сразу же браться за дело. Реализуется «армянский рецепт» всего за 10 простых шагов. Отдельно стоит добавить, что лучше всего для шашлыка использовать свиное мясо.
Хорошо натираем. /Фото: liveinternet.ru.
Шаг первый – промываем мясо под холодной водой, после чего нарезаем его большими более-менее одинаковыми кусками.
Шаг второй – выкладываем мясо на доску и натираем его приправами с обеих сторон.
Шаг третий – трем на крупной терке картофель, после чего досыпаем его в мясо.
Кладем в целлофан. /Фото: mirpovara.ru.
Шаг четвертый – поливаем мясо с картошкой минеральной водой, оливковым маслом, аккуратно перемешиваем все ингредиенты руками.
Шаг пятый – чистим репчатый лук, нарезаем его кольцами, после чего добавляем к нашему мясу.
Шаг шестой – накрываем поднос с мясом полиэтиленом и оставляем лежать в таком состоянии еще 3-4 часа.
Хорошо обжариваем. /Фото: youtube.com.
Шаг седьмой – извлекаем мясо из-под пленки и нанизываем его на шампуры.
Шаг восьмой – жарим мясо на углях средней температуры, незабываем поворачивать продукт каждые 3 минуты. Чаще всего на полную прожарку уходит 15-18 минут.
Шаг девятый – снимаем шашлык и выкладываем его на блюдо, добавляем зелень, овощи и свежий хлеб.
Подаем к столу. /Фото: twitter.com.
Шаг десятый – приятного аппетита!
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