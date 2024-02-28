Завоевала 11 золотых медалей, не попала на Олимпиаду из-за интриг, похоронили в свадебном платье: Несбывшиеся мечты Оксаны Костиной Источник

Тренеры считали ее необычной спортсменкой, умеющей органично входить в поток музыки, создавать неповторимый образ на гимнастическом подиуме, при этом не просто выполнять нормативную программу с набором сложнейших элементов, а творить настоящее искусство. Но на международной арене ей довелось выступать всего три года, в течение которых она завоевала 17 медалей, 11 из которых - золотые. Жизнь ее трагически оборвалась на самом взлете, когда самые яркие успехи были еще впереди. Тренеры считали ее необычной спортсменкой, умеющей органично входить в поток музыки, создавать неповторимый образ на гимнастическом подиуме, при этом не просто выполнять нормативную программу с набором сложнейших элементов, а творить настоящее искусство. Но на международной арене ей довелось выступать всего три года, в течение которых она завоевала 17 медалей, 11 из которых - золотые. Жизнь ее трагически оборвалась на самом взлете, когда самые яркие успехи были еще впереди.

Чемпионский характер

Оксана Костина в детстве / Фото: glagol38.ru

Вся яркая и короткая жизнь Оксаны Костиной прошла в художественной гимнастике. Все, что было в ее жизни до спорта, она наверняка не помнила, как каждый забывает свое ранее детство, а жизни после спорта у нее не было.



Она родилась в 1972 году в городе Иркутске. В секцию художественной гимнастики ее привела мама. Это произошло еще до того, как девочка поступила в школу. В детстве Оксана часто болела, различные простудные заболевания преследовали ее постоянно, и мама считала, что занятия в спортзале как-то укрепят ее здоровье. О большом спорте и медалях речи тогда не шло.



Но Оксана влюбилась в художественную гимнастику, которая помогла ей укрепить не только здоровье, но и характер. Иногда она даже приходила в спортзал с температурой, чтобы не пропускать занятия и добиться результатов.



Еще до того, как Оксана научилась садиться на шпагат и делать мостик, тренеры заметили невероятную одаренность девочки. Но ее настоящая спортивная карьера началась в 11-летнем возрасте, после того, как с ней начала работать известный тренер Ольга Буянова.



В этом возрасте детство Оксаны Костиной закончилось, и начались интенсивные тренировки, требующие дисциплины, систематических занятий, соблюдения режима. Она все выполняла безукоризненно, и вместе с тренером твердо шла к поставленной цели - стать чемпионкой.





Оксана Костина

Первый крупный успех пришел к Оксане на чемпионате страны в 1989 году, где никому не известная семнадцатилетняя гимнастка заняла третье место, сумев обойти многих сильнейших гимнасток СССР.

Взлет спортивной карьеры

Гимнастка Оксана Костина / Фото: irk.aif.ru

Бронзовая медаль, полученная на чемпионате СССР, открыла Оксане путь для развития ее спортивной карьеры и выхода на международную арену. В том же году она была включена в сборную страны и приняла участие в чемпионате мира в Словении. Вместе с известными российскими гимнастками Александрой Тимошенко и Оксаной Скалдиной она завоевала золото турнира, получив медаль в упражнении с мячом.



В 1991 году Оксана стала абсолютной победительницей последней в истории нашего государства Х-й Спартакиады народов СССР и завоевала командное золото на чемпионате Европы. Это дало ей право на участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, и Оксана начала усиленные тренировки.



Однако в события вскоре вмешались политические перемены. После распада СССР было принято решение формировать для участия в Олимпиаде объединенную команду из числа бывших союзных республик, а список сборной стал утверждаться олимпийским комитетом стран СНГ.

Оксана Костина с тренером Ольгой Буяновой

В последний момент вместо Костиной в состав объединенной сборной была включена украинская гимнастка Оксана Скалдина, а Оксане вместе с тренером выдали временные аккредитации на турнир. Оксана была невероятно расстроена таким решением, вместе с тренером они написали письмо президенту Борису Ельцину, но это не помогло.

Роковой зигзаг судьбы

Оксана Костина / Фото: freesmi-by.livejournal.com

Отстранение от участия в Олимпиаде стало для Оксаны роковым зигзагом судьбы, и не только потому, что рухнули ее многолетние мечты, а годы тренировок ей представлялись напрасными. Она хотела побывать на Олимпиаде и после этого завершить свою спортивную карьеру.



Но на этих соревнованиях, куда она отправилась в качестве почетного гостя, произошла судьбоносная встреча в ее жизни - она познакомилась с серебряным призером Олимпийских игр, пятиборцем Эдуардом Зеновка. У них завязались романтические отношения, и домой спортсмены возвращались уже вместе, будучи влюбленной парой.



Тем не менее Оксана была расстроена и морально подавлена, она постоянно находилась в депрессии, но Эдуард, который с того времени постоянно находился рядом, убедил ее продолжить тренировки.



Осенью того же года состоялся Чемпионат мира в Брюсселе, где команда наших спортсменок впервые выступала не под советским, а под российским флагом. Там конкурентами Оксаны были сильнейшие гимнастки мира, и все же ей удалось доказать, что она - лучшая.





Оксана Костина

О том, что она хромала после травмы, постоянно тренировалась на обезболивающих препаратах и в целом неважно себя чувствовала, знали только самые близкие. Но когда заиграла музыка, ее выступления в пяти дисциплинах одно за другим становились «золотыми». Превозмогая боль, Оксана выиграла этот Чемпионат мира, принеся своей команде «золото» во всех пяти дисциплинах и став лучшей гимнасткой мира.

Трагическая гибель

Оксана и Эдуард / Фото: syl.ru

Победа в Брюсселе окончательно вывела Оксану из депрессии, в ее жизни появилось много планов - и личных, и связанных с художественной гимнастикой. Эдуард сделал Оксане предложение, и они начали готовиться к свадьбе. Ей, как заслуженной спортсменке, дали квартиру в Москве, и она с удовольствием ее обустраивала, покупала мебель, шторы, перевезла свою маму из Иркутска.



После своего «звездного» триумфа на чемпионате мира гимнастка получала много приглашений на участие в зарубежных турнирах, и в феврале 1993 года начала готовиться к поездке во Францию. Для оформления поездки не хватало каких-то документов, которые ей должны были передать самолетом из Иркутска.



Утром 11 февраля 1993 года Оксана попросила Эдуарда отвезти ее в аэропорт. Позже говорили, что его автомобиль «Москвич» был неисправен, но тогда это не вызвало ни у кого опасений.



Молодые люди ехали по Кольцевой дороге, скорость была небольшая, дорога - не скользкая, но, по словам Эдуарда, машину словно «втянуло пылесосом», и она в считанные секунды выскочила на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Оба получили сильные травмы, но основной удар пришелся в то место, где сидела Оксана. До больницы ее не довезли.





В 1993 году Оксана Костина стала лучшей гимнасткой мира / Фото: syl.ru



Оксана Костина была первой российской спортсменкой, ставшей абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике, и это ее достижение продержалось целых 17 лет. Но волею судьбы она стала одной из тех легендарных советских и российских спортсменов, чья жизнь пошла под откос на самом пике славы.