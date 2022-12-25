Модные шторы для маленькой квартиры

Шторы играют важную роль в интерьере любой комнаты. Особую важность они имеют в малогабаритных помещениях, которым зачастую не хватает уюта.

Современные тренды на 2023 год предлагают разнообразные и стильные варианты украшения квартиры шторами. В статье мы собрали модные тенденции в интерьерном декоре, которые помогут красиво украсить маленькую квартиру подходящими шторами.



Шторы с ярким принтомШторы с необычным принтом идеально впишутся в креативную гостиную, детскую комнату или на кухню. В 2023 году стоит отдать предпочтение шторам с рисунком листьев, цветов и других флористических деталей. Такие шторы станут украшением квартиры, а также они сделают маленькое помещение намного уютнее.







Однотонные шторы с металлическим блеском

Серые шторы

Шторы в цвете стен

Рулонные и римские шторы

Окна без занавесок

Многоярусные шторы

Специалисты рекомендуют в маленьких квартирах выбирать больше деталей с блеском, зеркальными деталями и стеклом. Эти элементы добавляют комнате многогранность, что визуально увеличивает пространство. Поэтому отличным решением в декоре на 2023 год станут шторы с металлическим блеском.Серый цвет считают универсальным, поэтому шторы в этом оттенке подойдут к любой комнате в квартире. Приглядись к прозрачным шторам в сером цвете, этот материал добавит особую роскошь помещению.Главный тренд следующего года – это шторы, которые повторяют оттенок ваших стен. Для динамичности интерьера можно шторы выбрать чуть светлее или темнее, чем ваши стены. Подходят модели и с разнообразным рисунком, но не переборщите, слишком много одного оттенка сделает комнату тяжелой.В последние несколько лет стали пользоваться популярностью римские или рулонные шторы. Они отлично заменили неудобные и слишком тяжёлые жалюзи. Такой вариант смотрится гораздо интереснее, чем привычные шторы, да и ухаживать за ними не составит труда.Еще один оригинальный тренд – это окна без занавесок. Предлагают полностью отказаться от штор, чтобы сделать комнату светлее и просторнее. Конечно, такой вариант подходит далеко не всем, но попробовать все же стоит.В маленьких комнатах часто отказываются от многоярусных и тяжёлых штор. Причина в том, что они в любом случае утяжеляют помещение. Но если правильно подобрать цветовую гамму, выбрать шторы в красивом оформлении и из качественных материалов, то комната заиграет стильными красками.Шторы – это важная деталь любой комнаты. Именно поэтому их выбирают очень придирчиво. В статье мы рассказали, какие шторы будут популярны в 2023 году, вам лишь остается выбрать подходящий вариант для своего интерьера.