Как снимали фильм «Есения»

Наверное, современным зрителям название этого фильма ни о чем не говорит, а в 1970-х гг. советские женщины называли своих дочерей экзотическим именем Есения в честь главной героини этой мексиканской мелодрамы. Фильм стал абсолютным рекордсменом советского кинопроката за все время его существования – в 1975 г.

его посмотрели больше 90 млн человек! В списке самых кассовых фильмов «Есения» оставила позади даже кинохиты «Пираты ХХ века» и «Москва слезам не верит» . Чем же так впечатлила наших зрителей эта мексиканская мелодрама? Сюжет фильма был довольно незамысловатым: главная героиня Есения была рождена вне брака, и в младенческом возрасте ее дед отдал ее в цыганский табор, чтобы скрыть позор своей дочери. О том, что на самом деле она – не цыганка, а представительница знатного рода, девушка узнает много лет спустя, когда встречает офицера Освальдо и собирается выйти за него замуж. На пути влюбленных появляется множество преград, но они их преодолевают и в финале воссоединяются. Кинокритики были озадачены феноменальным успехом мексиканской мелодрамы с предсказуемым сюжетом у советских зрителей – ведь «Есения» побила все рекорды проката и обошла и зарубежные, и отечественные кинохиты. Она оставила далеко позади и невероятно популярные в СССР индийские фильмы «Зита и Гита», «Танцор диско», «Бродяга», и итальянский фильм «Укрощение строптивого», и отечественную классику: «Джентльмены удачи», «Человек-амфибия», «Новые приключения неуловимых», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» , «Экипаж», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит», «Пираты ХХ века». Рецензия журнала «Советский экран» на мексиканскую мелодраму начиналась с таких строк: «В редакцию приходят возмущенные письма: в нашей городской газете обругали «Есению». Мы смотрели, плакали, испереживались все и еще раз пошли, а в газете обругали. Восстановите, пожалуйста, справедливость, похвалите этот замечательный фильм». Культуролог завершал публикацию таким выводом: «Есения» и ей подобные картины, на мой взгляд, мешают, ибо они, так сказать, выдают себя за симфонический концерт. Как же, любовь, переживания и даже социальное неравенство влюбленных, слезы и страсти! Мешают именно потому, что их воспринимают эмоционально. Только эмоции эти сродни тем, что мы испытываем на аттракционах в парке культуры и отдыха. Там ведь тоже страшно, когда тебя крутят и вертят в трех измерениях, смешно, когда видишь собственное лицо в кривом зеркале, и вообще переживаний сколько угодно, даже устаешь. У зрителя «Есении» эмоции вызываются примерно такими же простыми и безотказно действующими средствами, и печально не то, что средства эти действуют безотказно, а то, что их привыкают считать средствами искусства. Если хотите, самое огорчительное – это как раз письма в редакции, ибо их авторы искренне верят, что видели замечательный фильм, произведение искусства». Размышляя над феноменом популярности «Есении», критики указывали на точное попадание в сюжет, интересный советскому зрителю: история, напоминающая сказку о Золушке, тема «своего среди чужих, чужого среди своих», счастливый финал. Кроме того, на тот момент зритель еще не был избалован большим количеством зарубежной кинопродукции, довольствуясь немногочисленными итальянскими и французскими комедиями, восточногерманскими вестернами и индийскими мелодрамами. Крайне далекие, на первый взгляд, реалии Мексики середины ХIХ века вдруг оказались очень близки по духу советскому зрителю. Антураж был экзотическим, а вот чувства и поступки персонажей были абсолютно понятны. Этими же факторами критики объясняли и большой успех первых мексиканских и бразильских мыльных опер, появившихся на советском телевидении десятилетием позже. Цыганская тема в середине 1970-х гг. стала очень популярной: после выхода фильма «Есения» женщины называли своих дочерей в честь главной героини, в моду вошли цыганские платья и цветастые длинные юбки, некоторые модницы даже ходили в кинотеатры с блокнотами и карандашами, чтобы зарисовать с экрана наряды главных героинь. Эту тему подхватили и отечественные режиссеры: спустя год лидером проката стала еще одна цыганская мелодрама – «Табор уходит в небо» Эмиля Лотяну, а еще через 3 года на экраны вышел «Цыган», пользовавшийся у зрителей огромным успехом.Главную роль в фильме исполнила 32-летняя мексиканская актриса Жаклин Андере (хотя ее героине по сценарию было 20 лет). «Есения» принесла ей мировую популярность. По словам актрисы, это была «знаковая и важная роль, которая принесла долгожданный успех и признание». Жаклин говорила , что в чем-то очень похожа по характеру на свою героиню: «Я очень самоуверенная и активная и могу сказать, что сошла бы с ума, если б сидела без дела». С актером Хорхе Лаватом, исполнившим роль офицера Освальдо, они выглядели на экранах идеальной парой, но в жизни их связывали только профессиональные отношения. За 3 года до съемок актриса вышла замуж за актера, сценариста и продюсера Хосе Мария Фернандеса Унсайна, с которым прожила в счастливом браке 30 лет, вплоть до смерти супруга в 1997 г. На следующий год после триумфа «Есении» Жаклин Андере стала матерью. Ее дочь Шанталь пошла по ее стопам и тоже стала актрисой. После выхода «Есении» Жаклин продолжала сниматься, став в 1970-х гг. настоящей дивой телесериалов (в ее фильмографии их около 80), но ни одна из ее работ не смогла повторить феноменального успеха «Есении». В прошлом году актриса отпраздновала свой 80-летний юбилей и порадовала поклонников новой киноработой. Актер Хорхе Лават, исполнивший главную мужскую роль, тоже построил успешную кинокарьеру в Мексике. Он дебютировал в 25 лет, а мировую популярность получил в 37, после съемок в «Есении» . После этого он продолжал сниматься в сериалах, всего в его фильмографии – около 80 работ. В 2011 г. после перенесенной инфекционной болезни позвоночника актер впал в кому и через несколько дней скончался.Сегодня «Есению» редко показывают по телевидению, а современные критики высмеивают ее банальный мелодраматический сюжет со стандартным набором мотивов «запретная любовь», «разлука», «измены и предательства», «неизлечимая болезнь» и пр. и осуждают советских кинопрокатчиков за потакание невзыскательным вкусам неискушенной аудитории, но факт остается фактом: этот фильм стал суперхитом 1970-х гг. и абсолютным лидером советского проката – и его успех говорит сам за себя. В США «Есения» не завоевала популярности, а вот фурор произвела не только в СССР – в Индии, Китае и Южной Америке этот фильм посмотрели миллионы зрителей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: