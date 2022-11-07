5 правил питания настоящего атлета

Вряд ли вы найдете среди профессиональных спортсменов хотя бы одного заросшего салом и с пивным брюшком. Это было бы просто смешно. То, что все спортсмены поджарые, с четко прорисованными формами мышц, люди, результат не только упорных тренировок, но и, в первую очередь, правильно составленной диеты.



Но мифы в области питания часто вводят в заблуждение спортсменов-любителей, заставляя страдать их здоровье и спортивные результаты. Серьезные спортсмены знают, что исключение из рациона жиров, углеводов, клейковины и веганство ни к чему хорошему не приводят. Питаться нужно правильно, и поэтому здесь представлены пять общих правил питания, которым следуют спортсмены мирового уровня различных дисциплин.

















Ешьте все

Исключение из диеты спортсменов-любителей целых групп продуктов питания можно встретить очень часто. Однако такое явление отсутствует на профессиональном уровне. Наиболее распространены две ошибки: устранение из диеты злаков, что увеличивает риск заболевания или травмы, и устранение мяса, что может привести к анемии.









Соблюдайте пропорции

То, что профессионалы едят все, что может предложить нам природа, не значит, что они едят это в равных количествах. Основной Но даже такие "не полезные" продукты, как шоколад или колбасы ничего действительно страшного не сделают. Главное, не злоупотреблять.









Потребляйте углеводы

Тот, кто исключает из своей









Ешьте обильно

Профессиональных спортсменов больше волнует то, что они едят недостаточно, а не то, что они едят слишком много. Обилие еды может увеличить ваш вес на пару килограммов, в то время как дефицит подорвет ваше здоровье. Вы не сможете эффективно тренироваться и ставить новые рекорды, если обессилели от голода.









Диета и стресс

Для спортсмена то, чем он питается имеет большое значение, но пища не должна становиться поводом для стресса. Заботиться о том



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Для спортсмена то, чем он питается имеет большое значение, но пища не должна становиться поводом для стресса. Заботиться о том , что именно вы едите, конечно, важно, но если из-за неправильного питания возникает чувство вины, это может стать проблемой. Профессионалы составляют индивидуальную диету, но подстраивают ее под свой образ жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :) Профессиональных спортсменов больше волнует то, что они едят недостаточно, а не то, что они едят слишком много. Обилие еды может увеличить ваш вес на пару килограммов, в то время как дефицит подорвет ваше здоровье. Вы не сможете эффективно тренироваться и ставить новые рекорды, если обессилели от голода. Тот, кто исключает из своей диеты углеводы , рискует в следующий раз без сил упасть с беговой дорожки. Углеводы – это источник энергии спортсмена, и, единственная причина по которой можно уменьшить (а не полностью исключить) их потребление – это целенаправленная потеря веса . К тому же, недостаток гликогена отрицательно сказывается на выработке тестостерона. То, что профессионалы едят все, что может предложить нам природа, не значит, что они едят это в равных количествах. Основной упор делается на таких продуктах, как фрукты, овощи, постное мясо и цельные злаки.Но даже такие "не полезные" продукты, как шоколад или колбасы ничего действительно страшного не сделают. Главное, не злоупотреблять. Исключение из диеты спортсменов-любителей целых групп продуктов питания можно встретить очень часто. Однако такое явление отсутствует на профессиональном уровне. Наиболее распространены две ошибки: устранение из диеты злаков, что увеличивает риск заболевания или травмы, и устранение мяса, что может привести к анемии.