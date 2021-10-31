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Идеально чистые носки без замачивания

Белые носки — головная боль многих домохозяек: пачкаются они легко, а отстирать их до первоначальной белизны машинка обычно не в силах. Приходится мучиться с замачиванием, долгим оттиранием вручную и кипячением. Столько хлопот!
Но есть хитрый способ, который позволит носкам снова стать безупречно белыми буквально за считанные минуты.
Идеально чистые носки без замачивания
Прополаскиваем носки под проточной водой. Хорошенько намыливаем их хозяйственным мылом.
Идеально чистые носки без замачивания
А теперь кладём в полиэтиленовый пакет и завязываем.
Идеально чистые носки без замачивания
Отправляем пакет в микроволновку. Включаем её на 1 минуту, а затем ещё 4 раза на 30 секунд — всего получится 3 минуты. Однако сразу это время выставлять нельзя — пакет может лопнуть и расплавиться.
Идеально чистые носки без замачивания
После обработки в микроволновке достаём пакет и с большой осторожностью (горячо!) развязываем. Кстати, за время обработки носков, хорошо очистится и микроволновка — протрите её тряпочкой, и она засверкает!
Идеально чистые носки без замачивания
Ну, а носки осталось лишь прополоскать под водой, отжать и отправить сушиться.

Идеально чистые носки без замачивания
Они вновь белоснежные!
Идеально чистые носки без замачивания
Если вы хотите увидеть больше подробностей оригинального метода стирки, посмотрите видео ниже.

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Носкистирка
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