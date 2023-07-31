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Как быстро избавиться от синяка

Если на теле образовался синяк, то есть очень простой способ сделать так, чтобы он начал быстро рассасываться.
Для этого не нужно покупать дорогие аптечные мази от ушибов, ведь для того чтобы быстро избавиться от синяка понадобится всего два ингредиента: бальзам звездочка и обычная соль.

Как быстро избавиться от синка

Соедините небольшое количество бальзама с солью.

Как быстро избавиться от синка

Полученную смесь нанесите на синяк и оставьте на 10-15 минут.

Как быстро избавиться от синка

Синяк начнет исчезать буквально на глазах.
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