Скрытый смысл и загадки самой известной фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»

Иоанн может быть Марией Магдалиной

справа от Иисуса изображен его любимый ученик Иоанн

Леонардо да Винчи, набросок «Тайной вечери».

Леонардо мог создать на росписи нумерологическое сообщение

«Тайная вечеря»

Исследование «Тайной вечери» из тетрадей Леонардо, где у девяти апостолов над головами написаны имена.

Иуда нарисован в стереотипной форме, чтобы быть похожим на еврея и отличаться от остальных

Картина, как она выглядела в 1970-х до реставрации.