Скрытый смысл и загадки самой известной фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря»

Весь мир знает загадочную улыбку «Моны Лизы», но это далеко не единственная работа Леонардо да Винчи, скрывающая множество тайн. Возможно, его величайшей работой является «Тайная вечеря» - монументальная роспись, которая изображает последнюю трапезу Иисуса с его учениками, и украшает стену церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Она буквально изобилует загадками и скрытым смыслом. Приведем только некоторые из скрытых значений «Тайной вечери», некоторые из которых обсуждаются до сих пор, даже спустя пятьсот лет после создания этого шедевра.
Иоанн может быть Марией Магдалиной
Любимого ученика справа от Иисуса историки искусства называют апостолом Иоанном, но некоторые считают, что это замаскированная Мария Магдалина. Большинство искусствоведов и ученых считают, что на росписи справа от Иисуса изображен его любимый ученик Иоанн. Но что, если присмотреться к этому персонажу.
справа от Иисуса изображен его любимый ученик Иоанн
Ряд искусствоведов и библейских ученых на самом деле считают, что человек по правую руку от Иисуса на картине - женщина, скорее всего являющаяся Марией Магдалиной. Это единственный человек на картине, носящий ожерелье или кулон. Многие говорят, что это доказывает, что данный персонаж, скорее всего, женщина (по крайней мере, это точно не Иоанн).
Леонардо да Винчи, набросок «Тайной вечери».
Многие считают, что средневековые христианские лидеры, увидев женщину на картине, предприняли осознанные усилия, чтобы окрестить этот персонажа «Иоанном». Их смутило то, что, в противном случае, на картине попросту не будет всех учеников, а также то, что женщина сидит по правую сторону от Иисуса, т. е. на самом почетном месте.
Также можно увидеть, что многие из людей с правой (от Иисуса) стороны стола разговаривают с Марией, а Иисус, кажется, общается с сидящими слева от него. Если присмотреться ближе к «Иоанну», несложно увидеть сходство с Моной Лизой, которая была написана пять лет спустя.
Леонардо мог создать на росписи нумерологическое сообщение
«Тайная вечеря»
В «Евангелии от Матфея» Иисус говорит, что тот, кто опустит руку в блюдо вместе с ним, является «предателем». Что интересно, как во времена Иисуса, так и Леонардо (а в некоторых местах и сегодня) на Ближнем Востоке и в Средиземноморье зачастую на обеденный стол ставили одну чашу с соусом или оливковым маслом на всех.
Каждый человек за столом по очереди опускал в нее свой хлеб. Чаще всего это был круглый стол с миской или горшком в центре. Но Леонардо изобразил Христа и его учеников за прямоугольным столом. Это предоставляет лучший обзор, а также является художественным клише на то время, но, может быть, Леонардо сделал это по другой причине.
Окунать свой хлеб в чашу перед хозяином очень неуважительно, и можно считать, что тот, кто делает подобное, считает, что он лучше, чем хозяин. На картине подобное делает Иуда, причем он также опрокинул соль, что является признаком грядущей неудачи.
Исследование «Тайной вечери» из тетрадей Леонардо, где у девяти апостолов над головами написаны имена.
Наконец, да Винчи сгруппировал сидящих за столом группами по 3 человека — если учитывать Иисуса, то это выглядит так: 3-3-1-3-3. При этом художник прогнорировал условности, не нарисовав нимбы над Иисусом и его последователями.
Да Винчи, возможно, вложил в свою картину секретное сообщение, разместив апостолов именно так. В Библии Иисус говорит ученикам пить его кровь (вино) и вкушать его плоть (хлеб) в память о нем.
Далее он говорит, что только те, кто это сделают, будут иметь вечную жизнь. Некоторые ученые считают, что Леонардо, который был не только скептиком и ученым, но и человеком, которого обвиняли в гомосексуализме во время молодости, когда он жил во Флоренции. В то время это, несомненно, считалось поступком, недостойным «вознесения на небеса» после смерти. Поскольку Леонардо нарисовал учеников группами 3-3-1-3-3, некоторые исследователи утверждают, что этим художник Леонардо указывал на «Плач Иеремии, глава 3: стихи 31-33: «Никто не изгнан от Господа навеки».
Иуда нарисован в стереотипной форме, чтобы быть похожим на еврея и отличаться от остальных
Еще раз присмотримся к картине. Иуда (справа от Иисуса и «Иоанна») - единственный за столом, у кого темная кожа и нос с горбинкой. Он явно похож на еврея.
Картина, как она выглядела в 1970-х до реставрации.
Перед Иудой стоит мешок с деньгами (в Евангелии от Иоанна 12: 6 говорится, что Иуда был вором, не говоря уже о тридцати сребрениках, выплаченных ему за предательство Иисуса), а в его стакане налито молоко, а не вино, как у остальных. Это сделано целенаправленно, чтобы Иуда отличался от остальных буквально в каждой мелочи.
Если бы Иуда пил вино, которое Иисус назвал «своей кровью» и которое якобы является «путем к спасению», он был бы прощен, но Леонардо нарисовал его так, что Иуда выглядит посторонним и не прощенным.
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