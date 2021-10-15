Каких невест 300 лет назад русские женихи считали лучшими, а каких девушек замуж не брали

«В ожидании шафера». Художник И.Прянишников/Фото: yablor.ru
Остаться незамужней – вот каким было самое худшее несчастье для девушки на Руси. К выбору невесты в старые времена подходили очень тщательно, а выйти замуж было гораздо сложнее, чем сегодня. Кроме внешних данных, существовало множество критериев, по которым женихи подбирали себе избранницу. Чтобы быть завидной невестой, нужно было обладать множеством навыков, хотя даже это не гарантировало удачного замужества.
Изящная и бледная или кровь с молоком?
Художник А. Архипов, из серии «Крестьянки в красном»./Фото: ptzgovorit.ru
Когда говорят о русских девушках, многим представляется пышнотелая, крепкая девица с румянцем на щеках. Такими мы часто видим их на старинных картинах и фотографиях. Да, тяжелый труд на земле, которым занималось большинство крестьян, был не под силу изнеженным и слабым.
Когда наступало время жениться, мужчины старались выбрать в жены дородную девушку. Не стоит путать дородность с лишним весом. Активная, с развитыми мышцами и хорошим цветом лица – вот идеал русской невесты, которая должна была работать в доме, огороде, в поле, прясть и ткать, рожать детей и ухаживать за ними. Худая и слабая девушка вряд ли бы смогла справиться со всеми делами, ведь в те времена не существовало стиральных машин, утюгов, памперсов, швейных машинок и прочих «упростителей» быта.
Кроме способности к труду женихов интересовала и способность к деторождению. Жениться на ялице, а так называли женщину, которая не могла родить детей, боялся каждый. По наблюдениям, сильная худоба могла означать проблемы с рождением малыша. Узкий таз нередко приводил к смерти матери и ребенка, поскольку уровень медицины был далек от современного. А ведь смысл брака – наследники, продолжение рода, бесплодная семья считалась проклятой Богом. Вот и приходилось родителям откармливать дочерей, чтобы выдать замуж и «заморочить» голову свахе, которая проводила осмотр невесты.
Худые и слабые девушки чаще болели. Чахотка (народное название туберкулеза легких) одним из симптомов имела сильное снижение веса. И еще один важный момент – тощая девушка в большинстве случаев была из бедной семьи, где обеспечить ей качественное и калорийное питание не было возможности. А кому нужна беднячка?
Не везло и девушкам, у которых были на теле родимые пятна. Это сегодня пикантная родинка считается индивидуальным украшением, а раньше ее бы назвали отметиной нечистой силы.
Забудьте о женихах
Художник Ф.Журавлев, картина «Перед венцом»./Фото: ictdt.com
Невысокий шанс выйти замуж был у бесприданниц. Объем приданого имел огромное значение для привлечения женихов – чем он дороже, тем лучше. Тайны из приданого не делали, наоборот, о нем с гордостью рассказывали, всячески стараясь набить невесте цену. От зажиточности семьи зависело, что именно будет предложено потенциальному жениху. Бедные семьи собирали одежду, посуду, белье, скатерти, занавески. Семьи богатые к этому добавляли деньги и драгоценности.
Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость. Невеста, чье приданое было богатым, могла рассчитывать на такого же богатого мужа. Однако очень часто родители старались выдать дочь за знатного человека, не обращая внимания на его финансовое положение. Простая девушка с хорошим приданым и знатный, но бедный жених – вот яркий пример единения богатства и титула.
Перестарки да вековухи
Художник А. Бучкури, «Свадебный поезд»./Фото: mkram.ru
Сегодня вряд ли кому-то придет в голову считать восемнадцатилетнюю девушку старой для замужества. А в старину, когда замуж могли выдать и в 12 лет, ее бы назвали перестарком, а сваты не захотели бы иметь с ней дело. Если никто не позвал замуж, видать, слишком разборчива, или же характер плохой. Известно, что княгиня Марфа Мезенцова заплатила невероятно большие по тем временам - пятьсот рублей - отступные жениху, и все ради того, чтобы он взял в жены ее внучку, княжну Авдотью, которая славилась своим вздорным нравом.
Девушка, которая так и не смогла найти себе мужа, становилась вековухой, седой макушкой, непетым волосьем – такие неприятные прозвища на Руси давали старым девам.
С 1775 года указом Синода возраст вступающих в брак был законодательно установлен: девушки могли выходить замуж с 16 лет, а юноши жениться – с 18 лет. Без согласия родителей пара не могла связать себя узами брака.
Хочешь замуж – учись
Фрагмент портрета П. Ковалевой-Жемчуговой (Н. Аргунов)./Фото: strana.ru
Первый указ о том, что невесты и женихи должны иметь хотя бы какое-то образование, издал Петр I в начале 18 века. К девушкам особых требований не предъявлялось, но грамоту знать следовало. Невеста должна была уметь написать свою фамилию, иначе «замуж итит[ь] не допускать». В 1714 году Указ о необразованных запретил жениться дворянским детям, не имеющим минимальных знаний.
Представители разных сословий могли состоять в любовных отношениях, но браки между ними не одобрялись. Культуролог В. Байдин отмечал в своей книге «Женщина в Древней Руси» о том, что холопки или крестьянки могли при самом благоприятном исходе считаться «меньшицами», по сути наложницами или вторыми женами. При этом отношения объявлялись не соответствующими церковным установлениям.
Различия в сословных статусах приводили к тому, что любовные связи так и оставалась «шашнями», не приводившими к браку. Хотя жена-простолюдинка могла выйти замуж за дворянина и получить титул. Сегодня невозможно сказать, насколько частыми были браки, подобные тому, что был заключен между графом Шереметевым и крепостной актрисой Ковалевой-Жемчуговой.
Богу служить – замуж не ходить
Неизвестный художник. Монахиня Сусанна (Рылеева) учит детей./Фото: f12.ifotki.info
Женщины уходили в монастырь как по своей воле, так и в наказание за какую-либо провинность. Царевна Софья, сестра Петра I, его первая жена Евдокия Лопухина, Соломония Сабурова, супруга великого князя Василия III - вот лишь некоторые женщины, которые были сосланы в монастырь.
Добровольный уход практиковался достаточно широко. Например, уневестила себя Христу преподобная Ефросинья Полоцкая.
Причины, толкавшие женщин на такой поступок, могли быть разными – от неистовой веры до попыток спрятаться от каких-то проблем. Но в любом случае, уходя в монастырь и сменив радости мирской жизни на молитвы и затворническую жизнь, эта категория девушек выпадала из «базы» невест.
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