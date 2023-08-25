15 шедевров современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым

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Шедевры современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым.



Современная мебельная промышленность уже давно переступила черту простого удобства и стала изготовлять настоящие арт-объекты, способные украсить любой интерьер. В нашем обзоре 15 шедевров современной мебели, которые сделают любой дом неповторимым. Современная мебельная промышленность уже давно переступила черту простого удобства и стала изготовлять настоящие арт-объекты, способные украсить любой интерьер. В нашем обзоре 15 шедевров современной мебели, которые сделают любой дом неповторимым.

1. Кровать «Автомобиль»





Белоснежная односпальная кровать, оформленная под ретро автомобиль.



2. Книжное кресло





Удобное кресло из старых книг - идеальное решение для библиотеки



3. Мягкое кресло с отверстиями





Мягкое кресло, которое позволит держать все нужные предметы под рукой.



4. Современная книжная полка





Книжная полка с местом для отдыха и чтения, которая существенно сохранит место в комнате.



5. Диван «Автолюбитель»





Стильный кожаный диван, оформленный под автомобиль.



6. Забавная книжная полка





Книжная полка, напоминающая лицо человека.



7. Креативное кресло





Ортопедическое эко-кресло из ткани и дерева



8. Место для отдыха





Необыкновенная, комфортная кровать из 120 мягких шаров, которые принимают форму тела.



9. Функциональный куб





Этот замысловатый куб может быть комфортным креслом с мини-столиком, а если перевернуть - столом и табуретом.



10. Лавка для сада





Эта замысловатая конструкция, может быть двумя лавками и столиком или двумя отвернутыми друг от друга лавками.



11. Круглая книжная полка





Необыкновенная круглая полка для книг с подсветкой и местом для чтения.



12. Полочки «Тетрис»





Полка для книг из двух секций, которая превращается в столик и табурет.



13. Стол «Hot wheels»





Рабочее место, стилизованное под гоночную машину.



14. Необычный угловой диван





Нестандартный диванчик-кресло для качественного отдыха.



15. Стол «Кристалл»





Кофейный столик из множества кристаллов, которые создают волшебные блики.

