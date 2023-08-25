15 шедевров современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым

Шедевры современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым.
Современная мебельная промышленность уже давно переступила черту простого удобства и стала изготовлять настоящие арт-объекты, способные украсить любой интерьер. В нашем обзоре 15 шедевров современной мебели, которые сделают любой дом неповторимым.
1. Кровать «Автомобиль»
Белоснежная односпальная кровать, оформленная под ретро автомобиль.
2. Книжное кресло
Удобное кресло из старых книг - идеальное решение для библиотеки.
3. Мягкое кресло с отверстиями
Мягкое кресло, которое позволит держать все нужные предметы под рукой.
4. Современная книжная полка
Книжная полка с местом для отдыха и чтения, которая существенно сохранит место в комнате.
5. Диван «Автолюбитель»
Стильный кожаный диван, оформленный под автомобиль.
6. Забавная книжная полка
Книжная полка, напоминающая лицо человека.
7. Креативное кресло
Ортопедическое эко-кресло из ткани и дерева.
8. Место для отдыха
Необыкновенная, комфортная кровать из 120 мягких шаров, которые принимают форму тела.
9. Функциональный куб
Этот замысловатый куб может быть комфортным креслом с мини-столиком, а если перевернуть - столом и табуретом.
10. Лавка для сада
Эта замысловатая конструкция, может быть двумя лавками и столиком или двумя отвернутыми друг от друга лавками.
11. Круглая книжная полка
Необыкновенная круглая полка для книг с подсветкой и местом для чтения.
12. Полочки «Тетрис»
Полка для книг из двух секций, которая превращается в столик и табурет.
13. Стол «Hot wheels»
Рабочее место, стилизованное под гоночную машину.
14. Необычный угловой диван
Нестандартный диванчик-кресло для качественного отдыха.
15. Стол «Кристалл»
Кофейный столик из множества кристаллов, которые создают волшебные блики.
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