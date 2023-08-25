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15 шедевров современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым


Шедевры современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым.

Шедевры современной мебели, которые сделают интерьер неповторимым.


Современная мебельная промышленность уже давно переступила черту простого удобства и стала изготовлять настоящие арт-объекты, способные украсить любой интерьер. В нашем обзоре 15 шедевров современной мебели, которые сделают любой дом неповторимым.


1. Кровать «Автомобиль»


 


Белоснежная односпальная кровать, оформленная под ретро автомобиль.

Белоснежная односпальная кровать, оформленная под ретро автомобиль.

 

2. Книжное кресло


 


Удобное кресло из старых книг - идеальное решение для библиотеки.

Удобное кресло из старых книг - идеальное решение для библиотеки.

 

3. Мягкое кресло с отверстиями


 


Мягкое кресло, которое позволит держать все нужные предметы под рукой.

Мягкое кресло, которое позволит держать все нужные предметы под рукой.

 

4. Современная книжная полка


 


Книжная полка с местом для отдыха и чтения, которая существенно сохранит место в комнате.

Книжная полка с местом для отдыха и чтения, которая существенно сохранит место в комнате.

 

 

5. Диван «Автолюбитель»


 


Стильный кожаный диван, оформленный под автомобиль.

Стильный кожаный диван, оформленный под автомобиль.

 

6. Забавная книжная полка


 


Книжная полка, напоминающая лицо человека.

Книжная полка, напоминающая лицо человека.

 

7. Креативное кресло


 


Ортопедическое эко-кресло из ткани и дерева.

Ортопедическое эко-кресло из ткани и дерева.

 

8. Место для отдыха


 


Необыкновенная, комфортная кровать из 120 мягких шаров, которые принимают форму тела.

Необыкновенная, комфортная кровать из 120 мягких шаров, которые принимают форму тела.

 

9. Функциональный куб


 


Этот замысловатый куб может быть комфортным креслом с мини-столиком, а если перевернуть - столом и табуретом.

Этот замысловатый куб может быть комфортным креслом с мини-столиком, а если перевернуть - столом и табуретом.

 

10. Лавка для сада


 


Эта замысловатая конструкция, может быть двумя лавками и столиком или двумя отвернутыми друг от друга лавками.

Эта замысловатая конструкция, может быть двумя лавками и столиком или двумя отвернутыми друг от друга лавками.

 

11. Круглая книжная полка


 


Необыкновенная круглая полка для книг с подсветкой и местом для чтения.

Необыкновенная круглая полка для книг с подсветкой и местом для чтения.

 

12. Полочки «Тетрис»


 


Полка для книг из двух секций, которая превращается в столик и табурет.

Полка для книг из двух секций, которая превращается в столик и табурет.

 

13. Стол «Hot wheels»


 


Рабочее место, стилизованное под гоночную машину.

Рабочее место, стилизованное под гоночную машину.

 

14. Необычный угловой диван


 


Нестандартный диванчик-кресло для качественного отдыха.

Нестандартный диванчик-кресло для качественного отдыха.

 

15. Стол «Кристалл»


 


Кофейный столик из множества кристаллов, которые создают волшебные блики.

Кофейный столик из множества кристаллов, которые создают волшебные блики.

 

 

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