Продукты, которые мы все это время ели не так

Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но совершенству нет предела, поэтому всегда можно что-то улучшить, сделать оригинальнее и вкуснее.



1. Кофейный лед для любителей кофе. Идеально в жару. 2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром. 3. Замороженные бананы в белом шоколаде.

4. Ваза из шоколада своими руками. 5. Романтический завтрак для двоих с сосисками и яичницей-глазуньей. 6. Быстрые круассаны с шоколадной пастой. 7. Запеченный картофель с яйцом, сыром и овощами.8. Запеченные яблоки. 9. Идеальный торт «Зебра». 10. Яркое желе с фруктами. 11. Правильная сосиска в тесте. 12. Десерт с желе и сгущенным молоком. Бонус: как правильно резать манго.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: