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Продукты, которые мы все это время ели не так

Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но совершенству нет предела, поэтому всегда можно что-то улучшить, сделать оригинальнее и вкуснее. Продукты, которые мы все это время ели не так

1. Кофейный лед для любителей кофе. Идеально в жару. Продукты, которые мы все это время ели не так 2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром. Продукты, которые мы все это время ели не так 3. Замороженные бананы в белом шоколаде.

Продукты, которые мы все это время ели не так 4. Ваза из шоколада своими руками. Продукты, которые мы все это время ели не так 5. Романтический завтрак для двоих с сосисками и яичницей-глазуньей. Продукты, которые мы все это время ели не так 6. Быстрые круассаны с шоколадной пастой. Продукты, которые мы все это время ели не так 7. Запеченный картофель с яйцом, сыром и овощами. Продукты, которые мы все это время ели не так 8. Запеченные яблоки. Продукты, которые мы все это время ели не так 9. Идеальный торт «Зебра». Продукты, которые мы все это время ели не так 10. Яркое желе с фруктами. Продукты, которые мы все это время ели не так 11. Правильная сосиска в тесте. Продукты, которые мы все это время ели не так 12. Десерт с желе и сгущенным молоком. Бонус: как правильно резать манго.

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