Продукты, которые мы все это время ели не так
Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но совершенству нет предела, поэтому всегда можно что-то улучшить, сделать оригинальнее и вкуснее.
1. Кофейный лед для любителей кофе. Идеально в жару. 2. Сэндвич с яйцом, беконом и сыром. 3. Замороженные бананы в белом шоколаде.
4. Ваза из шоколада
своими руками.
5. Романтический завтрак для двоих с сосисками и яичницей-глазуньей.
6. Быстрые круассаны с шоколадной пастой.
7. Запеченный картофель с яйцом, сыром и овощами.
8. Запеченные яблоки.
9. Идеальный торт «Зебра».
10. Яркое желе с фруктами.
11. Правильная сосиска в тесте.
12. Десерт
с желе и сгущенным молоком. Бонус: как правильно резать манго.источник
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