Как выбрать самые спелые и вкусные фрукты

Совсем не хочется ошибиться и принести домой несладкий арбуз или водянистую клубнику. Чтобы не покупать «кота в мешке», попробуйте последовать правилам из нашей статьи и выбрать самые свежие и качественные фрукты и ягоды, следуя им. Приятного аппетита!



Измерьте пальцами полосы арбуза

Используйте «правило зеленого стебля» при покупке персиков

Опустите голубику в воду

Не покупайте клубнику в дождливую погоду

Постучите по яблоку

Посмотрите на цвет виноградной лозы

Взвесьте в руке лимоны

Обращайте внимание не на цвет манго, а на свои ощущения

Запомните, какие фрукты дозревают после сбора, а какие — нет

Стучать по арбузу, бесполезно, ведь не все могут заметить разницу в звуке зрелого и незрелого плода.Для того, чтобы найти самый спелый арбуз, используйте трюк, который стал популярен в соцсетях. Приложите 2 пальца между двумя темно-зелеными полосами арбуза: если расстояние примерно равно ширине пальцев, значит, перед вами — то, что нужно!Вы также можете посмотреть на цвет пятна на арбузе — это участок, который соприкасался с землей. Чем темнее и насыщеннее оно по цвету, тем дольше зрел арбуз, и тем больше вероятность, что он ароматный и сладкий. Еще один признак созревшего арбуза — матовая поверхность. Обращайте внимание и на вес — чем тяжелее плод, тем сочнее.Даже те персики, которые кажутся спелыми, могут не оправдать наших ожиданий и оказаться несладкими и ватными. Для того, чтобы точно не ошибиться в выборе, применяйте «правило зеленого стебля» от опытного фермера. Внимательно посмотрите на след от плодоножки: если вы видите, что он зеленый, значит, персик слишком рано сорвали с ветки, не дав ему дозреть. А вот если след от черешка коричневый, это означает, что персик будет сочным и сладким.В сети разошелся лайфхак, который помогает определить, какая голубика сладкая, а какая — кислая. Для этого нужно высыпать ягоды в миску с водой.Те, что всплывут — кислые, а те, что опустятся на дно — сладкие. Это происходит потому, что в спелой голубике выше содержание сахаров, поэтому она имеет больший удельный вес.Дождь плохо влиет на качество клубники: тонкая кожица почти не защищает плод от влаги, и ягоды быстро начинают плесневеть и гнить. Поэтому лучше покупать клубнику в сухую солнечную погоду, когда есть гарантия, что ее не собирали под дождем.Чтобы окончательно убедиться, что клубника хороша, пользуйтесь правилом «типпи топ»: загляните под ее зеленую шапочку, и если под ней ягода насыщенно-красная, то и вкус будет что надо. А вот на форму и размер ягод можно особого внимания не обращать, ведь маленькие ягоды часто сочнее и слаще крупных.Эксперты советуют слегка постучать по яблоку пальцами: если звук напоминает стук по сухому дереву, значит яблоко спелое и хрустящее, а если более глухой, то фрукт, скорее всего, рыхловатый и вряд ли будет вкусным.О сочности яблока говорит также и его вес — если оно кажется тяжеленьким, значит, сочное!При выборе винограда обращайте внимание не только на ягоды, но и на лозу. Коричневые сухие стебли — признак того, что виноград срезан давно и, скорее, всего, будет не особенно вкусным. Правильные стебли — ярко-зеленые и не ломаются при сгибании.Перед покупкой грейпфрутов, лимонов или апельсинов взвесьте в руках несколько цитрусовых: те, что потяжелее — самые спелые и сочные. Они также должны быть твердыми и упругими, как хорошо надутый воздушный шарик — это и есть идеальная степень зрелости.Оттенок этого фрукта говорит скорее о его разновидности, а не о степени зрелости. Сосредоточьтесь на том, как манго ощущается в руке. Зрелый манго довольно твердый, но в то же время упругий, как персик, и слегка прогибается, если на него немножко надавить. Если он твердый, как камень, то он неспелый, а если мягкий, то перезрел. Но главное в манго — аромат, который должен быть особенно сильным там, где фрукт был соединен со стеблем. Иногда спелые манго выделяют сладкий липкий сок, это тоже хороший знак.Некоторые фрукты можно покупать слегка недозревшими, если вы хотите сохранить их на более долгое время, а с некоторыми это не сработает — их нужно брать только спелыми. Все зависит от того, дозревают ли они после того, как их сорвали. К дозревающим относятся абрикосы, персики, нектарины, сливы, бананы, киви, манго, авокадо и груши. А вот яблоки, виноград, вишня, ананасы, арбузы, клубника и цитрусовые спелее и мягче уже не станут.