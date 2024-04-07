Как вырастить лук в пластиковой бутылке

Хотите всегда быть со свежей зеленью? Тогда выращивайте её самостоятельно! Для этого не нужно много места и даже огород. Выращивать лук можно прямо в пластиковых бутылках! Это так просто — посмотрите сами. У вас всегда будет на столе свежий, сочный зелёный лук!







Контейнеры — пластиковые бутылки

Посадка лука

Сбор урожая

Пластиковые бутылки 1,5 л разрежьте напополам. Проделайте отверстия паяльником или горячим гвоздем. Вставьте верхнюю часть с горлышком внутрь.Наполните бутылки землей, можно добавить удобрение. Высадите репчатый лук. Срежьте у лука верхушку. Если планируете подвесить бутылки, то в отверстия сбоку проденьте проволоку и зафиксируйте.Подвесьте бутылки за проволоку. Пролейте водой и ждите урожая!Первый зелёный лучок можно собрать уже через 2-3 недели. Чем больше репчатого лука посадите, тем больше будет урожая!Это очень простой способ выращивания зелени без огорода. Главные условия — достаточно солнца, влаги и хорошая земля!