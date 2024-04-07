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Как вырастить лук в пластиковой бутылке

Хотите всегда быть со свежей зеленью? Тогда выращивайте её самостоятельно! Для этого не нужно много места и даже огород. Выращивать лук можно прямо в пластиковых бутылках! Это так просто — посмотрите сами. У вас всегда будет на столе свежий, сочный зелёный лук!


Контейнеры — пластиковые бутылки



Пластиковые бутылки 1,5 л разрежьте напополам. Проделайте отверстия паяльником или горячим гвоздем. Вставьте верхнюю часть с горлышком внутрь.


Посадка лука



Наполните бутылки землей, можно добавить удобрение. Высадите репчатый лук. Срежьте у лука верхушку. Если планируете подвесить бутылки, то в отверстия сбоку проденьте проволоку и зафиксируйте.



Подвесьте бутылки за проволоку. Пролейте водой и ждите урожая!


Сбор урожая



Первый зелёный лучок можно собрать уже через 2-3 недели. Чем больше репчатого лука посадите, тем больше будет урожая!



Это очень простой способ выращивания зелени без огорода. Главные условия — достаточно солнца, влаги и хорошая земля!
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Луквыращивание

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