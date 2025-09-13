Как размножить хризантемы так, чтобы результат превзошёл все ожидания

Хризантемы – самые настоящие «звёзды» дачного участка. Они украшают двор и сад с конца лета до первых заморозков, а некоторые сорта без проблем переносят похолодания и продолжают цвести почти до устойчивых морозов.







Дачники и садоводы ценят их за неприхотливость, простоту в уходе, огромное разнообразие видов и буйство красок.

1. Виды

2. Размножение

Эту красоту легко сохранить на годы – достаточно научиться размножать хризантемы в домашних условиях. Ниже приведены самые надёжные и популярные способы.Существует огромное количество разновидностей хризантем.Существует огромное количество сортов хризантем, и каждый из них по-своему уникален: по форме соцветий, по расцветке и по периоду цветения. Одни виду образуют плотные кустики с пышными махровыми шапками, другие – радуют простыми или паукообразными соцветиями. Есть как низкорослые сорта для бордюров и контейнеров, так и высокие, которые роскошно смотрятся на заднем плане клумбы. Палитра оттенков варьируется от чисто-белых и нежных пастельных тонов до насыщенных бордовых, медово-жёлтых, зелёных и огненно-красной гаммы. Благодаря такому разнообразию хризантемы одинаково хороши как в миксбордерах, так и в срезе для букетов, а также в виде одиночных акцентов в саду.Размножать хризантемы можно различными способами.Размножение хризантем можно проводить различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому важно заранее ознакомиться с особенностями каждого метода, чтобы правильно подобрать подходящий вариант и избежать возможных проблем.Используйте семена для размножения хризантем.Отцветающие хризантемы формируют семенные коробочки, в которых созревают мелкие бурые или чёрные семена. Они прекрасно подходят для выращивания новых растений. Однако стоит учитывать, что при размножении семенами хризантемы редко сохраняют все сортовые признаки «родителей». Это значит, что выросшие кусты могут отличаться по форме, окраске тли размеру от исходного растения. Существует два основных способа выращивания из семян: рассадный и безрассадный.Рассадный способ предполагает, что семена сначала высеивают в контейнеры или небольшие ящички. При этом очень важно соблюдать расстояние между семенами, чтобы они не росли слишком тесно. Молодые сеянцы требуют хорошего освещения и пока длина светового дня не достигнет двенадцати-тринадцати часов, требуется дополнительная подсветка. За полторы-две недели до пересадки в грунт, растения нужно закалить, постепенно приучая их уличным условиям, чтобы они могли адаптироваться к перепадам температуры и солнечному свету. Пересаживать хризантемы на грядку следует после заморозков, когда установится стабильно-тёплая погода. Для посадки лучше всего подойдёт участок с плодородной рыхлой почвой и достаточным количеством солнца. После посадки необходимо следить за поливом, подкормкой и общим состоянием растения, чтобы кустики хорошо окрепли и укоренились.Безрассадный способ.Безроссадный способ заключается в прямом посеве в грунт. Такой метод требует больше терпения, так как период созревания растения достаточно длительный, и кустики не всегда успевают зацвести в первый год. Время посева зависит от климатических условий регионов. В южных районах посев начинают с середины февраля, в средней полосе – с конца февраля, а в северных – не раньше середины марта. После появления всходов необходимо позаботиться о регулярном поливе и контроле температуры, чтобы сеянцы развивались здоровыми и крепкими.Размножение хризантем делением.Размножением делением – один из самых надёжных и распространённых способов обновления куста. Обычно его применяют к растениям от четырёх до пяти лет, так как молодые материнские кусты делятся гораздо легче и приживаются быстрее. Процедура проводится в фазе активного роста – либо поздней весной, либо в начале осени. У каждого временного периода есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать, а не оставлять без внимания, игнорируя.Важно учитывать период деления.Осень. Плюс – отделённые кустики обычно получают достаточный запас времени, чтобы окрепнуть до следующего вегетационного периода и сформировать корневую систему. Минус – в холодных регионах молодые саженцы могут не успеть подготовиться и адаптироваться к зиме, поэтому их придётся как следует утеплить.Весна. Плюс – высокая приживается, ко всему прочему растение активно растёт. Минус – риск поздних заморозков, которые могут повредить ещё не совсем окрепшие отростки.Подготовьте саженцы.• Выберите здоровый, не переросший материнский куст без явных повреждений, болезней и вредителей.• Заранее подготовьте острый инструмент (лопата, секатор, нож или ножницы), ёмкость с водой, садовый порошок, дезинфектор и защитные перчатки.• Обработайте подходящий инструмент.• Подготовьте посадочные лунки. Глубина должна быть на том же уровне, где рос раньше куст. Между саженцами необходимо оставить расстояние в тридцать-пятьдесят сантиметров в зависимости от сорта.• Аккуратно выкопайте куст, стараясь не повредить корни.• Осторожно стряхните или смахните землю с корневой системы. Если ком тяжело отстаёт, можно опустить корешки в воду на десять-пятнадцать минут – это облегчит очистку.• Осмотрите корневую систему. Удалите сухие, гнилые или слишком тонкие корешки.• Разделите куст так, чтобы на каждой части осталась живая точка роста (почка) и здоровая корневая шейка. Для более эффективной приживаемости лучше всего оставить по два-три побега на делёнке, но допустимо и с одной точкой роста для слабых сортов.• Разрезы необходимо делать максимально острым продезинфицированным инструментом. После отделения все срезы необходимо присыпать порошком активированного угля или древесной золой – это поможет снизить риск инфицирования.• Посадите отростки в заранее подготовленные лунки на ту же глубину, что и росший до этого материнский куст.• Аккуратно расправьте усе корешки, уплотните почву и обильно полейте.• Первые семь-десять дней при необходимости притеняйте молодые растения от ярко-палящего солнца. Это поможет снизить испарение и стресс.• Первые три-четыре недели не подкармливайте слишком сильными удобрениями, дайте корням активно развиться. После этого можно ввести лёгкую подкормку (комплексные минеральные удобрения или органика) в рекомендованных дозах.Черенкование — ещё один эффективный способ размножения хризантем.Черенкование – один из самых простых и эффективных способов размножения хризантем. Оптимальное время – конец мая и начало июня, когда растение активно растёт и побеги достаточно упругие.Деление хризантем черенками.• Выберите здоровый, крепкий куст без признаков болезней и вредителей.• Для черенков подойдут молодые полуодревесневшие побеги длиной восемь-двенадцать сантиметров. Лучше брать верхние, нецветущие веточки.• Сделайте срезы острым чистым инструментом под углом чуть ниже узла (то самое место, где на стебле врастает лист).• Уберите все нижние листья, оставив пару верхних. Если листья слишком крупные, их можно подрезать наполовину.• При желании слегка прищипните верхушку – это поможет стимулировать образование боковых корешков и ветвление.Укоренение в земле.Поместите срезанные черенки в чистую ёмкость с тёплой водой так, чтобы жидкость покрывала нижний узел, но не затрагивала листья. Держите в светлом месте, но не на прямом солнце. Не забывайте менять воду каждые два-три дня.Как только появятся корешки длиной в один-два сантиметра, аккуратно пересадите растение в горшок с почвосмесью.• Лучше всего использовать рыхлый субстрат (смесь торфа с песком или перлитом в равных пропорциях, также можно добавить небольшое количество перегноя).• Сделайте небольшие отверстия в грунте и перед посадкой окуните нижнюю часть черенка на один-два сантиметра в порошок или раствор корневина (придерживаясь инструкции), и вставьте его в лунку.• Уплотните землю вокруг черенка и слегка полейте.