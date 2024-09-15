7 закулисных фактов о «Списке Шиндлера», которые Спилберг долго скрывал от публики

1. Стивен Спилберг пытался привлечь к созданию фильма других режиссёров

Стивен Спилберг и его жена идут по концентрационному лагерю Освенцим-Биркенау в хмурый дождливый день. / Фото: Питер Тернли/Getty Images

2. Рэйф Файнс смог отлично вжиться в роль

Рэйф Файнс на премьере фильма «Список Шиндлера» в Лос-Анджелесе.

3. Стивен Спилберг пережил тяжёлые времена

Слева направо — Рэйф Файнс, Стивен Спилберг, Бен Кингсли и Лиам Нисон.

4. Бен Кингсли был в шоке во время сцены ликвидации гетто

Бен Кингсли в роли Ицхака Штерна (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа).

5. Легендарная сцена с осечкой действительно имела место в жизни

Эзра Даган в роли раввина Левартова (слева) и Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера (справа).

6. Спилберг попросил «Девочку в красном» не смотреть фильм до совершеннолетия

Легендарная сцена с девочкой в красном пальто.

7. Стивен Спилберг не получил за свою работу ни копейки

Стивен Спилберг позирует со своими двумя «Оскарами» 21 марта 1994 года в Лос-Анджелесе.