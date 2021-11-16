Список самых популярных океанариумов мира

Цввет Земли, как уверяют космонавты, — голубой. Иначе и быть не может: две трети ее поверхности покрыто водой. Половина всех позвоночных животных на Земле – обитатели воды.







Во имя высшей справедливости, можно выступить с предложением о переименовании планеты Земля в планету Вода, ибо основными хозяевами ее могут считаться жители рек, озер, морей и океанов. Тайны подводного мира влекут к себе людей. Поэтому каждый год в разных странах появляются новые океанариумы (аквариумы), где за толстыми стеклами можно увидеть настоящие чудеса.



Океан! Он всегда манил людей своей гармоничной красотой и множеством скрытых под толщей воды тайн. Мировой океан поражает своим величием, скрытый в его лазурных водах мир уникален и невероятно интересен. Чтобы полюбоваться им, многие осваивают мастерство погружения с аквалангом и отправляются в самые заповедные уголки планеты. Есть и более доступный способ полюбоваться красотой подводного мира – посетить один из самых известных океанариумов планеты. В самых крутых океанариумах посетители могут не только увидеть редчайших морских обитателей, но и прогуляться по длинным прозрачным лабиринтам, окруженным морской водой, поужинать в подводных ресторанах и даже остаться на ночь в одном из залов и поспать рядом с притаившимися за стеклом акулами.

Океанариум Тюрауми, Япония

Аквариум в Сиднее, Австралия

Океанографический парк Валенсии, Испания

Океанариум в Лиссабоне, Португалия

Океанариум Джорджии, США

Океанариум Сингапура, Сингапур

Океанариум Дубая, ОАЭ

Океанариум Северного Моря, Дания

Океанариум Аква, Австралия

Океанариум Думан, Казахстан

Океанариум Дип, Англия

Аквариум Генуи, Италия

Мир Сиамского океана, Таиланд

Аква Дом, Германия