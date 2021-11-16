Список самых популярных океанариумов мира

Цввет Земли, как уверяют космонавты, — голубой. Иначе и быть не может: две трети ее поверхности покрыто водой. Половина всех позвоночных животных на Земле – обитатели воды.
Во имя высшей справедливости, можно выступить с предложением о переименовании планеты Земля в планету Вода, ибо основными хозяевами ее могут считаться жители рек, озер, морей и океанов. Тайны подводного мира влекут к себе людей. Поэтому каждый год в разных странах появляются новые океанариумы (аквариумы), где за толстыми стеклами можно увидеть настоящие чудеса.
Океан! Он всегда манил людей своей гармоничной красотой и множеством скрытых под толщей воды тайн. Мировой океан поражает своим величием, скрытый в его лазурных водах мир уникален и невероятно интересен. Чтобы полюбоваться им, многие осваивают мастерство погружения с аквалангом и отправляются в самые заповедные уголки планеты. Есть и более доступный способ полюбоваться красотой подводного мира – посетить один из самых известных океанариумов планеты. В самых крутых океанариумах посетители могут не только увидеть редчайших морских обитателей, но и прогуляться по длинным прозрачным лабиринтам, окруженным морской водой, поужинать в подводных ресторанах и даже остаться на ночь в одном из залов и поспать рядом с притаившимися за стеклом акулами.
Океанариум это «подводный музей» с живыми экспонатами – обитателями водной среды. В нем содержатся в целях наблюдения и изучения морские животные и рыбы
Океанариум Тюрауми, Япония
Одним из самых известных и удивительных в мире является океанариум Тюрауми, расположенный в северной части Окинавы, в городе Мотобу. Океанариум, который гости города могут посетить сегодня, открылся в 2002 году, за первые 8 лет работы его посетило 20 миллионов человек. Самый первый аквариум в этом месте был построен еще в 1975 году, а позднее решено было построить для него новое четырехэтажное здание. Всего в этом здании разместили 77 аквариумов, коллекция океанариума насчитывает 26 000 морских животных, которые относятся к 740 различным видам.
Главной особенностью океанариума является его центральный аквариум, объем которого составляет 7 500 кубометров. Его обзорная панель выполнена из оргстекла, толщина которого составляет 60 см, ее ширина составляет 22,5 метра, а высота – 8,2 метра соответственно. На первый взгляд она напоминает огромный экран, подобный тому, который можно увидеть в самых современных кинотеатрах. Перед этим «экраном» установлены удобные мягкие кресла, поэтому у посетителей всегда есть возможность устроиться поудобнее и наблюдать за тем, как в лазурной воде неспешно проплывают акулы и экзотические рыбки.
Океанариум Тюрауми обязательно понравится и любителям острых ощущений, в нем есть особенный зал, посвященный акулам — Shark Research Lab. Здесь помимо аквариумов с животными представлена интереснейшая коллекция экспонатов, в числе которых огромные челюсти 16-метровой акулы. Отличается океанариум и высококлассным техническим оснащением, воду для его обитателей закачивают прямо из океана, предварительно очистив и прогрев до определенной температуры.
Аквариум в Сиднее, Австралия
Год появления: 1988. Населенность (посещаемость): более 1 млн человек в год.
Другой известный на весь мир океанариум находится в Сиднее, он открылся в 1988 году и сегодня представляет вниманию посетителей одну из самых богатейших коллекций морских обитателей в мире. Этот океанариум славен впечатляющей системой подводных туннелей, прогулка по которым обещает быть незабываемой. У посетителей создается реалистичное ощущение полного погружения в морскую бездну, над их головами проплывают огромные акулы и стайки пестрых рыбок, а вокруг открываются дивные подводные пейзажи.
В океанариуме Сиднея обитает более 11 000 морских животных и рыб, которые охватывают более 650 различных видов. Обширная территория океанариума разделена на несколько тематических зон, у посетителей будет возможность заглянуть в «Обитель морских котиков» и понаблюдать за одними из самых дружелюбных морских животных в мире. Одним из самых впечатляющих залов считается «Открытый океан», где в огромном аквариуме плавают акулы, вес которых достигает 300 кг.
Не менее впечатляющей является зона «Большой Барьерный риф», здесь можно увидеть самых поразительных морских обитателей: миниатюрных ярких рыбок, морских коньков, красочные звезды и полипов. Каждый год океанариум в Сиднее посещает более миллиона человек, и 55% из их числа – туристы из других стран. Он не теряет популярности и у жителей Австралии, по данным статистики, каждый австралиец за свою жизнь посещает океанариум в Сиднее 2 – 3 раза. Такие показатели не удивительны, ведь в океанариуме Сиднея представлена самая большая в мире коллекция акул, а еще в нем располагается самый протяженный акриловый туннель в мире длиной 160 метров.
Океанографический парк Валенсии, Испания
Площадь: 11 000 кв. метров.
В Валенсии у путешественников есть возможность посетить не просто океанариум, а самый настоящий океанографический парк, площадь которого составляет 11 000 кв. метров. Он занимает эффектное здание в футуристическом стиле и представляет вниманию посетителей невероятную коллекцию морских обитателей со всего мира, общий объем аквариумов центра составляет 42 миллиона литров.
Океанографический парк Валенсии является крупнейшим в своем роде заведением на территории Европы и одним из крупнейших в мире, его коллекция насчитывает более 45 000 рыб и морских животных. У посетителей центра будет возможность увидеть не только традиционных для океанариумов рыбок и акул, но и дельфинов, морских котиков, белух, моржей и даже пингвинов. Огромный океанариум поделен на девять тематических зон, каждая из которых оборудована для определенного вида животных и максимально точно воссоздает особенности определенной экосистемы.
Есть в Океанографическом парке Валенсии и два огромных туннеля, прогулка по которым является неотъемлемой частью экскурсии. Еще одной интересной особенностью центра является подводный ресторан Submarino – одно из лучших мест в городе для романтического ужина. Внешние стены в зале этого ресторана выполнены из акрилового стекла, поэтому во время ужина посетители могут любоваться проплывающими мимо рыбками. У посетителей с детьми большей популярностью пользуются ежедневные шоу с дельфинами, в океанариуме Валенсии каждый найдет себе место для отдыха по душе.
Океанариум в Лиссабоне, Португалия
Год появления: 1998.
В Лиссабоне на территории Парка Наций расположен чудесный океанариум, который тоже является одним из самых крупных и посещаемых в Европе. Устройство этого океанариума очень интересно, в нем оборудовано пять огромных аквариумов, каждый из которых представляет коллекцию обитателей одного из океанов: Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого, Индийского и Арктического. Открытие океанариума состоялось в 1998 году, он разместился в здании, которое было построено специально к проведению Всемирной выставки.
С момента открытия он приобрел огромную популярность как у местных жителей, так и у туристов, сейчас океанариум в Лиссабоне ежегодно посещает более миллиона человек. В нем представлено более 16 000 морских обитателей, относящихся к 450 различным видам. Объем самого большого аквариума составляет 5 000 кубометров, он спроектирован таким образом, что создает иллюзию открытого океана.
В этом аквариуме представлено более ста видов морских обитателей, среди которых различные виды тунца, скаты, акулы, барракуды, мурены и даже загадочная рыба-луна. Вокруг огромного центрального аквариума расположены четыре остальных, одним из самых необычных считается аквариум, посвященный обитателям Тихого океана. В нем помимо экзотических рыбок можно увидеть и невероятно красивые леса из водорослей. В аквариуме, посвященном Индийскому океану, центральное место занимает коралловый риф, наблюдать за бурлящей вокруг него жизнью невероятно интересно.
Океанариум Джорджии, США
В Атланте находится самый большой океанариум Соединенных Штатов, он является достопримечательностью национального значения. Общий объем его аквариумов составляет 32 000 кубометров, в них обитает порядка 120 000 морских животных и рыб. Обширная территория океанариума разделена на несколько тематических экспозиций, есть на территории океанариума и отличный дельфинарий Dolphin Tales.
Довольно необычной является экспозиция Cold Water Quest, которая знакомит гостей с обитателями самых холодных океанов. Здесь можно увидеть семейство белуг, а также африканских пингвинов, которые приспособились к суровым условиям обитания. Экспозиция Tropical Diver, напротив, посвящена обитателям самых теплых морей. Здесь можно увидеть невероятной красоты тропических рыбок, экзотических медуз и кораллы – словом, все то, за чем «охотятся» дайверы со всего мира.
Одним из самых впечатляющих является аквариум Ocean Voyager, в котором обитают четыре китовые акулы. Его конструкция предусматривает наличие акрилового туннеля, поэтому наблюдать за морскими обитателями невероятно интересно. В океанариуме Джорджии посетителям предлагают огромный выбор познавательных экскурсий, любителям острых ощущений предложат заняться дайвингом и вместе с сопровождающим поплавать в аквариуме с акулами. Среди других оригинальных развлечений стоит отметить возможность заночевать в океанариуме – вот лишь часть сюрпризов, которые подготовил для своих гостей один из самых невероятных океанариумов мира.
Океанариум Сингапура, Сингапур
Год появления: 2012.
Свой невероятный океанариум есть и в Сингапуре, общий объем воды его аквариумов составляет более 45 000 кубометров. В них обитает более 10 000 рыб и морских животных, которые относятся к 800 различным видам. Среди выдающихся особенностей океанариума стоит отметить его центральный аквариум, его обзорная панель является самой большой в мире. Ее ширина составляет 36 метров, а высота – 8,3 метра соответственно. На фоне этого огромного экрана люди выглядят совсем крохотными, он позволяет им наслаждаться эффектом присутствия и чувствовать себя частью огромного океана.
Славен океанариум Сингапура и редкими особями морских обитателей, в нем живет более 20 особей дельфинов-амалинов, а также бронзовая рыба-молот, увидеть которую можно далеко не в каждом крупном океанариуме планеты. Открытие океанариума состоялось в 2012 году, с момента открытия и по настоящее время он является самым крупным на планете.
Помимо непосредственно океанариума масштабный центр включает и парк развлечений, который тоже будет интересно посетить всей семьей. В красочном аквапарке для гостей подготовлено множество интересных аттракционов, а также традиционные водные горки, таинственные гроты и невероятно красивый подземный аквариум. Любителям необычных развлечений обязательно понравится подводный ресторан, из которого открывается вид на гигантский аквариум. На этом сюрпризы не заканчиваются, у всех посетителей есть возможность остановиться в отеле, который находится на территории океанариума, из его номеров тоже открывается роскошный вид на аквариумы.
Океанариум Дубая, ОАЭ
Гостям Дубая тоже не стоит терять возможности посетить один из самых удивительных океанариумов планеты. Расположен океанариум на территории самого большого торгово-развлекательного центра Ближнего Востока — Dubai Mall. Общий объем его аквариумов составляет 10 миллионов литров, в океанариуме представлено более 33 000 обитателей, условия для наблюдения за которыми просто прекрасные.
Непосредственно под огромным аквариумом проходит туннель, все аквариумы отличаются большими обзорными экранами. Поход в океанариум обязательно будет познавательным, ведь в нем работает «Школа Океана». Посетителям предлагают различные виды образовательных программ, среди которых есть специальные программы для детей различного возраста и даже для студентов. Главной же привлекательной особенностью океанариума остается его центральный аквариум, в котором помимо сотен пестрых рыбок можно увидеть и гигантских акул. Масштабы обзорного экрана просто поражают, его ширина составляет 33 метра, а высота – 8,5 метров.
Полюбоваться на морских обитателей можно не только через огромный экран и во время прогулки по туннелю, гостям океанариума в Дубае доступно еще одно необычное развлечение. Они могут прокатиться по водной глади огромного аквариума на лодке со стеклянным дном. Поклонникам острых ощущений предложат совершить погружение в аквариум с акулами. Проходит оно под руководством инструктора и является совершенно безопасным, за все время существования «аттракциона» не произошло еще ни одного несчастного случая. Океанариум Дубая является не только одним из самых известных, но и одним из самых интересных в мире.
Океанариум Северного Моря, Дания
Год появления: 1984.
В Дании в городе Хиртсхальс находится известный океанариум Северного Моря – уникальный развлекательный центр, незабываемые впечатления от посещения которого гарантированы каждому. Суммарный объем аквариумов этого центра составляет 4 500 кубометров, в нем обитает 70 видов рыб. Кому-то такая коллекция может показаться совсем скромной, но каждый из обитателей этого удивительного океанариума – редчайший морской житель. Только в океанариуме Северного моря можно одновременно наблюдать за несколькими рыбами-лунами, неспешные движения которых просто завораживают.
Открытие океанариума состоялось в 1984 году, среди его выдающихся особенностей огромный аквариум, который сконструирован в форме амфитеатра. Высота его стекол составляет 8 метров, через них очень удобно наблюдать за стаями макрели и сельди, а также огромными акулами. Каждый день для гостей океанариума проводят интересное шоу, они могут наблюдать за тем, как погружается в аквариум аквалангист, чтобы покормить рыб.
Помимо огромного закрытого аквариума в центре есть и большой открытый бассейн, он стал домом для тюленей. Путешественникам с детьми будет интересно посетить океанариум в теплое время года, когда для самых маленьких посетителей открывают интерактивную зону Krabbekysten. Она представляет собой большую игровую площадку с прудом, «трогательным» бассейном и пирсом, с которого можно половить крабов. Летом посетителям доступны отличные зоны для пикника, кафе с открытыми террасами и сувенирные магазины.
Океанариум Аква, Австралия
В австралийском Перте тоже есть океанариум, который способен удивить даже самых опытных путешественников. Океанариум Аква отличается роскошным оформлением, объем его главного аквариума составляет более трех миллионов литров. Специалисты постарались, чтобы все обитатели океанариума чувствовали себя максимально комфортно, декорирование резервуаров проводилось с особой тщательностью. Главным развлечением у посетителей океанариума остается прогулка по прозрачному туннелю, протяженность которого составляет 98 метров.
Во время «подводной» прогулки можно увидеть красивейших экзотических рыбок, огромных акул и даже морских черепах, которые тоже являются важным символом Австралии. Побережье Австралии богато представителями самых разных морских обитателей, чтобы знакомиться с ними было удобнее, территорию океанариума поделили на пять тематических зон. Они посвящены обитателям Пертского побережья, Большого южного побережья, морского парка Мармайона, Дальнего Севера и Побережья кораблекрушений.
Для Перта океанариум Аква является настоящей исторической достопримечательностью, с его открытием связана красивая история. Основателем центра является Моррис Кан – один из богатейших людей Австралии, который в 1970-е годы открыл в стране несколько крупнейших парков аттракционов. Его сын очень любил подводное плавание и во время одного из погружений повредил барабанные перепонки, о дальнейших занятиях подводным плаванием не могло идти и речи. Чтобы утешить сына, Моррис Кан решил построить для него лучший на континенте океанариум, который теперь стремятся посетить путешественники со всего мира.
Океанариум Думан, Казахстан
Год появления: 2003.
Удивительно, но один из самых невероятных океанариумов планеты следует искать среди пустынных степей Казахстана. Океанариум Думан, открытие которого состоялось в 2003 году, представляет вниманию посетителей богатую коллекцию морских обитателей, которая насчитывает порядка 2,5 тысяч особей. Объем центрального аквариума составляет 3,5 миллиона литров, над проектом океанариума работали лучшие специалисты китайской компании Asiocean internationa, а также специалисты из России.
Океанариум Думан является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, с момента открытия он остается самым удаленным от вод мирового океана океанариумом в мире. Фактически Думан представляет собой огромный развлекательный комплекс, в котором помимо огромных аквариумов с морскими обитателями и традиционного акрилового туннеля посетителей ждет еще множество интересных сюрпризов.
Они смогут посетить ультрасовременный кинотеатр, отдохнуть в одном из уютных кафе, прогуляться по магазинам и даже испытать судьбу в казино. Тем же, для кого первостепенное значение имеют морские развлечения, каждый день предлагают интереснейшие развлекательные и познавательные программы. Гостям океанариума доступен широчайший спектр развлечений, от традиционного шоу кормления акул, до погружения с аквалангом и возможностью поплавать в одном огромном аквариуме с одними из самых опасных морских хищников. Понравится развлекательный центр и тем, кто давно мечтал обучиться дайвингу, здесь можно позаниматься под руководством опытного инструктора и получить сертификат.
Океанариум Дип, Англия
Год появления: 2002.
В Англии путешественников приглашает в гости океанариум Дип, он расположен в живописной местности – у слияния рек Хамбер и Халл. Открытие океанариума состоялось в 2002 году, сегодня он является домом для 3 000 морских обитателей, среди которых семь видов акул. Общий объем его аквариумов составляет 2,5 миллиона литров, далеко не всем известно о том, что Дип является не просто океанариумом в числе других, а одним из крупнейших на планете центров морских исследований.
Среди его постоянных гостей не только любознательные путешественники, но и ученые со всего мира. Для школьников и студентов здесь предлагают интереснейшие образовательные программы. Океанариум славен своей богатой коллекцией экзотических рыбок, любоваться стайками которых можно бесконечно. Кроме того, в нем обитают редкие виды водоплавающих птиц, а одним из самых необычных является вольер с пингвинами. Среди достопримечательностей Англии океанариум Дип давно занимает одну из лидирующих позиций, он пользуется особой популярностью у туристов с детьми.
Аквариум Генуи, Италия
Год появления: 1992. Площадь: 3 100 кв. метров. Населенность (посещаемость): 1,2 миллиона человек в год.
В Италии крупнейший океанариум находится в Генуе, он является вторым по величине в Европе. Открытие океанариума состоялось в 1992 году, он был построен специально к открытию выставки Genoa Expo’92. Изначально центр имеет важное образовательное, экологическое и даже историческое значение. Его открытие было приурочено к знаменательному дню – 500-летию со дня открытия Христофором Колумбом Нового света.
Посетителей океанариум Генуи знакомит с типичными обитателями Лигурийского моря, представителями северных вод Атлантического океана, а также типичными обитателями рифов Карибского моря. Таким образом, представленная экспозиция фактически воспроизводит морской путь, который более 500 лет назад проделал Христофор Колумб. Также стоит отметить, что представленная посетителям экспозиция акцентирует внимание на важнейших экологических проблемах планеты, для посетителей проводят интересные познавательные экскурсии и лекции. Площадь океанариума составляет 3 100 кв. метров, каждый год его посещает порядка 1,2 миллиона человек.
У его посетителей будет возможность полюбоваться самыми невероятными обитателями морских глубин, которые теперь живут в огромном аквариуме, а также понаблюдать за скатами, которые живут в большом открытом резервуаре. Всего в океанариуме насчитывается 70 резервуаров, на знакомство с обитателями которых необходимо потратить не один час. Есть в центре и «эксклюзивный аттракцион», который называется «Ночь с акулами». Один раз в месяц все желающие могут провести в океанариуме ночь и понаблюдать за тем, как ведут себя его обитатели с наступлением темноты.
Мир Сиамского океана, Таиланд
Год появления: 2005. Площадь: 10 000 кв. метров.
В Бангкоке в одном из популярнейших торгово-развлекательных центров Siam Paragon можно посетить океанариум Siam Ocean World, его открытие состоялось в 2005 году. Он является самым крупным океанариумом на территории Юго-Восточной Азии, здесь тоже можно увидеть огромные аквариумы с экраном, сопоставимым по величине с экраном кинотеатра. Здесь посетители могут увидеть массу редчайших обитателей морских глубин, в том числе светящихся медуз, редкие виды тропических рыбок и морских звезд.
Океанариум отличается внушительной площадью, которая составляет 10 000 кв. метров, а общий объем его резервуаров составляет 5 миллионов литров. Гостям океанариума Siam Ocean World предлагают самые разные виды экскурсий, от классических, до самых дорогих и эксклюзивных. Последние включают особенные виды развлечений, гостям предлагают прокатиться по самому большому аквариуму на лодке со стеклянным дном, а также насладиться популярной спа-процедурой – фиш-пилингом.
Самым любознательным гостям представится возможность побывать в самых потаенных уголках океанариума, куда не допускают обычных посетителей, а также посмотреть познавательный фильм в 5D-кинотеатре. Редкие виды рыб, которые плавают вертикально, огромные крабы-пауки, редкие синие раки и уникальные представители морской флоры – вот лишь несколько удивительных вещей, которые смогут увидеть гости океанариума в Бангкоке. Как и многие океанариумы, этот поделен на множество тематических зон с различными резервуарами, что делает экскурсию по нему невероятно увлекательной.
Аква Дом, Германия
На поиски самого оригинального аквариума в мире многие путешественники отправляются в Берлин. Здесь находится знаменитый аквариум Аква Дом, который расположен в фешенебельном отеле Radisson Blu Hotel и является важнейшим элементом его неповторимого интерьера. Высота этого цилиндрического аквариума составляет 16 метров, он несет не только декоративную, но и функциональную нагрузку. Внутри огромного цилиндра, выполненного из высокопрочного акрила, находится лифт, поездка на котором для клиентов и гостей отеля остается самым увлекательным аттракционом.
Аква Дом является самым большим в мире цилиндрическим аквариумом, он наполнен соленой водой, как и в любом настоящем аквариуме, в нем плавают живые рыбки и другие обитатели морских глубин. Объем оригинального аквариума составляет 1 миллион литров, что позволяем ему оставаться мировым рекордсменом. Постоянно в аквариуме живет порядка 1,5 тысяч рыбок, которые относятся к ста различным видам.
Уход за столь необычным предметом декора требует от сотрудников отеля немалых временных, физических и материальных затрат. С момента открытия аквариума в роскошном отеле постоянно работают штатные аквалангисты, которые следят за чистотой аквариума, а также кормят его обитателей. Лучший способ оценить во всей красе самый необычный аквариум Германии – стать гостем фешенебельного отеля. Располагается огромный цилиндр во внутреннем дворике, в котором оборудованы уютные зоны отдыха, окна некоторых изысканных номеров также выходят на внутренний двор.
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