5 распространенных и типичных ошибок при использовании WD-40 в автомобиле

Такое средство, как WD-40 является очень популярным инструментом при решении самых разных проблем. Чаще всего «вэдешкой» пользуются автомобилисты. К сожалению, водители не всегда догадываются о том, что своими действиями могут скорее навредить машине, нежели что-то исправить. Посмотрим же на самые распространенные просчеты вместе.
1. Нанести на стекло
Видимость ухудшится. /Фото: dits-servis.by.
В составе WD-40 действительно есть минеральное масло. Благодаря ему при нанесении WD-40 на какую-нибудь поверхность, образуется пленка, способная отталкивать воду. Это делает данное средство весьма популярным в решении проблемы дождя, слякоти и даже насекомых. Некоторые водители решаются нанести «вэдешку» на лобовое стекло. Это ошибка. Расплачиваться за сухость в таком случае придется хорошей обзорностью.
2. Смазать дворники
Лучше выбрать другой метод защиты. /Фото: smekalo4ka.ru.
Аналогичную ошибку (описанной выше) по сути совершают те водители, которые решают нанести WD-40 на щетки стеклоочистителей своего автомобиля. В конечном итоге «вэдешка» все также попадает на лобовое стекло и становится причиной ухудшения видимости. Так что для своей же безопасности не стоит ничего подобного делать.
3. Плеснуть в замок
Плохая идея. /Фото: moly-shop.ru.
Некоторые «специалисты» на просторах сети рекомендуют использовать WD-40, как средство от обледенения замка. На самом деле «вэдешка» не только не поможет, но даже способна усугубить ситуацию, став причиной дорогостоящего ремонта личинки замка. Справедливости ради стоит отметить, что иногда WD все-таки справляется со льдом. Но стоит ли так рисковать?
4. Химия – это вредно
Средство может быть ядовитым. /Фото: yandex.ru.
Каких только советов об использовании WD-40 на просторах интернета не найдешь. Находятся даже народные целители, которые рекомендуют брызгать WD-40 на раны. Благо, что пить ее пока еще никто не советовал. Странно, что случаев воскрешения мертвых при помощи «вэдешки» все еще не зарегистрировано!
А если серьезно, просто помните о том, что WD-40 является достаточно мощным химическим средством, а потому не стоит использовать ее (например) для работы с пластиком в салоне машины. Почему? Потому, что любая химия вредна для организма человека.
5. Удаление битума
Это всегда неприятно. /Фото: prosedan.ru.
Сразу скажем - WD-40 действительно удаляет битум, в том числе с кузова автомобиля. Правда, есть одно «но». Высока вероятность того, что после операции «чудесное удаление», незадачливому мастеру-ломастеру придется начать думать о том, как теперь удалить WD-40 с лакокрасочного покрытия авто.
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