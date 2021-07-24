Кухня: красный цвет для поднятия аппетита и настроения

Рассказ Татьяны из Витебска:

— Ремонт кухни — один из самых трудоемких и дорогостоящих во всей квартире, требующий тщательной подготовки.

Необходимо заранее предусмотреть очень много нюансов: от расположения розеток, освещения и вентиляции до собственно дизайна кухни и ее эргономики.

Свою кухню я представляла в красном цвете, чтобы поднимала настроение, по форме — угловой и со встраиваемой техникой, с целью максимального использования пространства.

Ремонт начали с выравнивания стен, сооружения короба из гипсокартона на потолке с целью маскировки вентиляционной трубы от вытяжки. В коробе расположили семь встроенных светильников с энергосберегающими лампами — дополнительное освещение на кухне лишним не будет. На этом же этапе сделали электроразводку для последующего подключения бытовой техники. Далее залили стяжку пола. Все вышеперечисленные работы с мужем выполняли самостоятельно, без привлечения наемных работников.

Следующий этап — укладка напольного покрытия, в качестве которого выбрали керамогранит польского производства светло-бежевого цвета формата 45×45 см (270 долларов). Оформили фартук керамической плиткой, также от польского производителя, в теплых серых тонах с декором на «кухонную тематику», формата 50×20 см, со стеклянными вставками красного цвета 50×1,5 см (400 долларов).

Для этих работ наняли плиточника (220 долларов).

В качестве отделки стен решили использовать светло-серую краску и декоративную штукатурку цвета графит для акцентной стены, где будет располагаться столовая зона. Этот цвет отлично гармонирует с оттенками декора кухонного фартука, бытовой техникой, металлической посудой, цоколем кухонного гарнитура. Стоимость материалов — 260 долларов. Общая стоимость черновых и отделочных работ составила 1 тысячу 400 долларов.

Мебель заказали в салоне фирмы, которая специализируется именно на мебели для кухни, а производство находится в Беларуси. Фасады нижних шкафов выбрали из ламинированной пластиком ДСП кремового цвета с фактурой, имитирующей структуру дерева. Фасады верхних шкафов — из окрашенной МДФ насыщенного красного цвета, глянцевые.

Столешницу заказали из постформинга черного цвета. Решили, что мойка и бытовая техника будут тоже черные. Фасады нижних ящиков сочетаются по фактуре с рисунком плитки на кухонном фартуке (горизонтальная полоска), а фасады верхних ящиков — со стеклянными вставками. Нижние ящики — тандембоксы BLUM, все двери — на доводчиках. Стоимость кухонного гарнитура с установкой составила 3 тысячи 600 долларов.

Холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф и микроволновка — встраиваемые, вытяжка — настенная, шириной 90 см. Микроволновку искали с правым открыванием. Стоимость техники — 3 тысячи 880 долларов.

Мойка с крылом и смеситель — BLANCO, сделаны из силгранита цвета антрацит, стоимость — 380 долларов. Под мойкой расположили фильтр «ГЕЙЗЕР БИО» для сверхжесткой воды с отдельным краном.

После установки гарнитура заказали натяжной потолок. Были сомнения по поводу красного цвета — не будет ли его слишком много и не будет ли он «давить». Оказалось, что глянцевый потолок расширил пространство. Цена вопроса — 90 долларов.

Светильник для кухни искала лаконичной формы. Хотела шар — нашла белорусского производства. Дополнительное освещение расположено над варочной поверхностью (в вытяжке) и над рабочей зоной в виде светодиодной ленты, приклеенной под верхними ящиками. Общие расходы на освещение с учетом встроенных в потолке светильников составили 175 долларов.

Римские шторы, настольную дорожку с салфетками сшила сама. Карниз — тоже хендмейд. Маленький красный коврик купили за 20 долларов.

Стол — белорусского производства из черного закаленного стекла (195 долларов), диван и три банкетки — из искусственной кожи светло-бежевого цвета. Заказали также у белорусского производителя (515 долларов).

Стену над диваном изначально планировали оформить фотографиями в белых рамках, но пока «не дошли руки», да и «дырявить» стену не очень хочется. Пока нахожусь в творческом поиске.

Итоговая стоимость ремонта кухни составила 9 тысяч 545 долларов.

За два года, которые прошли после ремонта кухни, могу уверенно сказать, что готовить здесь удобно, а красный цвет не утомляет, а наоборот, поднимает настроение и аппетит.

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