Недетские игрушки: провокационная социальная реклама о безопасном хранении оружия

«Если они найдут их, то будут с ними играть» - сильный социальный проект
Американская организации по безопасности оружия Evolve совместно с креативным агентством McCann New York не так давно запустила гениальную по своей задумке рекламную кампанию, в которой простым языком рассказывается о серьёзной опасности, подстерегающей тех, в чьих домах хранится оружие.
Серия провокационных постеров компании Evolve
Презервативы, фаллоимитаторы, прокладки, различные эротические приспособления – всё становится игрушками в детских руках
Серия провокационных постеров, на каждом из которых размещена говорящая надпись: If they find it, they’ll play with it («Если они найдут их, то будут с ними играть»), призывает родителей серьёзно отнестись к безопасному хранению оружия дома. На плакатах зритель видит детей, играющих с тем, что обычно взрослые стараются держать от своих чад подальше.
«Если они найдут их, то будут с ними играть» - гласит надпись на каждом постере
Презервативы, фаллоимитаторы, откровенная одежда, прокладки, различные эротические приспособления – всё становится игрушками в невинных детских руках. И если оставлять секс-игрушки на видных местах кажется недопустимым для любого здравомыслящего родителя, то проблему безопасного хранения оружия, как оказалось, решили не все американцы. Создатели кампании надеются, что после просмотра подобного рода постеров и роликов, люди станут осмотрительнее.
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