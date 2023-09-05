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Недетские игрушки: провокационная социальная реклама о безопасном хранении оружия


Недетские игрушки: провокационная социальная реклама о безопасном хранении оружия

«Если они найдут их, то будут с ними играть» - сильный социальный проект


Американская организации по безопасности оружия Evolve совместно с креативным агентством McCann New York не так давно запустила гениальную по своей задумке рекламную кампанию, в которой простым языком рассказывается о серьёзной опасности, подстерегающей тех, в чьих домах хранится оружие.



Серия провокационных постеров компании Evolve

Серия провокационных постеров компании Evolve

 


Презервативы, фаллоимитаторы, прокладки, различные эротические приспособления – всё становится игрушками в детских руках

Презервативы, фаллоимитаторы, прокладки, различные эротические приспособления – всё становится игрушками в детских руках



Серия провокационных постеров, на каждом из которых размещена говорящая надпись: If they find it, they’ll play with it («Если они найдут их, то будут с ними играть»), призывает родителей серьёзно отнестись к безопасному хранению оружия дома. На плакатах зритель видит детей, играющих с тем, что обычно взрослые стараются держать от своих чад подальше.


Недетские игрушки: провокационная социальная реклама о безопасном хранении оружия

«Если они найдут их, то будут с ними играть» - гласит надпись на каждом постере



Презервативы, фаллоимитаторы, откровенная одежда, прокладки, различные эротические приспособления – всё становится игрушками в невинных детских руках. И если оставлять секс-игрушки на видных местах кажется недопустимым для любого здравомыслящего родителя, то проблему безопасного хранения оружия, как оказалось, решили не все американцы. Создатели кампании надеются, что после просмотра подобного рода постеров и роликов, люди станут осмотрительнее.

 

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