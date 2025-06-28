Точка Немо - океанический полюс недоступности, где на огромной глубине покоятся космические корабли

Космические корабли в недоступной глубине океана. /Фото: spb.questguild.ru

Точка Немо на карте мирового океана. /Фото: pikabu.ru

Остров Пасхи - ближайшее к точке Немо место, где живут люди, но это всё равно очень далеко. /Фото: planetofhotels.com

Капитан Немо - персонаж, который подарил удалённой точке имя. /Фото: regnum.ru

Тот самый краб Йети, который увидели в точке Немо. /Фото: southampton.ac.uk

Полюс недоступности стал местом захоронения космических кораблей. /Фото: strelkamag.com