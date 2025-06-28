Точка Немо - океанический полюс недоступности, где на огромной глубине покоятся космические корабли

В мире было и остаётся множество мест, куда человеку забраться, мягко говоря, трудно. Впрочем, некоторые из них оказываются доступными всего для пары видов животных и бактерий, а ещё... космических кораблей. А всё потому, что известное как океанский полюс недоступности, либо Точка Немо, и его глубины человечество решило отвести под последнее упокоение спутников и орбитальных станций, срок службы которых закончился.
Космические корабли в недоступной глубине океана. /Фото: spb.questguild.ru
Точка Немо не просто так именуется полюсом недоступности - на самом деле таких мест на планете несколько, и все они очень трудные для того, чтобы до них добраться. Чтобы отыскать такое место в мировом океане, больше тридцати лет назад один хорватский инженер, используя компьютерное моделирование, рассчитал координаты наиболее удалённой от любой суши точки.
Точка Немо на карте мирового океана. /Фото: pikabu.ru
Феномен океанического полюса недоступности лежит в удалённости от нескольких необитаемых островов и других образований более чем не две с половиной тысячи километров. А ближайшее оттуда место, где живут люди, по информации редакции novate.ru - это знаменитый своими огромными каменными статями остров Пасхи.
Остров Пасхи - ближайшее к точке Немо место, где живут люди, но это всё равно очень далеко. /Фото: planetofhotels.com
Поэтому нет ничего удивительного в том, что и прозвище этого полюса - Точка Немо, отсылает к персонажу одного из самых известных произведений Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Ведь, как известно, капитан Немо целью своего путешествия, среди всего прочего, видел как раз в максимальном удалении от каких-либо людей.
Капитан Немо - персонаж, который подарил удалённой точке имя. /Фото: regnum.ru
И судя по всему, нашёл он место, которое недоступно не только для человечества, но для подавляющего большинства живых существ вообще. Так, первоначально исследования «океанического полюса недоступности» показали, что там живут одни бактерии. Но позднее там нашли удивительных существ, как, например, краба с интересным, как будто мохнатым панцирем, из-за чего его назвали «краб Йети».
Тот самый краб Йети, который увидели в точке Немо. /Фото: southampton.ac.uk
Что самое интересное, так это необъяснимость причин, почему в Точке Немо настолько мало живых организмов, потому что ни одного логичного обоснования этому феномену нет. С другой стороны, на протяжении всей истории планеты это место оказывалось чистейшим среди всех. Пока туда не добрались люди, не придумавшие ничего лучше, чем создать там свалку.
Полюс недоступности стал местом захоронения космических кораблей. /Фото: strelkamag.com
Справедливости ради, «мусор» туда сбрасывали, мягко говоря, нетривиальный, а всё потому, что Точку Немо сделали местом для захоронения космических кораблей, которые отслужили свой век за пределами Земли и были возвращены назад. Собственно, именно удалённость «океанического полюса недоступности» и сделал её такой привлекательной в качестве столь нестандартного кладбища, ведь риски для мира и людей в случае форс-мажора будут минимальными.
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