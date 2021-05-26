Как в СССР поступали с женами «изменников Родины» и для кого оставляли лазейки в законе

Учитывая, насколько щепетильно большевики относились к чистоте своих рядов, они не гнушались репрессиями и арестами за малейшую провинность или даже подозрение. Тех же, кто находился в ближайших родственных отношениях с предателями и приравненными к ним, тоже тщательно проверяли. Удавалось ли детям и женам выйти сухими из воды и доказать свою невиновность или их судьба тоже оказывалась растоптана большевистским режимом? И почему советская власть всегда оставляла в своих постановлениях и указах лазейки?
Легендарная фраза Сталина про то, что «Сын за отца не отвечает», была брошена им в 1935 году, во время встречи с комбайнерами, тогда такие мероприятия с участием рабочих и партийных руководителей были популярным. Там то, среди череды благодарностей и разговорах об успехах, один из молодых комбайнеров сказал, мол, хоть он и сын кулака, но будет честно бороться за построение социализма. На что Сталин благосклонно ему ответил, дескать, сын за отца не отвечает, тем самым, дав добро на дальнейшую бурную деятельность. На комбайне, само собой, разумеется.
Встречи партийного руководства с народом тогда как раз стали популярными.
Журналисты, следящие за каждым словом вождя, подхватили фразу и растиражировали ее. И вообще в ту пору были активны такие настроения, в газетах даже существовала рубрика «Отрекаемся от своих отцов», куда дети раскулаченных и тех, кто был объявлен предателем Родины, писали письма и каялись в том, что приходятся родными таким «неправильным» людям. Впрочем, это вовсе не означало, что им гарантировано прощение. Власть считала, что в этом деле важен «классовый подход».
Если ребенок уже рос без родителя, который был признан «врагом народа», то с большей долей вероятности он мог стать полноценным строителем социализма. Другое дело, если речь шла об уже взрослых детях, которые выросли со своими родителями и получились определенное образование и ценности. Считалось, что они обладают другой идеологией и их нельзя было допускать к высоким партийным должностям.
Постановление о членах семей, осужденных за измену Родине
Чтобы стать предателем, вовсе не обязательно было предавать родину.
Такое постановление Политбюро ЦК ВКП (б) на самом деле было в 1937 году, по нему репрессиям подверглись тысячи людей, которые являлись близкими родственниками «врагов народа». Наркому внутренних дел было предложено:
• принять предложение о заключении на 5-8 лет жен осужденных изменников Родины;
• организовать для них специальные лагеря в Казахстане;
• следить за тем, чтобы впредь, все, чьи мужья осуждены по этой статье, заключались в лагеря на указанный выше срок;
• всех детей младше 15 лет передать на попечение государства (детские дома закрытого типа), о тех, кто старше, решать вопрос в частном порядке;
После того как закрутился этот маховик, было осуждено почти 20 тысяч женщин и 25 тысяч детей помещены в спецучреждения. Когда Вячеславу Молотову задали прямой и откровенный вопрос о том, почему репрессиям подверглись жены и дети, он, не мудрствуя лукаво, ответил, мол, для того чтобы не путались под ногами и не писали кляузы, пытаясь освободить отца семейства. Нет человека – нет проблемы.
Тонкая грань между бдительностью и доносами.
Основная волна репрессий по так называемому «семейному признаку» пришлась на 37-38 года, жен быстро отправили вслед за мужьями, чтобы те не вели вольнодумные разговоры и не распространяли инакомыслие. Да и просто вид, убитой горем женщины, ее слезы – это же практически агитация к контрреволюции.
Чуть позже постановление несколько смягчилось, было велено отправлять в ссылку только тех женщин, которые действовали с мужем вместе и обладали общими антисоветскими настроениями. Говоря проще, предлагалось отречься от только что осужденного супруга, оставив его и без Родины, и без семьи. Если в лагеря отправлялись оба родителя, разрешалось отдать ребенка родным на воспитание. Конечно, если найдутся те родственники, которые согласятся принять в свою семью сына или дочь «врага народа».
Плакаты давали весьма четкое представление о политике государства на этот счет.
Несмотря на то, что первую фразу Сталина о том, что сын за отца не отвечает, помнят все, о том, что вождь еще говорил, что «уничтожим всех врагов, и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» - как то стерлось из памяти. Как же на самом деле обстояли дела? Судя по историческим справкам и так, и так. Советская власть всегда стремилась оставлять для себя свободу выбора, даже когда речь шла о собственных постановлениях, потому в каждом случае вопрос решался индивидуально.
Нет, партийное руководство таким образом не спасало избранных: своих знакомых или дальних родственников. Приближенность к верхушкам скорее играло во вред в таком случае. К примеру, однажды, Молотов, ознакомившись со списком репрессированных жен, напротив одной фамилии написал: «расстрелять».
Казахстанский АЛЖИР
Место, куда направлялись жены изменников Родины.
Нет, в данном случае это не про страну в Африке, «Акмолинский лагерь для жен изменников родины» являлся специальным отделением ИТЛ Караганды. В 30-е этот лагерь был построен для раскулаченных, но пустовал недолго, его быстро переделали под новый контингент. Всего лагерь был рассчитан на 8 тысяч женщин, так называемых ЧСИР (члены семей изменников Родины).
Женщины были заняты производством кирпичей из камышей и глины, причем сырье добывали самостоятельно, тут же у озера рядом. Тех, кто оказывался слаб здоровьем, отправляли на швейную фабрику. Здесь было очень холодно зимой, а летом – сильные ветра.
В этом отделении побывала мама балерины Плисецкой, сестры и невестки Тухачевского, овдовевшая жжена писателя Пильняка, жена Аркадия Гайдара и многих крупных партийных деятелей.
После начала Второй Мировой войны список партийных постановлений пополнился еще одним: тех, кто сдавался в плен или дезертировал, считали изменниками Родины, а их семьи арестовывали. Однако этот приказ не получил широкого применения. Вполне вероятно, что причиной этого стало то, что в те годы было сложно понять попал человек в плен или пропал без вести, а еще в ту пору сын Сталина Яков уже успел попасть в плен. Вождь, кстати, тогда шутить изволил, мол, видимо теперь следует и его сослать по лагерям.
Женщины АЛЖИРа были заняты тяжелым физическим трудом.
На второй год войны Сталин распорядился отсылать семей изменников Родины в отдаленные районы СССР. У большинства женщин, которые находились к этому времени в АЛЖИРе уже вышли сроки заключения, но из лагерей их никто не выпустил, так они и оставались там, в виде бесплатных работниц, вплоть до 1958 года – тогда освободили последних. Впрочем, тот факт, что лагеря для семей предателей больше не существовали, не отменяет того факта, что судьба женщин, которых оставили вместе с Родиной, чаще оказывалась незавидной даже после правления Сталина, подтверждают множество примеров.
В 2007 году в лагере АЛЖИР был открыт мемориальный комплекс и доски памяти, сейчас это место скорби и памяти.
Виктор и Людмила Беленко
Фото, облетевшее всю западную прессу.
Виктор сбежал в Японию, хотя это и было в 1976 году, его поступок привлек массовое внимание, поскольку сделал он это на самолете, в котором находилось секретное оборудование. Впрочем, официальная версия звучала как: пилот, потерял управление самолетом и ошибочно сел на чужой территории, а японцы удерживают его насильно.
Жену пилота и его мать пригласили на пресс-конференцию на встречу с журналистами, хотя «пригласили» будет слишком учтиво, скорее, их заставили принять участие в этом мероприятии и принять весь позор на себя. Причем журналистам не дали разрешения задавать им вопросов, они поплакали на камеру и уверяли, что их муж и сын не мог стать предателем Родины. Фотографии с двумя несчастными плачущими женщинами вмиг разлетелись по СМИ. Западным, конечно же, олицетворяя собой жестокость Союза к собственным гражданам.
Беленко с матерью так больше и не общался, а супруга стала требовать официального развода. В своих редких интервью она признается, что никаких репрессивных мер со стороны государства к ней не применялось, хотя поступок мужа для нее на самом деле оказался неожиданностью.
Владимир Резун и его семья
Предал Родину, но не свою семью.
Этот предатель Родины тоже из 70-х, он прославился как писатель Виктор Суворов, на самом деле он был Владимиром Резуном, бывшим сотрудником ГРУ. Он сбежал в Великобританию вместе с семьей, хотя, конечно же, у него оставались родственники в СССР. В одном из своих интервью он говорил о том, что его родным пришлось отвечать за его поступок, но не уточнил как именно. Вероятно, оставь он жену в СССР, наказание было бы куда более суровым.
Перед родственниками он обелил себя покупкой квартирой брату, приглашением тещи в Англию. Однако не секрет, что в своих книгах он приводит весьма спорные факты, в том числе, когда говорит об истории. Потому немудрено, что и в данном случае он представляет ситуацию в выгодном исключительно для себя свете.
Аркадий и Леонгина Шевченко
Импозантная пара со странной судьбой.
Если Резун похлопотал о своей супруге и перевез ее вместе с собой, то Аркадий Шевченко решил предать не только Родину, но и семью. В 1978 году он уехал в заграничную командировку, в которых бывал очень часто и не вернулся с нее. Между прочим, в истории он так и остался самым высокопоставленным предателем Родины, который перешел на другую сторону во времена холодной войны, поскольку занимал пост дипломата и был заместителем генерального секретаря ООН.
Супруга, с необычным именем Леонгина, осталась в СССР, но долго не прожила, она предпочла покончить собой, говорят, что не выдержала предательства мужа. Печально сложилась и судьба его сына, его уволили с работы, конфисковали имущество, в конце концов, он даже сменил фамилию.
Адольф и Наталья Толкачевы
Арест Толкачева.
Адольф – инженер с подозрительным именем, в 80-е стал агентом ЦРУ и «сливал» данные о секретных разработках СССР и получал за это огромные вознаграждения. Хранил он эти деньги в иностранных банках по понятным причинам. Но секретный агент был вычислен и приговорен к расстрелу. После его смерти осудили и его жену Наталью, поскольку она тоже считалась предателем Родины. Она была осуждена и упрятана в тюрьму, на свободу вышла только в 90-е.
О том, куда делись деньги, которые полагались инженеру за продажу информации никто не знает. По-крайней мере, по официальным источникам.
Олег и Лейла Гордиевские
Юридически их отношения прекратились из-за слежки.
Полковник КГБ, как оказалось, работал на разведку Англии. После того как это стало известно советскому правительству, его приговорили к высшему наказанию – расстрелу. Правда, привести приговор в исполнении не удалось, Гордиевский успел уехать в страну, в чью пользу занимался шпионажем. А вот супруга и дети остались в СССР.
Поначалу было принято решение о конфискации имущества, но этого удалось избежать. Супруга ездила к нему в Англию, но спустя некоторое время вернулась. Позже они развелись по инициативе …КГБ. Сотрудники ведомства постоянно вызывали ее на допросы, устраивали слежку и всячески портили ей жизнь, она не выдержала и решила таким образом оборвать связь с предателем.
Олеги и Вера Пеньковские
В зале суда.
Пеньковский тоже работал на Англию, причем начиная с 60-х годов. Долгое время считалось, что он нанес колоссальный вред Союзу своей подрывной деятельностью, его фамилия даже стала синонимичной предательству. Его жена после развода сменила фамилию и дала другую фамилию их общей дочери Марии. Она не желала, чтобы их связывало что-то общее с предателем Родины.
Саму Веру неоднократно проверяли службы, однако никакого криминала в ее действиях найдено не было, она сменила место жительства, но не уехала из страны.
Михаил и Катерина Калинины
Семья Калининых.
Катерину, дело было в 1938 году, пригласили на примерку платья в ателье, но вместо портнихи ее там ждал воронок. После задержания, она под пытками сознается в том, что вела антисоветскую деятельность и отправиться в АЛЖИР. Ее супруг, между прочим, председатель Президиума Верховного Совета СССР ничего не смог сделать (а делал ли вообще?).
По происхождению она была эстонкой и рьяно боролась за коммунизм, она даже написала донос на своего брата, которого после расследования приговорили к расстрелу. Человеком она была неординарным, ее тянуло к земле, в деревню, она часто уезжала от своего супруга, потому что уставала от «этой фальши». И речь шла не об их отношениях, а о мишуре, которая окружала ее высокопоставленного супруга. Впрочем, он сам, не особенно то и скучал во время ее отъездов и нередко был замечен то в компании известной балерины, то своей экономки.
Несмотря на высокий пост мужа, она всегда работала, возглавляла текстильное предприятие. Есть мнение, что главным обвинением НКВД была связь с врагами народа – собственным братом, на которого она же и написала донос. В год Великой Победы ее помиловали и она дожила до почти 90 лет.
Сталин, несмотря на всем известный характер, вовсе не был психом и понимал, что муж и жена – одна сатана и вряд ли супруга не разделал взглядов своей второй половины. Оставшись же без сильного плеча, она могла быть готова на отчаянный шаг, тем более, что преданность и верность супругу, подкрепленные связями и помощью друзей, могли сделать ее весьма опасной единицей. Куда проще было изолировать ее от общества, чтобы не мешала строить социализм.
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