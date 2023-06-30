Как устроен форт

Франко-прусская война 1870 – 1871 годов завершилась поражением Франции и образованием Германской империи, приросшей территориями Эльзаса и Лотарингии. Немцы понимали, что со временем Франция оправится от поражения и будет предпринимать попытки вернуть утраченные территории назад. Чтобы защитить новоприобретенные регионы, немцы развернули активное строительство крепостей вокруг наиболее важных городов Эльзаса и Лотарингии – Меца и Страсбурга.



Вокруг Страсбурга в 1872 – 1890 годах немцы сооружают кольцо из 19 фортов. Эти форты стали последними представителями кирпичных фортов, так как вскоре был изобретен мелинит, увеличивший в несколько раз разрушающую силу снарядов и кирпичные форты потеряли свое оборонительное значение. Сегодняшний пост посвящен рассказу об одном из последних фортов классической школы, ведущей свое начало еще от средневековых бастионных крепостей.







После осады Страсбурга 1870 года большая часть его крепостных сооружений пришла в негодность. С отходом Эльзаса Германии, немцы решают возвести вокруг Страсбурга защитный пояс из новых, современных фортов.



Между 1872 и 1876 годами сооружаются первые 12 фортов крепостного пояса, еще два форта строят к 1892 году и последние пять фортов возводят в период 1885-1890 годов. Таким образом Страсбург становится защищен со всех сторон 19 фортами, три из которых находятся на правом берегу Рейна (были уничтожены в 1930 году по договоренностям в рамках Версальского договора). Изначально форты были названы в честь немецких генералов, но после Первой мировой, когда Эльзас вернулся в состав Франции, были переименованы в честь генералов Франции. Таким образом форт, о котором сегодня пойдет речь, был переименован из Fort Grossherzog von Baden в Fort Frère (на карте обозначен зеленым кружком).



Розовая линия на карте – это велосипедный маршрут «La Piste des Forts», протяжностью 85км, проходящий мимо фортов и прочих







На сегодняшний день лишь четыре из сохранившихся фортов можно посетить в рамках экскурсии: Fort Rapp (немецкое название Festung Moltke), Fort Kléber (Bismarck), Festungsanlage Ducrot (Podbielski) и Fort Frère (Baden) в котором я побывал, оказавшись в очередной раз в Страсбурге.







Территория форта до сих пор принадлежит военным, хотя форт уже много лет находится в заброшенном состоянии и армией не используется. Группа волонтеров взяла шефство над объектом и постепенно занимается реставрацией форта. Волонтеры расчистили от зарослей территорию, восстановили интерьеры и казарменные помещения и летом по воскресеньям проводят экскурсии по форту для интересующихся фортификацией и историей.







Главные ворота форта. Примечательно, что французы стремятся восстановить форт в том состоянии, в каком он был при немцах, даже название форта над главным входом оригинальное немецкое.







Форт этот совершенно не посещаем туристами, так как его нигде не рекламируют и никто о нем не знает. Экскурсии проводятся на французском волонтерами и стоят символические 4 евро. Причем волонтеры с этих денег не получают ни копейки, все идет на реставрацию форта. Это не единичный пример, все форты, что я посещал во Франции, поддерживаются по такому же принципу.







Здание главной казармы тянется на сотни метров в длину.







Форт Фрере (буду использовать и далее французское название, так как оно короче) был построен в 1872-1875 годах и среди прочих страсбургских фортов имеет особенное значение – он стал первым фортом, сооруженным по принципам немецкого инженера Ганса Биллера (Hans Alexis von Biehler). Форты системы Биллера пришли на смену классической бастионной системе фортификации в Германии. За период 1870-1890 годов в Германской империи было построено около 70 фортов по системе Биллера и Форт Фрере стал тем фортом, где эти принципы впервые воплотились в жизнь. С гарнизоном, состоящим из 900 человек и и вооруженный 42 пушками, Форт Фрере был одним из важнейших узлов в системе обороны Страсбурга.



В отличии от фортов бастионной системы, которые имели звездообразную форму, форты системы Биллера имели форму люнета, были вытянутыми в ширину и более заглубленными в грунт. Размещались подобные форты на расстоянии около десяти километров от города. Форты системы Биллера массово строились на территории Германской империи, а оборонительные линии таких городов, как Кельн, Страсбург, Кенигсберг, Ингольштадт полностью состояли из фортов Биллера.



На рисунке показано устройство форта Фрере – типичная конструкция форта системы Биллера:







В 1885 году был изобретен мелинит – новое взрывчатое вещество, обладавшее в несколько раз более сильной взрывчатой силой, чем традиционный порох. Бризантные снаряды, начиненные мелинитом, разрушали любые фортификационные сооружения того времени, делая их бессмысленными. Это повлекло большие перемены в подходе к строительству фортов и крепостей. С начала 1890-х годов главным строительным элементом новых фортов становится цемент, способный противостоять фугасным снарядам, начиненным мелинитом, а кирпичные сооружения теряют свою оборонную ценность. Таким образом только что построенные немецкие форты системы Биллера уже не отвечали вызовам современности и начиная с 1890-х годов немцы строят в Эльзасе и Лотарингии форты совершенно новой системы, так называемые фесте, о которых я тоже как-нибудь расскажу.



Начнем экскурсию.







Главная галерея форта. Все форты Страсбурга были электрифицированы в 1908 году.







В помещениях, примыкающих к главной галерее, расположено оборудование систем жизнеобеспечения форта.







Резервуары с запасом воды.







Колодец.







После электрификации форта Фрере в 1908 году подъемный механизм колодца был оснащен электродвигателем.







Продолжаем движение вдоль главной галереи.







В нескольких местах встречаются такие вот ниши с краном, вероятно в процессе модернизации в форте обустроили водопровод, а может он был изначально тут. Примечательно, что надпись на немецком, интересно, оригинальная ли?







Пересечение с основной галереей. Справа на фото главные ворота форта, через которые мы вошли, слева выход в один из внутренних двориков форта.







Так он выглядит:







Крупным планом. Позже мы рассмотрим его подробней.







А пока продолжим обзор внутренних помещений.







Главная галерея форта заканчивается лестницей на верхний уровень и потерной, ведущей к другим локациям фортификационного сооружения.







Ни наверх ни вниз доступа посетителям нет, думаю это связало с тем, что эти части форта по-прежнему находятся в заброшенном состоянии. Возможности волонтеров не безграничны.







Рядом находится фортовая часовня.







Во время Первой мировой тут содержались военнопленные хорваты, которые и оставили после себя часть рисунков на стенах часовни.







Сохранность инвентаря и самого помещения оставляет желать лучшего.







Алтарь.







Наша экскурсия продолжается и мы перемещаемся в левый дворик форта.







Выход в левый дворик.







Изобретение в 1885 году бризантных снарядов с мелинитом вместо пороха оказало большое влияние на дальнейшее развитие вооружений и фортификации. Новые немецкие форты уже не могли противостоять артиллерии, вооруженной снарядами с мелинитом и Германия занялась постройкой нового типа фортов – фесте. Параллельно шли работы по модернизации уже построенных фортов. Так самые крупные и важные форты страсбургского кольца в 1888 году были оборудованы наблюдательными бронеколпаками конструкции Gruson, а в 1892 году к ним добавили поворотные наблюдательные бронеколпаки этой же фирмы. Подробней эти бронеколпаки я покажу в конце поста.







По состоянию многих фортовых сооружений видно, что волонтерам предстоит еще долгая и кропотливая работа.







Теория фортификации богата терминами, которые постороннему человеку совершенно ничего не скажут, поэтому чтобы немного ориентироваться в терминологии приведу план форта с подписями основных его элементов. Сам форт представляет собою земляное сооружение в виде вала, имеющего замкнутый контур. Сторона вала, обращенная к противнику имеет вид стрелы и называется напольный вал, боевые стороны вала называются левый и правый фланковый валы а тыльная сторона называется горжевый вал, в ней размещена горжевая казарма, которую мы видели на первых фотографиях.







Оба дворика форта левый и правый идентичны в своей конструкции. На фото мы видим напольный каземат, сооруженный внутри напольного вала. В этих казематах расположены склады боеприпасов.







Крупным планом.







В 1914 году форт Фрере подвергся очередной небольшой модернизации, в рамках которой часть окон в стенах казарм и казематов была замурована, а часть защищена сдвижными бронированными ставнями.







Зайдем внутрь напольного каземата. На фото видна ручка лифтового механизма, предназначенного для подачи снарядов со склада прямиком к орудиям на валу.







Так выглядит лифтовый механизм со стороны склада.







Артиллерийский склад. Здесь хранились уже готовые собранные снаряды, которые заполняли порохом в соседнем помещении. Для чего сделаны ниши в стенах, я не знаю. Можно было бы предположить, что это вентиляция, но для вентиляции хватило бы одного вентиляционного отверстия.







Одно из хозяйственных помещений, тут складируют части противопехотных заграждений и прочих артефактов, найденных при уборке и расчистки территории форта.







Таких помещений тут несколько и все они используются волонтерами в качестве хозяйственных.







Одно из самых крупных помещений внутри вала – пороховой погреб. Таких помещений тут два, по одному в каждом фланге.







Фронт Первой мировой войны проходил в стороне от Страсбурга, поэтому его форты не принимали участие в боевых действиях, а использовались в качестве складских помещений для оружия, казарм для размещения войск, а также в качестве лазарета для раненых с фронта, карантинных пунктов и тюрем для военнопленных. В то же время немцы продолжают укреплять кольцо вокруг Страсбурга многочисленными бункерами, дотами и убежищами. Но вскоре по окончании войны Эльзас возвращается в состав Франции и форты стасбургского кольца переименовываются, называясь теперь именами высших чинов французской армии. Таким образом Fort Grossherzog von Baden становится фортом Fort Maréchal Pétain. В 1936 году в рамках сооружения линии Мажино, рядом с фортом строится бетонный пулеметный дот.



Форт пронизан многочисленными потернами, соединяющие боевые позиции, склады и казармы между собой.







В 1940 году немцы оккупируют Францию и возвращают себе Эльзас и Лотарингию. В форту немцы оборудуют тюрьму для пленых югославских офицеров. Свой первый и единственный в своей жизни бой форт Фрере пережил в конце 1944 года, когда войска союзников подходили к рейну. Немцы, укрепившиеся в форту, оказали сопротивление но в итоге были окружены и вынуждены были сдаться. Во время боевых действий форт получил незначительные повреждения.







После войны форт получает новое имя Фрере в честь французского генерала, погибшего в концлагере немцев в 1944 году. Форт использовался армией какое-то время в качестве склада для амуниции после чего был окончательно заброшен к концу 1960-х. В течении следующих десятилетий форт сильно страдает от рук вандалов: его стены покрывают уродливые граффити, часть инвентаря разрушается и разворовывается. В 1999 году группа волонтеров, небезразличных к истории фортификации, получает от армии разрешение на приведение форта в порядок и при поддержке местных органов власти начинается постепенное восстановление форта волонтерами. После двух лет интенсивных работ, в 2002 году ворота форта Фрере впервые открываются для публики, форт становится музейным. В 2005 году силами волонтеров при поддержке города внутри форта восстанавливают электрическое освещение. В настоящее время регулярные экскурсии по форту проводятся каждое первое воскресенье с мая по ноябрь, а также в дни государственных праздников. На сайте форта Фрере есть подробная информация о времени экскурсий но только на французском.







Полукапонир – сооружение с амбразурами для уничтожения солдат противника, прорвавшихся в фортовый ров. Таких полукапониров в форте было несколько и сделаны они были таким образом, чтобы ров простреливался по всему периметру.







Еще амбразуры.







Многочисленные потерны форта манят своими загадками, но в рамках экскурсии к осмотру доступна лишь небольшая часть их.







Так как экскурсия была на французском и я не понимал ни слова, в те минуты, когда наша мини-группка останавливалась и экскурсоводы рассказывали о назначении того или иного помещения, я нырял за угол и бегал по прилегающим потернам, фотографируя все, что видел по пути.







Некоторые локации были потрясающе красивыми.







Отделившись от туристической группы, я обнаружил интересную лестницу, ведущую куда-то наверх.







Забираюсь внутрь.







Лестница привела меня в наблюдательный пункт, накрытый бронеколпаком Шумана, модели P.B.St. 87. Некоторые форты страсбургского кольца были оснащены подобными бронеколпаками в процессе модернизации, проводимой в 1888-1889 годах. Этот наблюдательный пункт использовался для наводки артиллерии. Толщина его брони составляет от 200 до 400 мм, а общий вес бронеколпака 33,6 тонн.







Так он выглядит снаружи. Подполковник Шуман, служивший в прусской армии, стал пионером в использовании брони в фортификационных сооружениях. После Франко-прусской войны Шуман ушел в отставку и начал работать на фирме промышленника Германа Грузона, где продолжил совершенствовать свои идеи по поводу бронеколпаков для фортификационных объектов и вскоре продукция Грузона, разработанная Шуманом, стала стандартом на всех немецких фортах а также поставлялась за границу.







Спускаюсь назад, рядом с лестницей, ведущей внутрь бронеколпака находится дверь наружу.







Через которую можно выйти на валганг – так называется горизонтальная площадка для размещения орудий и стрелков, расположенная на верхней части напольного вала.







Такие сооружения, расположенные на валтанге, назывались траверсами и были предназначены для предохранения соседних орудий при попадании противника в одну из артиллерийских пушек форта. Траверсы по сути являлись перегородками между орудийными позициями. В этом траверсе находится наблюдательный бронеколпак, который мы только что рассмотрели, а также спуск в напольный каземат.







Общий вид местности вокруг крайнего левого траверса. Слева от него начинается фланковый вал, на котором вырос лес.







Рядом находятся еще несколько казематированных траверсов, предназначенный помимо основной функции также для укрытия солдат во время обстрела форта вражеской артиллерией.







Внутри траверса находится лифт для поднятия боеприпасов с артиллерийского склада, который мы видели во время прогулки по расположенным внутри вала казематам.







Вот это место на карте:







Одна из четырех позиций для тяжелой артиллерии. Пушка тут стоит для антуража и отношения к форту не имеет.







Артиллерийская позиция прикрыта по краям траверсами. От оригинального орудия сохранился лафет и рельсы.







Изначально на этих позициях были установлены четыре 15-см орудия, которые применялись в немецких береговых батареях на флоте. Помимо четырех жестко закрепленных флотских пушек, форт имел также восемнадцать мобильных 15-см пушек, которые имели такой вид:







Все входы и окна траверсов во время боевых действий закрывались бронедверями и бронезадвижками.







Антуражный фонарь, освещающий площадку перед траверсом.







На левом фланковом валу тоже расположены несколько казематированных траверсов, но до этой территории еще не добрались руки реставраторов. Можно заметить, что траверс был усилен сверху слоем бетона, а также вход в него был уменьшен для того, чтобы обеспечивать лучшую защиту от бризантных снарядов.







Такие ходы, уходящие под землю, всегда сильно дразнят мое любопытство. Так и хочется их все исследовать.







Еще один лафет от 15-см орудия.







И рядом с ним очередной казематированный траверс. Широкая арка входа тут частично заложена кирпичами, чтобы обеспечить лучшую защиту в случае взрыва бризантного снаряда прямо перед траверсом.







Тут еще предстоит поработать реставраторам. Выглядит траверс совершенно заброшенным.







Мы продолжаем продвигаться вдоль напольного вала, на фото траверс, расположенный прямо напротив главной галереи форта. Этот траверс был усилен в процессе модернизации форта бетонной надстройкой, за которой находился слой песка, толщиной в один метр.







За ним начинается правый фланг, который зеркально отображает левый. На фото очередной траверс, видны трубы вентиляции казематов.







Сам же траверс находится в состоянии, требующем реставрации.







Дальше по ходу прогулки натыкаемся на остатки окопов, которые я изначально принял за аутентичные.







Один из экскурсоводов немного говорил по-немецки, от него я узнал, что это остатки декораций, на которых снимали какой-то военно-исторический фильм, который в итоге так и не вышел в свет.







Рядом находится еще один наблюдательный бронекупол модели W.T. 90 sp. предназначенный для наблюдения за подходом войск противника. Крышка купола сделана поворотной. Толщина брони 30 мм.







Дальше следует еще один траверс, который почти полностью скрыт растительностью.







Смотрится красиво.







На этом осмотр валганга (площадки для размещения орудий на вершине напольного рва) закончен, для наглядности прилагаю карту на которой отметил четыре орудийные позиции для артиллерийских 15-см пушек а также красной стрелкой отметил маршрут по которому мы прошлись по поверхности вала. Дальше наша группа спускается в правый дворик форта.







Напольный каземат правого фланга выглядит заброшенным, но нам он не интересен, так как он полностью копирует левый напольный каземат, который мы уже осмотрели.







Крупным планом.







Дальше наша экскурсия перемещается в казармы форта и во второй части рассказа я покажу, как выглядели спальные помещения солдат, кухня, лазарет и комната команданта. А также совершу прогулку по периметру крепостного рва.







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