Полезные советы по квартирному переезду

Квартирный переезд — достаточно стрессовая ситуация для любой семьи. Даже имея немного вещей, вы все равно тратите на подготовку как минимум неделю.

Ведь нужно закупить упаковочные материалы, выбрать надежную компанию-перевозчика, назначить день переезда, разобрать мебель, подготовить документы и ничего не потерять.

Сложно? Практика показывает, что очень. Но облегчить задачу поможет четкий план действий и лайфхаки, зная о которых, вы сможете пережить переезд спокойнее.1. Начинайте подготовку заранее — в идеале — за 1 месяц до дня переезда. Подготовка начинается с написания плана: в какой день вы покупаете упаковку, в какой проводите расхламление, а в какой — переезжаете.2. Расхламление — это обязательная стадия любого переезда. Морально можно уже готовиться к тому, что приблизительно четверть вещей вы не повезете на новое место. Не удивляйтесь: при проведении ревизии вы увидите, что некоторые вещи стали не актуальны, какие-то сломались, а какие-то просто не нужны, так как не сезон.3. Те вещи, для которых не сезон, лучше сдать в сервис хранения. Летом это вся зимняя одежда и обувь, лыжи, сноуборды, а зимой — летняя одежда, летние шины, велосипед.4. Начинайте сборы с сортировки. Разложите вещи по категориям: обувь, одежда, книги, гаджеты, провода, книги, посуда и т.д. Если в квартире много комнат и много членов семьи, то имеет смысл складывать вещи по комнатам.5. Очень важна маркировка коробок: наклеивайте яркие стикеры с надписью что внутри коробки и куда это надо нести.6. Упаковывайте бытовую технику в заводскую упаковку, уплотнив внутри пенопластом, чтобы вещи не шатались.Стеклянные полки холодильника лучше вынуть и перевозить отдельно.7. Соберите заранее сумку с вещами первой необходимости: тапки, полотенце, мыло, зубная щетка.8. Ценности и документы всегда упаковывайте отдельно — особенно документы могут внезапно понадобиться, пусть они будут под рукой.9. Облегчить переезд поможет так же уборка, заранее сделанная на новой квартире, туда же можно отвезти шторы, чтобы вечером в день переезда не заниматься этим.10. При всем при этом наилучший вариант — это доверить все хлопоты по квартирному переезду профессионалам — например, Чердаку. У них можно заказать квартирный переезд в Москве в формате «под ключ»: за вас аккуратно упакуют все вещи, погрузят их в машину и бережно отвезут на новый адрес — ничего не придется делать самостоятельно.Секрет легкого переезда на самом деле один — не паниковать. Ваше спокойное состояние гарантирует вам то, что даже в сложной или непредвиденной ситуации вы сможете принять адекватное решение. И делайте все заранее по максимуму. Даже приготовить еду можно заранее и положить ужин в термос — чтобы не ждать доставку и уж тем более не готовить в вечер после тяжелого переезда. И делегируйте профессионалам то, что они сделают быстрее и лучше вас!