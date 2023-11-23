С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikita Melnitsky
    покуда есть на свете хвастуны, мы прославлять судьбу свою должны (с)....Хвались, да не по...
  • Владимир Нелюбин
    Бред "сивой кобылы"....12 ненужных привы...
  • Игорь Овчаренко
    Писал человек не имеющий ни какого представления о временах СССР.   Из потерянных поколениях 90-х12 ненужных привы...

Быстрый пирог с капустой на кефире: нашинковал, залил и в духовку


Пирог с капустой.

Пирог с капустой.

Одни могут сказать, что печь пироги уже давно не модно, да и фигуре они вредят. Другая же половина возразит и предложит рецепт прекрасного блюда. С последними согласны и мы. Сегодня представляем вам прекрасный пирог на кефире с капустой. Ингредиенты сплошь диетические, а готовится – проще не придумаешь.

Нашинкуйте капусту.

Нашинкуйте капусту.

 

Необходимые ингредиенты:

• Капуста – 500 гр;
• Кефир – 1 ст.;
• Яйцо – 3 шт;
• Мука – ¾ ст;


Разрыхлитель – 1 ч. л;
• Соль, перец по вкусу.

Мелко нашинкуйте капусту и отправьте ее на сковороду, чтобы притушить до полуготовности. Посолите, поперчите.
Сделайте жидкое тесто на кефире.

Сделайте жидкое тесто на кефире.

 

Для теста необходимо смешать кефир, муку, разрыхлитель, 1 яйцо и щепотку соли.

Форму смажьте маслом. Налейте в нее половину теста, затем переложите капусту, сверху залейте 2 взбитыми яйцами и потом добавьте оставшееся тесто. Отправляйте пирог в духовку, разогретую до 200 градусов примерно на 25-30 минут. По желанию посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!
В форму отправляйте ингредиенты для пирога.

В форму отправляйте ингредиенты для пирога.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх