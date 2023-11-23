Быстрый пирог с капустой на кефире: нашинковал, залил и в духовку

Пирог с капустой.
Одни могут сказать, что печь пироги уже давно не модно, да и фигуре они вредят. Другая же половина возразит и предложит рецепт прекрасного блюда. С последними согласны и мы. Сегодня представляем вам прекрасный пирог на кефире с капустой. Ингредиенты сплошь диетические, а готовится – проще не придумаешь.
Нашинкуйте капусту.
Необходимые ингредиенты:
• Капуста – 500 гр;
• Кефир – 1 ст.;
• Яйцо – 3 шт;
• Мука – ¾ ст;
• Разрыхлитель – 1 ч. л;
• Соль, перец по вкусу.
Мелко нашинкуйте капусту и отправьте ее на сковороду, чтобы притушить до полуготовности. Посолите, поперчите.
Сделайте жидкое тесто на кефире.
Для теста необходимо смешать кефир, муку, разрыхлитель, 1 яйцо и щепотку соли.
Форму смажьте маслом. Налейте в нее половину теста, затем переложите капусту, сверху залейте 2 взбитыми яйцами и потом добавьте оставшееся тесто. Отправляйте пирог в духовку, разогретую до 200 градусов примерно на 25-30 минут. По желанию посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!
В форму отправляйте ингредиенты для пирога.
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