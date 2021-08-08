Зачем под капотом крепят наклейку «1.4%», и почему про нее обязан знать автомобилист

Под капотом автомобилей можно заметить достаточно странную наклейку с обозначением «1.4%». В некоторых случаях цифра может быть другой, однако символ рядом с наклейкой остается всегда неизменным. Многие, особенно начинающие автомобилисты, не знают и даже не догадываются, что обозначает данная наклейка и зачем она нужна.
Бывает вот такая. |Фото: yandex.ru.
Совершенно очевидно, что наклейки в подкапотном пространстве автомобиля со всякими странными обозначениями прикреплены были не просто так. Ярким примером является наклейка «1.4%», на которой также изображен символ передних осветительных приборов автомобиля. Далеко не каждый автомобилист знает, для чего именно нужна данная «подсказка». На самом деле все достаточно просто. Это шпаргалка для настройки фар при помощи корректора осветительных приборов.
Примечание: как уже можно было догадаться, на наклейках разных моделей автомобиля могут быть указаны разные значения. Как правило они колеблются в диапазоне от 1 до 1.5 процентов. Зависят указанные числа в первую очередь от модели осветительных приборов, а также от конструкции автомобиля.
Настройкой нужно заниматься в темноте. |Фото: zoozel.ru.
Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что фары недостаточно эффективны в темное время суток. Чаще всего бывает так, что яркость фар достаточная, однако необходимой видимости все равно нет. Более того, яркие фары в такой ситуации еще и начинают слепить встречных автомобилистов. Все это происходит по причине некорректно выставленных настроек осветительных приборов.
Примечание: значения всех наклеек-шпаргалок в автомобиле дублируется также в руководстве по эксплуатации, которое идет в комплекте с машиной. Также стоит отметить, что иногда наклейки заменяют штамповкой тех же значений на пластиковых деталях в подкапотном пространстве.
Чтобы все работало как надо. ¦Фото: twitter.com.
Как понимать указанные числа? Все они будут справедливы только в том случае, если светотехника и ее корректор в автомобиле работают полностью исправно. Так, при значении 1.3% на удалении 1 метр, луч света будет опущен на 13 мм. Еще один пример при значении 1.5% на удалении в 10 метров, верхняя граница луча света будет опущена на 15 см. Проще всего проверить работу корректора осветительных приборов можно ночью, подъехав к стене и включив фары.
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