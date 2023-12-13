О каких пикантных фактах из жизни Мэрилин Монро предпочли умолчать в нашумевшем сериале «Блондинка»

Говорила об «этом» ещё тогда, когда #MeToo не было трендом

Мэрилин Монро в 1949 году.

Мэрилин была умна, образованна и очень начитана

Мэрилин Монро читает книгу об актёрском мастерстве, около 1955 года.

Монро помогла Элле Фицджеральд стать звездой

Мэрилин Монро посещает джазовую сессию в Tiffany Club в Голливуде с певицей Эллой Фицджеральд.

Вторая женщина в истории Голливуда, у которой была собственная продюсерская компания

За кадром «Автобусной остановки», 1956 год.

Поддерживала ЛГБТК+

Монро и Монтгомери Клифт в фильме «Отбросы» 1961 год.

Монро прервала свой медовый месяц, чтобы выступить перед солдатами в Корее

Мэрилин Монро развлекает солдат США в Южной Корее в 1954 году.

Она произвела неизгладимое впечатление на королеву Елизавету II

Мэрилин Монро встречается с королевой Елизаветой II на представлении Royal Command Film на Лестер-сквер в Лондоне, 1956 год.

Мэрилин много занималась благотворительностью

Мэрилин Монро пьёт молоко с молодым Уильямом Метцлером, бенефициаром Молочного фонда.

Монро была активным участником Движения за гражданские права

Мэрилин Монро катается на розовом слоне в Мэдисон-Сквер-Гарден на благотворительном цирковом мероприятии в окружении фотографов в марте 1955 года в Нью-Йорке.