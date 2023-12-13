О каких пикантных фактах из жизни Мэрилин Монро предпочли умолчать в нашумевшем сериале «Блондинка»

Новый драматический сериал о Мэрилин Монро от Netflix под названием «Блондинка» был снят по одноимённой книге. Роль дивы исполнила горячая брюнетка Ана де Армас. С самой премьеры не утихают споры о его сюжете. Критики говорят, что он слишком фетишизирован, приукрашен, а Мэрилин там выставили какой-то шаблонной. Вымышленный фильм претендует на биографию иконы Голливуда и тем самым очерняет в какой-то степени её истинное лицо. Кроме того создатели спровоцировали бурный всплеск нездорового интереса к смерти звезды. Какие же пикантные факты её биографии в сериале предпочли скрыть?
Говорила об «этом» ещё тогда, когда #MeToo не было трендом
Мэрилин Монро в 1949 году.
Мэрилин первая открыла в своё время страшную тайну Голливуда о том, как там молодые актрисы на самом деле получают роли. Откровения звезды о том, что всё делается через постель, выглядели в то время настоящей революцией. Это было похлеще чем известная всем история с Харви Вайнштейном, которая, в свою очередь, с годами становится всё больше похожа на банальный пиар.
В «Блондинке» героиня Мэрилин изображена как одна из девушек, подвергшихся насилию со стороны главы 20th Century Fox. При жизни она никогда этого не подтверждала, но в упомянутой выше статье она говорила о подобном, не называя имён. Теперь представьте, что в то время значило заявить нечто подобное. Сегодняшние участницы движения #MeToo не подверглись и сотой доли того давления, что смогла выдержать в своё время Монро. Железная выдержка и огромная решительность помогли ей открыто говорить об этой тёмной и жестокой стороне киноиндустрии.
Мэрилин была умна, образованна и очень начитана
Мэрилин Монро читает книгу об актёрском мастерстве, около 1955 года.
Практически все персонажи, которых доводилось изображать на экране Монро, были стереотипными блондинками с низким IQ и поверхностными интересами. В реальной жизни же этот образ был настолько далёк от неё, что даже сложно вообразить. В «Блондинке» попытка об этом сказать выглядит настолько вялой, что остаётся почти незамеченной зрителями. Тут даже не удосужились сакцентировать внимание на любимом занятии актрисы — чтении. Монро имела богатую библиотеку, куда входило около полутысячи книг. Она очень любила классику. Любимыми авторами иконы Голливуда были Камю, Ф. Скотт Фицджеральд, Джеймс Джойс, Аристотель и многие другие.
Монро помогла Элле Фицджеральд стать звездой
Мэрилин Монро посещает джазовую сессию в Tiffany Club в Голливуде с певицей Эллой Фицджеральд.
Когда Мэрилин спросили, кто её любимый певец, то она ответила, что есть человек, которого она безмерно любит и уважает как личность. Этот голос она готова слушать вечно, ибо она лучшая — это Элла Фицджеральд. Невероятная дружба между актрисой и джазовой певицей помогла последней выйти на совершенно иной уровень. Монро буквально открыла дверь к славе талантливой исполнительнице в мире, где темнокожим музыкантам путь на музыкальный Олимп был закрыт.
Вторая женщина в истории Голливуда, у которой была собственная продюсерская компания
За кадром «Автобусной остановки», 1956 год.
Вскоре после выхода «Зуда седьмого года» в 1954 году, Мэрилин вместе с фотографом Милтоном Грином основала компанию Marilyn Monroe Productions, Inc. Примерно в это же время Монро уехала из Голливуда и поселилась в Нью-Йорке, там где базировалась компания. Возможно, этот шаг был призван показать презрение звезды к киноиндустрии Лос-Анджелеса, где так плохо с ней обходились.
Мэрилин также изо всех сил пыталась убедить другие студии платить ей равную плату с её коллегами-мужчинами. После выхода на экраны фильма, снятого её компанией, под названием «Автобусная остановка», который стал хитом, крупные студии согласились сесть за стол переговоров. Мэрилин в этой ленте удалось сломать стереотип гламурной глупышки. Также она стала второй женщиной в истории Голливуда, открывшей собственную продюсерскую компанию. Первой была студия Mary Pickford Studios звезды немого кино Мэри Пикфорд. Это невероятное достижение, которое демонстрирует, что Мэрилин умела вести бизнес и хотела от карьеры чего-то большего, чем просто роли смазливой блондинки.
Поддерживала ЛГБТК+
Монро и Монтгомери Клифт в фильме «Отбросы» 1961 год.
Монро боролась всю жизнь за то, чтобы её перестали считать просто привлекательной женщиной. Она не хотела, чтобы все видели в ней только её тело. Потребность в чём-то большем привела актрису к сообществу ЛГБТ +. Дорогой друг Монро и актёр Монтгомери Клифт, был геем. Он снялся в фильме 1960 года «Отбросы», сценарий к которому писал муж актрисы Артур Миллер. Мэрилин буквально уговорила создателей взять его на эту роль.
О Клифте Мэрилин говорила так: «Он единственный человек, которого я знаю, которому хуже, чем мне… Я смотрю на него и вижу брата, которого у меня никогда не было. От этого я начинаю чувствовать себя более храброй и защищаюсь». Клифт также прокомментировал свою дружбу с Монро: «У меня та же проблема, что и у Мэрилин. Мы привлекаем людей так же, как мёд привлекает пчёл, но, как правило, это не те люди».
Монро прервала свой медовый месяц, чтобы выступить перед солдатами в Корее
Мэрилин Монро развлекает солдат США в Южной Корее в 1954 году.
В январе 1954 года Мэрилин вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Ди Маджио. После скромной церемонии в Сан-Франциско пара отправилась в Японию, чтобы провести там свой медовый месяц. Мэрилин прервала путешествие, чтобы проехаться по американским военным базам и выступить перед дислоцированными там солдатами. Серия из десяти шоу, где присутствовали более ста тысяч военных, вошла в мировую историю шоу-бизнеса. Для Мэрилин это был шанс выступить перед столь огромной живой аудиторией. Позже она говорила, что это было лучшее время в её жизни. Больше никогда, по её словам, она не чувствовала себя такой счастливой на сцене.
Она произвела неизгладимое впечатление на королеву Елизавету II
Мэрилин Монро встречается с королевой Елизаветой II на представлении Royal Command Film на Лестер-сквер в Лондоне, 1956 год.
29 октября 1956 года Мэрилин в числе прочих голливудских звёзд была представлена королеве Великобритании. Она была в шикарном золотом платье с глубоким вырезом, который дополняла роскошная меховая накидка и длинные белые перчатки. После положенного рукопожатия со второй в мире по влиянию женщиной, они проболтали ещё несколько минут. Дамы обсудили велосипедные прогулки и любимое место в фильме «Принц и танцовщица». После этой встречи Монро сказала, что Елизавета очень добросердечна и мила, совсем не так холодна и высокомерна, как она себе её представляла.
Британская королева тоже была бесконечно очарована Мэрилин. Она посмотрела все фильмы с её участием и была настоящей поклонницей таланта актрисы. Она сказала, что Монро невероятно милый и умный человек, только так нервничала при встрече с ней, что слизала всю свою помаду.
Мэрилин много занималась благотворительностью
Мэрилин Монро пьёт молоко с молодым Уильямом Метцлером, бенефициаром Молочного фонда.
Наверное, никого не удивить этим. Многие знаменитости помогают нуждающимся. О Мэрилин Монро в этой связи почему-то никто не упоминает. Она же была активисткой в этом вопросе и большим филантропом. Мэрилин хотела помочь детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам. Наверное, потому что сама жила в приёмной семье долгие годы из-за своей психически больной матери. Монро спонсировала Международный фонд всемирного усыновления, основанный её коллегой по фильму «Джентльмены предпочитает блондинок» Джейн Рассел.
Актриса делала пожертвования Молочному фонду для младенцев, благотворительной организации, которая помогла сделать молоко доступным для бедных детей в Нью-Йорке. Она также работала с March of Dimes, благотворительной организацией, которая помогает улучшить жизнь больных детей. В 1962 году звезда посетила детский приют в Мексике. Она выписала чек на пожертвование на 1000 долларов. Через пару минут она разорвала его и выбросила... чтобы выписать новый - на 10 000 долларов! Дети явно были большой слабостью Мэрилин.
Монро была активным участником Движения за гражданские права
Мэрилин Монро катается на розовом слоне в Мэдисон-Сквер-Гарден на благотворительном цирковом мероприятии в окружении фотографов в марте 1955 года в Нью-Йорке.
Ещё одна забытая сторона Мэрилин Монро вращается вокруг политики. Актриса придерживалась довольно радикальных и прогрессивных для того времени взглядов. В 1960 году она стала одним из основателей голливудского отделения Комитета за разумную ядерную политику. В том же году она была избрана альтернативным делегатом фракции Демократической партии Коннектикута (у звезды был дом этом штате).
Также звезда совсем не скрывала своих прокастровских взглядов в отношении Кубы и поддержки растущего движения за гражданские права. Стремление поддерживать свои убеждения и отстаивать заботу о других было одной из самых глубоких черт Мэрилин, её страстью даже. Жаль, что каждая экранизация или печатный труд об актрисе, включая «Блондинку», почему-то упускают из внимания эту важную часть истории её жизни...
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