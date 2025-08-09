Скульптуры, которые создают иллюзию преодоления законов физики

Знаменитые Семь чудес света, которые будоражили фантазии ещё до нашей эры, дошли до нас в искажённом, изувеченном временем варианте. Некоторые и вовсе были целиком ликвидированы временем, как Висячие сады Семирамиды. Всевозможные деревья и кустарники росли сверху вниз, спускаясь с ярусов четырёхэтажного храма, который одновременно казался райским оазисом с фонтанами: как и пирамида Хеопса, это место могло бы поломать голову ни одному архитектору будущего. Искусство ещё в древние эпохи стремилось выйти за рамки привычных представлений, чтобы устремиться в ещё неизведанные, потусторонние плоскости. Вторя порывам древних царей и фараонов, современные скульпторы воплощают порой самые одиозные и причудливые идеи.
Из Семи самых несравненных и грандиозных свершений скульпторов и архитекторов древности, получило право озарить тайной только одно. При этом пирамиды, возведённой в честь фараона Хеопса, было достаточно, чтобы вызвать множество споров, часть из которых не закрылись по сей день. Античные скульптуры, возможно, и не настолько загадочны в общей массе, однако не могут не вызвать оторопь продуманностью и трепетным вниманием к деталям. Сегодня даже самые искусные мастера не в состоянии превзойти лучшие творения Джованни Лоренцо Бернини, Франческо Квироло и, конечно, Микеланджело Буоноротти. Их ваяния заставляли верить в небесные силы, отринув всяческие сомнения в их существовании.
Скульптура «Похищение Прозерпины» Бернини в точности передаёт не только строение тел вплоть до мышц и вен, но в них ощутима даже мягкость, упругость кожи и лёгкость складок туники. Давид в исполнении Микеланджело слегка приподнимает мизинец правой руки - в это же самое время обрисовывается тонкая мышца в центре сгиба ближе к локтю.
Лоренцо Куинн - Силы Природы
Достаточно взглянуть на то, как современные скульпторы стремятся обмануть зрителей: это стремление заворожить оборачивается крайне успешными, виртуозными работами. Если в глубоком прошлом эффект достигался близостью к реальности, то теперь скульпторы, напротив, бегут от повседневных реалий. Избегают законов гравитации, тяготения, инерции и других правил из школьного курса физики. Ведь от устоявшихся правил, пусть и помогающих нам существовать, многие устают, а в особенности - мечтатели.
Фредерик Раддум - Trans Ī Re.
Взгляд задерживается на подобных изваяниях подолгу. Не для того, чтобы разглядеть детали, а чтобы объяснить себе, как устроена конструкция: где противовес, скрытые опоры. Современного зрителя трудно удивить чем-то, ведь он буквально хочет быть обманутым, да так, чтобы искренне верить в иллюзию. Эти творения близки по духу к модернизму, однако полностью обозначить их принадлежность не так просто.
Ван Гог, скульптор Бруно Каталано
Франческо Квироло исполнил из мрамора сеть, которая была по текстуре неотличима от настоящей.застывают во времени, и - в зависимости от ракурса! - могут казаться падающими или взлетающими.
Шутка над полицейским
Всё дело заключается в распределении внутренних составных частей материалов, а иногда и в точках опоры, которые создают иллюзию невозможного. Все эти скульптуры по-своему самобытны, и изящны, но важнейшим их свойством остаётся волновать воображение в век, когда по-настоящему трудно удивить. Они не так фундаментальны и пронизывающе величественны, но они способны приковать внимание людей любого возраста, и оживить их фантазию.
Дева Апельдорна, скульптор Элизабет Стинстра. Фото: 3.bp.blogspot.com
