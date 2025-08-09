С нами не соску...
Скульптуры, которые создают иллюзию преодоления законов физики





Знаменитые Семь чудес света, которые будоражили фантазии ещё до нашей эры, дошли до нас в искажённом, изувеченном временем варианте. Некоторые и вовсе были целиком ликвидированы временем, как Висячие сады Семирамиды. Всевозможные деревья и кустарники росли сверху вниз, спускаясь с ярусов четырёхэтажного храма, который одновременно казался райским оазисом с фонтанами: как и пирамида Хеопса, это место могло бы поломать голову ни одному архитектору будущего. Искусство ещё в древние эпохи стремилось выйти за рамки привычных представлений, чтобы устремиться в ещё неизведанные, потусторонние плоскости. Вторя порывам древних царей и фараонов, современные скульпторы воплощают порой самые одиозные и причудливые идеи.


Из Семи самых несравненных и грандиозных свершений скульпторов и архитекторов древности, получило право озарить тайной только одно. При этом пирамиды, возведённой в честь фараона Хеопса, было достаточно, чтобы вызвать множество споров, часть из которых не закрылись по сей день. Античные скульптуры, возможно, и не настолько загадочны в общей массе, однако не могут не вызвать оторопь продуманностью и трепетным вниманием к деталям. Сегодня даже самые искусные мастера не в состоянии превзойти лучшие творения Джованни Лоренцо Бернини, Франческо Квироло и, конечно, Микеланджело Буоноротти. Их ваяния заставляли верить в небесные силы, отринув всяческие сомнения в их существовании.

Скульптура «Похищение Прозерпины» Бернини в точности передаёт не только строение тел вплоть до мышц и вен, но в них ощутима даже мягкость, упругость кожи и лёгкость складок туники. Давид в исполнении Микеланджело слегка приподнимает мизинец правой руки - в это же самое время обрисовывается тонкая мышца в центре сгиба ближе к локтю.
Это единственная мышца в организме, которая проявляется под кожей при поднятии меньшего из пальцев: надо ли говорить об уровне скрупулёзности и мастерства гениального скульптора Возрождения?

Лоренцо Куинн - Силы Природы

 

Достаточно взглянуть на то, как современные скульпторы стремятся обмануть зрителей: это стремление заворожить оборачивается крайне успешными, виртуозными работами. Если в глубоком прошлом эффект достигался близостью к реальности, то теперь скульпторы, напротив, бегут от повседневных реалий. Избегают законов гравитации, тяготения, инерции и других правил из школьного курса физики. Ведь от устоявшихся правил, пусть и помогающих нам существовать, многие устают, а в особенности - мечтатели.

Фредерик Раддум - Trans Ī Re.

 

Взгляд задерживается на подобных изваяниях подолгу. Не для того, чтобы разглядеть детали, а чтобы объяснить себе, как устроена конструкция: где противовес, скрытые опоры. Современного зрителя трудно удивить чем-то, ведь он буквально хочет быть обманутым, да так, чтобы искренне верить в иллюзию. Эти творения близки по духу к модернизму, однако полностью обозначить их принадлежность не так просто.

Ван Гог, скульптор Бруно Каталано

 

Франческо Квироло исполнил из мрамора сеть, которая была по текстуре неотличима от настоящей.
Мастера, куда более близкие нам по времени(но не по гениальности) выжимают максимум экспрессии из движущихся объектов. Они застывают во времени, и - в зависимости от ракурса! - могут казаться падающими или взлетающими.

Шутка над полицейским

 

Всё дело заключается в распределении внутренних составных частей материалов, а иногда и в точках опоры, которые создают иллюзию невозможного. Все эти скульптуры по-своему самобытны, и изящны, но важнейшим их свойством остаётся волновать воображение в век, когда по-настоящему трудно удивить. Они не так фундаментальны и пронизывающе величественны, но они способны приковать внимание людей любого возраста, и оживить их фантазию.
Дева Апельдорна, скульптор Элизабет Стинстра. Фото: 3.bp.blogspot.com

Дева Апельдорна, скульптор Элизабет Стинстра. Фото: 3.bp.blogspot.com







