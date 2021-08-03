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История о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

О ней написаны десятки книг и снято несколько документальных фильмов. Она блистала на экранах до самой смерти, и по сей день по всему миру миллионы фанатов боготворят эту женщину. Мэрилин Монро — это почти имя нарицательное. Мы все прекрасно представляем ее: короткие белокурые локоны, невероятно притягательная улыбка, красная, как кровь, помада и грустные, полные тоски глаза…

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1926-1930

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1931-1935

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1936-1940

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1941-1945

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1946-1950

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1951-1955

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1956-1960

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

1961-1962

Фотоистория о том, как Норма Джин из Лос-Анджелеса превратилась в самую соблазнительную женщину XX века

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