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Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

В многоквартирных домах старой застройки узкий коридор является скорее нормой, чем исключением. При этом всегда можно обустроить его так, чтобы прихожая была удобной, функциональной и уютной.
К решению вопроса нужно подходить комплексно, ведь в условиях ограниченного пространства важна каждая мелочь. Шкафы-купе, узкие комоды и полки, продуманные сидушки и пуфики далеко не все, что нужно для комфорта. Не меньше внимания в узком коридоре уделяется возможности визуально расширить помещение. Наличие зеркал,  размещение подсветки, присутствие акцентных деталей, выбор цветовой гаммы в сочетании с удачно подобранной или сделанной самостоятельно мебелью способны сотворить чудо. Посмотрите на уже реализованные удачные проекты, возможно какие-то из идей вам захочется использовать при обустройстве своей прихожей.

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре



Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре



Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре



Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре



Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

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