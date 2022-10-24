Идеи обустройства прихожей в узком коридоре

В многоквартирных домах старой застройки узкий коридор является скорее нормой, чем исключением. При этом всегда можно обустроить его так, чтобы прихожая была удобной, функциональной и уютной.

К решению вопроса нужно подходить комплексно, ведь в условиях ограниченного пространства важна каждая мелочь. Шкафы-купе, узкие комоды и полки, продуманные сидушки и пуфики далеко не все, что нужно для комфорта. Не меньше внимания в узком коридоре уделяется возможности визуально расширить помещение. Наличие зеркал, размещение подсветки, присутствие акцентных деталей, выбор цветовой гаммы в сочетании с удачно подобранной или сделанной самостоятельно мебелью способны сотворить чудо. Посмотрите на уже реализованные удачные проекты, возможно какие-то из идей вам захочется использовать при обустройстве своей прихожей.







































































































































