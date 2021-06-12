С глаз долой: 9 вещей, с которыми интерьер выглядит безвкусным и провинциальным

1. Многоярусные потолки

Многоярусные потолки загромождают пространство. / Фото: plus-design.com.ua

2. Вычурный декор

/ Фото: berkem.ru Помпезность и вычурность выдают плохой вкус хозяев./ Фото: berkem.ru

3. Витражи

Витражи ассоциируются с церковью, а не жилой квартирой. / Фото: mydesignclub.info

4. Многофункциональные душевые кабины

Большинство функций в такой кабине останутся неиспользованными. / Фото: repairblog.ru

5. Вышивки

Вышитые изделия больше подойдут для украшения дачи. / Фото: handmadeidea.com.ua

6. Посуда со сколами

Посуда со сколами и трещинами не должна присутствовать на столе. / Фото: klademkirpich.ru

7. Ковры на стене

Ковры на стене - признак советских квартир. / Фото: yellowhome.ru

8. «Животные» принты

Анималистичные принты выглядят слишком вызывающе. / Фото: samdizajner.ru

9. Бордюр на обоях

Бордюр на обоях уже давно не в моде. / Фото: remoskop.ru