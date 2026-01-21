Польза уксуса в быту

С нами не соску...
Уксус, без сомнения, найдется на каждой кухне. А вот область его применения намного шире, чем кулинария. Уксус поможет вам:


1. Избавиться от сорняков. Пролейте их, разведя уксус (40%) водой пополам.

2. Удалить пятна пота с одежды. Перед стиркой на 10 мин. смочите пятно пота белым столовым уксусом, и оно сойдет очень легко.


3. Вылечить ангину. Разведите в стакане теплой воды 1 ст. л. яблочного уксуса и прополощите горло.

4. Сделать волосы послушными. После мытья ополаскивайте волосы раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. на стакан воды).

5. Снять мышечную боль. После интенсивных нагрузок в мышцах накапливается молочная кислота, которая вызывает боль. Снять ее, растворив кислоту, поможет 20-минутный уксусный компресс (2-3 ст. л. на стакан воды).

6. Отклеить ценник. Слегка подогрейте белый уксус, смочите в нем губку и приложите к наклейке. Она отклеится, не оставив липких следов.

7. Снять ржавчину. Мелкие заржавленные предметы (болты, гайки, гвозди и т.п.) прокипятите с уксусом, а потом хорошо промойте водой.

8. Убрать затхлый запах. Протрите поверхности холодильника, шкафа или пищевого контейнера тряпкой, смоченной в уксусе.

9. Удалить накипь. Прокипятите воду с добавлением уксуса в чайнике или добавьте его в отсек для ополаскивателя при стирке. Уксус отлично снимает известковые отложения.

10. Исправить вкус испорченного блюда. Если вы переперчили суп, для нейтрализации пряности добавьте в кастрюлю 1 ч. л. яблочного уксуса.

11. Сохранить цвет одежды. Для этого добавьте 0,5 стакана уксуса в барабан стиральной машины при стирке.


12. Освежить воздух. Магазинные освежители воздуха часто обладают резким запахом, который смешивается с остальными и образует еще более неприятный. Протрите раствором столового уксуса поверхности в комнате, разбрызгайте его по углам, и сами не заметите, как неприятный запах исчезнет.

13. Растворить засохшую краску на кисти. Вскипятите немного уксуса в кастрюле, опустите в нее кисточку и слегка потрите о дно. Краска сойдет.

14. Избавиться от муравьев. Раз-ведите уксус водой пополам и распылите в месте, где появились насекомые. Уксус сотрет следы муравьев, и за ними не потянутся их сородичи.

15. Унять икоту. Смочите в уксусе кусочек сахара, быстро раскусите и проглотите.

16. Помыть стекла, пластик и хром. Разведите уксус водой пополам и протрите загрязненные поверхности. Смешайте немного уксуса с содой, чтобы отчистить до блеска нержавейку и хром.

17. Продлить жизнь букета. Добавив 2 ст. л. на 1 л воды в вазу, где стоят срезанные цветы, вы сможете любоваться ими намного дольше.

18. Вылечить грибок на ногах. Раз в несколько дней в течение 15-20 мин. принимайте ванночку из уксуса с водой (1:5).

19. Приготовить вкусное мясо для шашлыка. Стакан столового уксуса на 2 стакана воды плюс специи – отличный маринад, гарантирующий сочное мягкое мясо.

20. Устранить засор. Помощь сантехника может и не понадобиться, если высыпать в засорившийся сток 3/4 стакана соды и залить ее 1/2 стакана уксуса. Через 30 мин. пролейте сток чайником кипятка. Таким образом удаляются даже стойкие засоры.

источник

