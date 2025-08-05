5 сытных и невероятно вкусных блюд, которые запросто можно заморозить

Ни для кого не секрет, что готовка отнимает большую часть времени, которого и так катастрофически не хватает. И совсем неудивительно, что с каждым днём всё меньше и меньше хочется стоять у плиты, выдумывая очередные кулинарные изыски. Поэтому, дабы облегчить ежедневные «страдания» хозяек, мы собрали рецепты тех самых блюд, которые запросто можно заморозить, а после попросту разогреть и подать к столу.
1. Спагетти
Спагетти в томатном соусе. \ Фото: i.pinimg.com
Спагетти – любимое многими блюдо, которое хоть и готовится достаточно быстро, но всё же отнимает и без того драгоценные минуты. Так почему бы не заморозить приготовленную пасту в вакуумных контейнерах, а после со спокойной душой, разогрев в микроволновке, насладиться потрясающим вкусом, дополненным острым соусом?
Ингредиенты:
• Спагетти – 1 пачка;
• Чеснок – 2 большие головки;
• Томаты в собственном соку – 2 банки (по 0,5 кг каждая);
• Перец чили свежий – 3-4 стручка;
• Оливки без косточки – 1 банка (150-200 г);
• Корнишоны – 1 банка (450-500 г);
• Масло оливковое или растительное – опционально;
• Соль – по вкусу.
Паста с пикантным соусом. \ Фото: plantbasedmatters.net.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или же пропустить через пресс;
• Обжарить две-три минуты в глубокой сковороде с толстым дном на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать кольцами средней толщины;
• Добавить к чесноку;
• Перемешать;
• Готовить около трёх-четырёх минут;
• Оливки нарезать кольцами средней толщины;
• Корнишоны нарезать небольшим кубиком;
• Выложить к остальным ингредиентам;
• Томаты в собственном соку протереть через мелкое сито и влить в сковороду;
• Тушить на среднем огне семь-десять минут;
• Затем добавить отваренные спагетти;
• Аккуратно перемешать;
• При необходимости посолить;
• Тушить пять-семь минут на среднем огне;
• Готовую пасту подать к столу, а остальную разложить по вакуумным контейнерам;
• Остудить и запрятать в морозильную камеру.
2. Пирог чечевицей и грибами
Чечевичный пирог с грибной начинкой. \ Фото: quitegoodfood.co.nz.
Казалось бы, пирог лучше всего подавать с пылу, с жару, но многие кулинарные эксперты говорят о том, что пирог с чечевицей и грибами не утратит своих вкусовых качеств даже при заморозке. Поэтому его смело можно приготовить в прок, не беспокоясь, что он испортится и станет невкусным.
Ингредиенты:
• Чечевица красная – 0,5 кг;
• Шампиньоны – 0,5 кг;
• Вёшенки – 300-350 г;
• Лук зелёный – 1 большой пучок;
• Чеснок – 1 головка;
• Прованские травы – 1 пакетик (10-15 г);
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Розмарин свежий – 1-2 веточки;
• Бульон овощной или грибной из кубика – 1 л;
• Вино красное – 0,5 л;
• Сыр твёрдых сортов – 150-200 г;
• Моцарелла – 150-200 г;
• Мускатный орех молотый – по вкусу.
Пирог из чечевицы и грибов. \ Фото: cloudfront.net.
Способ приготовления:
• Чечевицу ополоснуть под холодной проточной водой;
• После отварить до полной готовности в овощном или грибном бульоне;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или же пропустить через пресс;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить к чесноку;
• Готовить около двух минут;
• Грибы вымыть;
• Как следует высушить;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в сковороду к остальным ингредиентам;
• Приправить солью, прованскими травами, розмарином, смесью молотых перцев и мускатным орехом;
• Обжарить на сильном огне семь-восемь минут;
• После влить вино;
• Тушить около десяти минут на среднем огне;
• Затем сделать огонь сильнее и выпарить жидкость;
• Слегка остудить и перебить блендером до состояния крупной крошки;
• Оба сорта сыра натереть на крупной тёрке;
• Половину добавить в грибной фарш;
• Перемешать;
• В форму для запекания, смазанную оливковым маслом, выложить на дно часть чечевицы;
• Затем грибную начинку, а сверху остатки чечевицы;
• Разровнять ложкой;
• Посыпать оставшимся тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно двадцать-двадцать пять минут;
• Готовый пирог разрезать порционно;
• Подать к столу;
• Оставшуюся часть остудить;
• Разложить по контейнерам и поставить в морозильную камеру.
3. Рыбная запеканка
Рыбная запеканка. \ Фото: vvsupremo.com.
Рыбная запеканка – ещё одно блюдо, которое без зазрения совести можно заморозить, а после как ни в чём ни бывало подать к столу, приправив свежей зеленью и ароматными специями.
Ингредиенты:
• Филе трески – 0,5 кг;
• Пикша копчёная филе – 0,5 кг;
• Капуста цветная – 1 небольшой кочан (0,5-0,7 кг);
• Розмарин свежий – 1-2 веточки;
• Сливки жирные – 400 мл;
• Корнишоны – 1 банка (350 г);
• Оливки без косточки – 1 банка (150-180 г);
• Горчица сладкая – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сухари для панировки – опционально;
• Соль – по вкусу.
Запеканка из рыбы. \ Фото: asiliglam.com.
Способ приготовления:
• Цветную капусту вымыть под тёплой проточной водой;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Корнишоны нарезать небольшим кубиком или кружочками средней толщины;
• Выложить в миску;
• Оливки нарезать кольцами средней толщины;
• Добавить к корнишонам;
• В другой ёмкости смешать оливковое масло со сливками, смесью молотых перцев, измельчённым розмарином и сладкой горчицей;
• Перебить до однородной массы;
• Получившимся соусом залить корнишоны с оливками;
• Перемешать;
• Цветную капусту перебить блендером до состояния пюре;
• Два сорта рыбы нарезать равномерными кусочками;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• Посыпать сухарями для панировки;
• На дно формы выложить слой рыбы, затем слой пюре, после слой соуса;
• Повторить все слои в той же последовательности;
• Залить соусом и посыпать сухарями для панировки;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут, или до тех пор, пока запеканка не приобретёт равномерный золотистый цвет и яркий насыщенный аромат;
• Готовую запеканку остудить;
• Разрезать порционно;
• Разложить по вакуумным контейнерам и отправить в морозильную камеру.
4. Рагу
Мясное рагу с фасолью. \ Фото: budgetbytes.com.
Мясо с красной фасолью, томатами, ароматными травами и специями – отличный вариант для сытного обеда или же ужина. А ещё его можно заморозить и подать в любое удобное время.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 2 шт;
• Телятина вырезка – 0,5 кг;
• Фасоль консервированная красная в томатном соусе – 2 банки;
• Томаты в собственном соку – 1 банка (0,5-0,6 л);
• Мёд жидкий – по вкусу;
• Горчица острая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Перец чили свежий – 1-2 стручка;
• Смесь молотых пряных трав – 1 пакетик;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Соевый соус – опционально.
Мясо с фасолью. \ Фото: embed.widencdn.net.
Способ приготовления:
• Куриное филе и телятину вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• После мясо нарезать кубиком средней величины;
• Обжарить пять-шесть минут на оливковом масле;
• В миске смешать соль с соевым соусом, мёдом, смесью молотых перцем, пропущенным через пресс чесноком, измельчённым чили, смесью пряных трав, горчицей и небольшим количеством оливкового масла;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Получившейся смесью залить мясо;
• Тушить на среднем огне без крышки десять-двенадцать минут;
• После добавить фасоль в томатном соусе и томаты в собственном соку;
• Перемешать;
• Готовить около пятнадцати минут на среднем огне без крышки, периодически помешивая;
• Затем обжарить пять-шесть минут на сильном огне;
• Готовое рагу подать к столу;
• Оставшуюся часть остудить;
• Выложить в вакуумную ёмкость и отправить в морозильник.
5. Фасоль с грибами
Фасоль с грибами. \ Фото: mushroomcouncil.com.
И напоследок, ещё одно очень сытное блюдо, которое поддаётся заморозке, оставаясь при этом таким же вкусным, как и в первый день.
Ингредиенты:
• Фасоль белая консервированная – 1 банка (0,5 кг);
• Фасоль фиолетовая консервированная – 1 банка (0,5 кг);
• Шампиньоны свежие – 0,5 кг;
• Лук фиолетовый или белый – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Грибная приправа – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка молотая сушёная – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки.
Грибы с фасолью. \ Фото: cdn.shopify.com.
Способ приготовления:
• Грибы слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• После просушить;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Обжарить на сильном огне пять-шесть минут на оливковом масле;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Добавить к грибам;
• Готовить на среднем огне пять-шесть минут;
• После добавить два сорта фасоли;
• Влить немного юшки из банки;
• Приправить грибной приправой и сушёной петрушкой;
• Посыпать хлопьями перца чили;
• Готовить около двенадцати минут на среднем огне;
• Затем две-три минуты обжарить на сильном огне;
• Готовую фасоль подать к столу;
• Остатки остудить и заморозить.
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