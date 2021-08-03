Как измельчить варёную курицу для салата? Лайфхак для хозяек

Варёная курица является составной частью многих салатов и прочих популярных блюд. Но, чтобы измельчить куриное филе (даже мягкое, хорошо проваренное) приходится изрядно повозиться. Именно это отталкивает многих хозяек от реализации подобных рецептов на практике. Сегодня мы поможем вам существенно облегчить процесс измельчения куриного мяса. Сделать это можно очень быстро, если знать, как.

Как быстро измельчить варёную курицу без мясорубки в домашних условиях?

Потихонечку отделять от куска волокна куриного мяса – очень утомительно и долго. Пока приготовишь такое блюдо, есть его уже не захочется. Но выход есть, и как всегда, он гораздо проще, чем вам кажется.

Что понадобится для измельчения куриного мяса?

«Разобрать» кусок куриного мяса на небольшие волокнистые кусочки можно в блендере. Этот кухонный прибор есть у многих хозяек. Только вот используем мы его часто не на все 100%.

Как использовать блендер?

Кладём небольшие варёные кусочки куриной грудки в чашу блендера и включаем прибор. Блендер измельчает куриное мясо буквально за 2-3 минуты. Чем мельче вам нужны кусочки (а, может быть, и вовсе мясное пюре?), тем дольше должен работать блендер.