Как быстро почистить селёдку

Если ваши гости уже на пороге, а закуски с рыбой еще не готовы, то самое время узнать, как быстро почистить сельдь для бутербродов. Самые интересные и быстрые способы разделки рыбы вашему вниманию.
Подготовительный этап
Приготовив емкость для отходов, острый нож и доску, можно приступать к разделке. Для удобства на руки надевают латексные или полиэтиленовые перчатки.
1 способ «Классический»
Поставив нож под углом 45 градусов под первым плавником, проводят разрез под жабрами и удаляют голову.
При помощи ножниц срезают край брюшка. Для того, чтобы сделать разрез по брюшной полости, лучше использовать именно ножницы, а не нож. Тогда край среза получится ровным.
Используя нож, из рыбы удаляют внутренности. По желанию оставляют молоки и икру. При помощи ножниц срезают хвостовой плавник.
Селедку поворачивают спиной, делают продольный разрез. Он должен быть неглубоким, таким, чтобы была надрезана кожа. Также вырезают спинной плавник.
Поместив тушку головой к себе, ножом поддевают край кожи. Начинают поднимать верх, чтобы влез палец между мясом и кожей.
При помощи пальцев кожу отделяют от туловища, снимая целым полотном по направлению к хвосту. Точно так делают и со второй частью.
Чтобы извлечь хребет, пальцы заводят в разрез на спине. Несколько раз проводя вдоль, чтобы отделить кость от мяса.
Начиная тянуть филе со стороны головы, снимают одну часть с хребта.
Чтобы удалить кость со второго филе, поддевают хвостовую часть кости. После тянут ее по направлению к голове.
Если после филировки остались мелкие кости, их вынимают пинцетом.
2 способ «Массаж для рыбы»
Тушку избавляют от головы, разрезают вдоль брюшка и вынимают внутренности.
Рыбу оборачивают в бумажное полотенце или большую салфетку, чтобы во время следующего процесса брызги не полетели на стены. После ее отбивают об доску трижды с каждой стороны. Такой массаж необходим, чтобы кости отошли от мякоти.
Сняв полотенце, тушку кладут на доску спиной вверх. Проводят вдоль спины, надавливая и прижимая рыбу к доске.
Переворачивают тушку брюхом вверх. Поддевают отделившийся хребет в районе хвостового плавника, и вынимают
В этом способе после удаления костей, мякоть не разделяется на 2 филе, так как держится на коже. Поэтому ее легко удалить одним движением сразу с двух половин. Это делают при помощи пальцев, как в классическом варианте.
Шкуру ножом отделяют в районе верхней части. Заводя под нее пальцы, тянут к хвосту. Готовое филе проверяют на наличие костей.
3 способ «4 филе»
Чтобы приступить к разделке селедки третьим способом, ее предварительно избавляют от головы, внутренностей и кожи. При этом важно, чтобы хвостовой плавник остался на месте. Его разрезают посредине острым ножом.
Взяв за края хвоста, рыбу перекидывают через него по кругу. Не выпуская края из рук, тянут хвост в противоположные стороны.
Рыба разделяется на две части: брюшную и спинную.
Продолжая медленно тянуть, получают три кусочка: 2 филированных брюшка и хребет с мякотью. Нижнюю часть рыбы можно убирать, она готова. А верхнюю часть снимают с хребта, получая еще 2 филе.
Из филированной сельди можно быстро сделать вкусную рыбную нарезку, украсив зеленью, лимоном и взбрызнув маслом. Или же приготовить бутерброды к приходу гостей.
Читать далее →
Свежие комментарии