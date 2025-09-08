Как быстро почистить селёдку

Если ваши гости уже на пороге, а закуски с рыбой еще не готовы, то самое время узнать, как быстро почистить сельдь для бутербродов. Самые интересные и быстрые способы разделки рыбы вашему вниманию.







Подготовительный этап

1 способ «Классический»

2 способ «Массаж для рыбы»

3 способ «4 филе»

Приготовив емкость для отходов, острый нож и доску, можно приступать к разделке. Для удобства на руки надевают латексные или полиэтиленовые перчатки.Рыбу предварительно ополаскивают под проточной водой.Поставив нож под углом 45 градусов под первым плавником, проводят разрез под жабрами и удаляют голову.При помощи ножниц срезают край брюшка. Для того, чтобы сделать разрез по брюшной полости, лучше использовать именно ножницы, а не нож. Тогда край среза получится ровным.Используя нож, из рыбы удаляют внутренности. По желанию оставляют молоки и икру. При помощи ножниц срезают хвостовой плавник.Селедку поворачивают спиной, делают продольный разрез. Он должен быть неглубоким, таким, чтобы была надрезана кожа. Также вырезают спинной плавник.Поместив тушку головой к себе, ножом поддевают край кожи. Начинают поднимать верх, чтобы влез палец между мясом и кожей.При помощи пальцев кожу отделяют от туловища, снимая целым полотном по направлению к хвосту. Точно так делают и со второй частью.Чтобы извлечь хребет, пальцы заводят в разрез на спине. Несколько раз проводя вдоль, чтобы отделить кость от мяса.Начиная тянуть филе со стороны головы, снимают одну часть с хребта.Чтобы удалить кость со второго филе, поддевают хвостовую часть кости. После тянут ее по направлению к голове.Если после филировки остались мелкие кости, их вынимают пинцетом.Тушку избавляют от головы, разрезают вдоль брюшка и вынимают внутренности.Рыбу оборачивают в бумажное полотенце или большую салфетку, чтобы во время следующего процесса брызги не полетели на стены. После ее отбивают об доску трижды с каждой стороны. Такой массаж необходим, чтобы кости отошли от мякоти.Сняв полотенце, тушку кладут на доску спиной вверх. Проводят вдоль спины, надавливая и прижимая рыбу к доске.Переворачивают тушку брюхом вверх. Поддевают отделившийся хребет в районе хвостового плавника, и вынимаютВ этом способе после удаления костей, мякоть не разделяется на 2 филе, так как держится на коже. Поэтому ее легко удалить одним движением сразу с двух половин. Это делают при помощи пальцев, как в классическом варианте.Шкуру ножом отделяют в районе верхней части. Заводя под нее пальцы, тянут к хвосту. Готовое филе проверяют на наличие костей.Чтобы приступить к разделке селедки третьим способом, ее предварительно избавляют от головы, внутренностей и кожи. При этом важно, чтобы хвостовой плавник остался на месте. Его разрезают посредине острым ножом.Взяв за края хвоста, рыбу перекидывают через него по кругу. Не выпуская края из рук, тянут хвост в противоположные стороны.Рыба разделяется на две части: брюшную и спинную.Продолжая медленно тянуть, получают три кусочка: 2 филированных брюшка и хребет с мякотью. Нижнюю часть рыбы можно убирать, она готова. А верхнюю часть снимают с хребта, получая еще 2 филе.Из филированной сельди можно быстро сделать вкусную рыбную нарезку, украсив зеленью, лимоном и взбрызнув маслом. Или же приготовить бутерброды к приходу гостей.